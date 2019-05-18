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Божович: «Нужно встряхнуть команду и подготовиться к стыкам»

18 мая 2019, 22:08
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о поражении от «Спартака» в матче 29-го тура чемпионата России.

Думаю, что мы плохо начали игру и могли пропустить еще раньше, когда «Спартак» попал в штангу и мы подарили еще пару моментов. Начало первого и второго таймов они проводили лучше и забили вовремя. В конце мы с удачей могли сравнять счет. По игре «Спартак» выиграл заслуженно.

Очень трудно восстанавливаться после поражений. Мы понимаем, что будут стыки. Нужно встряхнуть команду и подготовиться к стыкам. Думаю, что завтра уже будем знать, с кем играть.

Весь чемпионат, каждый раз, когда игроки были на грани дисквалификаций, они всегда получали карточки. Мы одна из команд, которая меньше всех фолит, но карточек получает много.

Почему Рыжиков не пошел на стандарты на последних минутах? А когда он забивал на стандартах? Вспомните? У нас был момент, чтобы сравнять счет. Я подумал, что Рыжикову не нужно идти. Возможно, я ошибся.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
18 мая в 22:59
Стыки конечно пройдут, но дальше без Миодрага - не зашло.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
18 мая в 22:27
Надо
Albasin
Albasin
   17 / 843
18 мая в 22:10
Нужно было свиньям не проигрывать.
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