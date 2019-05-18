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Чалов: «Мы не говорим о Лиге чемпионов»

18 мая 2019, 19:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о победе над «Ахматом» в 29-м туре РПЛ.

Очень сложный матч. Во втором тайме собрались, поменяли немного игру, и все получилось. У команды был эмоциональный спад. Нам наконец-то удалось победить. Но сама игра была, мягко говоря, не идеальной. Но главное сейчас — победить.

Конечно, я рад своему лидерству в списке бомбардиров. Буду стараться забить и в следующем матче.

Обсуждали ли потенциальное непопадание в ЛЧ? Мы об этом не говорим. Осталась всего одна игра, хотим порадовать своих болельщиков.

Что касается пенальти, то я сам не видел повтор. Но могу сказать, что пенальти на мне точно был. И партнеры со мной согласны. Почему бил я? На доске было написано мое имя.

Предъявление от Влашича за пас пяткой? Да, где-то пропало взаимопонимание. Все приходит через победы.

В матче «Арсенал» — «Краснодар» ни за кого не буду болеть, если честно. Главное — отталкиваться от своих результатов.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   111 / 843
18 мая в 20:32
При чем здесь ЛЧ?
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
18 мая в 20:19
После победы по пенальти кто же скажет, что его не было?
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
18 мая в 20:18
Наверняка не попадут в Лигу Чемпионов.
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