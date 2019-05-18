Стало известно, у кого самая маленькая зарплата в «Рубине»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов назвал футболиста казанского клуба, который получает самую маленькую зарплату.
Самая маленькая зарплата в «Рубине» – чуть меньше 1000 евро. Данил Степанов получает 50 тысяч рублей. Самая большая? 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев готов пойти на существенное понижение заработной платы.
50 тысяч рублей в год ??
Если за месяц - то кто тогда получает в Рубине 600 тысяч евро в месяц ??...это 7 млн евро в год...
50 тысяч рублей в год ??
Если за месяц - то кто тогда получает в Рубине 600 тысяч евро в месяц ??...это 7 млн евро в год...