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Стало известно, у кого самая маленькая зарплата в «Рубине»

18 мая 2019, 22:49

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов назвал футболиста казанского клуба, который получает самую маленькую зарплату.

Самая маленькая зарплата в «Рубине» – чуть меньше 1000 евро. Данил Степанов получает 50 тысяч рублей. Самая большая? 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев готов пойти на существенное понижение заработной платы.

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Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
   25 / 840
19 мая в 09:15
Он привёл зарплаты за месяц или год... 50 тысяч рублей в год ?? Если за месяц - то кто тогда получает в Рубине 600 тысяч евро в месяц ??...это 7 млн евро в год...
Это чтобы следы преступления замести...Думайте,мол,что хотите,а мы себя кормим сладко.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
19 мая в 08:18
На 50000 рублей не пошикуешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
19 мая в 04:28
Он привёл зарплаты за месяц или год...
50 тысяч рублей в год ??
Если за месяц - то кто тогда получает в Рубине 600 тысяч евро в месяц ??...это 7 млн евро в год...
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
18 мая в 23:16
Оттого и в пердив просится.
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