Ловчев: «Не могу винить Рабиу в эпизоде с пенальти»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ .

«Спартак» все последние матчи начинает за здравие, а заканчивает за упокой. То, что Адриано и Зе Луиш играют в своей штрафной, не позволяет команде мяч выводить на чужую половину поля. Пенальти в ворота «Крыльев»? Не могу винить в той ситуации Рабиу, слишком сложной была ситуация.