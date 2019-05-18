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Рахимов: «Стараемся держать свой уровень и показывать хороший футбол»

18 мая 2019, 19:38

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги сезона для своей команды после поражения от ЦСКА в 29-м туре РПЛ.

У нас оставался мизерный шанс на еврокубки, поэтому мы старались за него цепляться до последнего. Мы стараемся держать свой уровень и показывать хороший футбол, несмотря на шансы. Мы показывали хороший футбол с «Краснодаром» и «Зенитом», с «Крыльями»… Мы не начинали вместе этот сезон, но видно, что команда сделала шаг вперед с точки зрения качества игры.

Будущее? Оно светлое. Если серьезно, то нужно усиливать команду, чтобы додавливать соперника в подобных ситуациях. Это всем нужно. Тем же армейцам. Когда нужно было перетерпеть, чтобы сохранить позиции, то сыграла роль молодость и неопытность. Даже ЦСКА это нужно, поэтому и нам тоже, если клуб хочет решать серьезные задачи.

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Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
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19 мая в 01:33
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