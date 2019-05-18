ГлавнаяНовости

Бабаев: «Никто по трансферу Фернандеса к нам не обращался»

18 мая 2019, 19:43

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что «Зенит» интересуется Марио Фернандесом.

Продается любой футболист. В данном случае информация о его уходе - это только слухи. Никакой подоплеки под ними нет. Ни официальных запросов, ни звонков по нему не было.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант. Но это только слухи и никаких разговоров на эту тему не было, как и официальных писем.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Сегодня, 19:48 Комментарии46
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Сегодня, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Сегодня, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Сегодня, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Сегодня, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Сегодня, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
19 мая в 00:03
Нам настойчиво навязывают фернандеса, причина понятно - уже 29, через год за него вообще ничего не получить, вот и предлагают.

Только не стоит он того.
post-navigator
post-navigator
   249 / 843
18 мая в 23:16
Главное, что над Марио никакой ромбик не нависает :)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил cska1948
   596 / 843
18 мая в 23:10
"...Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант..." ---------------------------- В переводе с русского на русский это значит, что МАРИО НЕ ПРОДАЁТСЯ!
В случае с ЦСКА, это значит - НУЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ КУЧУ БАБЛА

Пруфом могут послужить слова того же Бабаева
"Продается любой футболист."
cska1948
cska1948
   114 / 843
18 мая в 21:31
"...Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант..."
----------------------------
В переводе с русского на русский это значит, что МАРИО НЕ ПРОДАЁТСЯ!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
18 мая в 21:02
А как же новость о 5 претендентах из Европы, которые готовы на аукционе торговаться за звезду конюшни?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   292 / 843
18 мая в 20:38
Ну молодцы бекао с фернандесем сохранят, влашича выкупят. Хоть будет с кем в РПЛ играть. А то кроме краснодара, локо и цска уже и играть не с кем.
Великолепный
Великолепный
   366 / 843
18 мая в 20:23
Супер Марио нам самим пригодится.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
18 мая в 20:20
Подождите, слухи станут явью.
parallels
parallels
   5 / 843
18 мая в 20:15
ну так-то, если продадут - то появятся деньги на влашича.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
18 мая в 20:07
А Вы ждёте ????
Albasin
Albasin
   17 / 843
18 мая в 20:04
Это с самого начала было ясно, только тема для хрюканья тарасовского.
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
18 мая в 19:55
лучше Облякова продайте
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100