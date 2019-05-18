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Ловчев: «Не могу винить Рабиу в эпизоде с пенальти»

18 мая 2019, 22:17
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.

«Спартак» все последние матчи начинает за здравие, а заканчивает за упокой. То, что Адриано и Зе Луиш играют в своей штрафной, не позволяет команде мяч выводить на чужую половину поля. Пенальти в ворота «Крыльев»? Не могу винить в той ситуации Рабиу, слишком сложной была ситуация.

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил Danrog
   56 / 843
19 мая в 16:25
А разве это не ты?
я на чужое место не претендую, да и не интересна мне эта тема,
тут своих иксПердов хватает)))))
Danrog
Danrog ответил MAUS
   99 / 843
19 мая в 11:06
а ну выложи тут свою гипотезу))))) главным икс пердом соккера не желаешь стать? )))))
А разве это не ты?
Abris
Abris
   163 / 843
19 мая в 10:32
Такие пенальти и вывели спартак пока на четвертое место.
MAUS
MAUS ответил Гавроша
   56 / 843
19 мая в 09:52
Все знают цену этим пенальти.
а ну выложи тут свою гипотезу)))))
главным икс пердом соккера не желаешь стать? )))))
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
19 мая в 08:37
Ловчев: «Не могу винить Рабиу в эпизоде с пенальти»
Да ты умка ссал кипятком от радости, какое там винить!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 23:41
Все знают цену этим пенальти.
nautilus163
nautilus163
   203 / 843
18 мая в 23:13
Тухляк, а не пенальти!
handreb
handreb
   66 / 843
18 мая в 22:19
Ситуация была, как всегда, очень левая.
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