Бабаев: «Никто по трансферу Фернандеса к нам не обращался»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что «Зенит» интересуется .

Продается любой футболист. В данном случае информация о его уходе - это только слухи. Никакой подоплеки под ними нет. Ни официальных запросов, ни звонков по нему не было.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант. Но это только слухи и никаких разговоров на эту тему не было, как и официальных писем.