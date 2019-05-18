Бабаев: «Никто по трансферу Фернандеса к нам не обращался»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что «Зенит» интересуется Марио Фернандесом.
Продается любой футболист. В данном случае информация о его уходе - это только слухи. Никакой подоплеки под ними нет. Ни официальных запросов, ни звонков по нему не было.
Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант. Но это только слухи и никаких разговоров на эту тему не было, как и официальных писем.
Только не стоит он того.
Только не стоит он того.
Пруфом могут послужить слова того же Бабаева
"Продается любой футболист."
Пруфом могут послужить слова того же Бабаева
"Продается любой футболист."
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В переводе с русского на русский это значит, что МАРИО НЕ ПРОДАЁТСЯ!
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В переводе с русского на русский это значит, что МАРИО НЕ ПРОДАЁТСЯ!