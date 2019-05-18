Божович: «Нужно встряхнуть команду и подготовиться к стыкам»

Наставник «Крыльев Советов» рассказал о поражении от «Спартака» в матче 29-го тура чемпионата России.

Думаю, что мы плохо начали игру и могли пропустить еще раньше, когда «Спартак» попал в штангу и мы подарили еще пару моментов. Начало первого и второго таймов они проводили лучше и забили вовремя. В конце мы с удачей могли сравнять счет. По игре «Спартак» выиграл заслуженно.

Очень трудно восстанавливаться после поражений. Мы понимаем, что будут стыки. Нужно встряхнуть команду и подготовиться к стыкам. Думаю, что завтра уже будем знать, с кем играть.

Весь чемпионат, каждый раз, когда игроки были на грани дисквалификаций, они всегда получали карточки. Мы одна из команд, которая меньше всех фолит, но карточек получает много.

Почему Рыжиков не пошел на стандарты на последних минутах? А когда он забивал на стандартах? Вспомните? У нас был момент, чтобы сравнять счет. Я подумал, что Рыжикову не нужно идти. Возможно, я ошибся.