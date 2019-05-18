Ловчев: «Не могу винить Рабиу в эпизоде с пенальти»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу «красно-белых» над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.
«Спартак» все последние матчи начинает за здравие, а заканчивает за упокой. То, что Адриано и Зе Луиш играют в своей штрафной, не позволяет команде мяч выводить на чужую половину поля. Пенальти в ворота «Крыльев»? Не могу винить в той ситуации Рабиу, слишком сложной была ситуация.
тут своих иксПердов хватает)))))
тут своих иксПердов хватает)))))
главным икс пердом соккера не желаешь стать? )))))
главным икс пердом соккера не желаешь стать? )))))
Да ты умка ссал кипятком от радости, какое там винить!
Да ты умка ссал кипятком от радости, какое там винить!