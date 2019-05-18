Червиченко: «„Спартак“ находится на 4 месте из-за везения»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после победы москвичей над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.
«Спартак» заработал очередные вымученные три очка. Они сейчас в Лигу Европы чисто из-за везения проходят. С такой игрой туда бы напрямую попасть, а не через квалификацию. Игры нет — одни мучения. Один светлый эпизод сегодняшнего матча — гол Мельгарехо. И то при полном попустительстве Денисова, защитник так играть не имеет права, комфортно для нападающего соперника.
Момент с пенальти очень спорно показали. «Спартак» так показывают, что, когда какой-то спорный момент, невозможно разобраться. С тех ракурсов, которые я видел, ногу игрок «Крыльев» высунул, но, мне кажется, Мельгарехо через нее больше умышленно падал и пенальти имитировал. На мой взгляд, касания на 11-метровый не было. Так показали несколько раз, что невозможно увидеть момент касания.
Посмотрите свою статистику за сезон
По голам со стандартов
Вы то же чемпионы
Причем непревзойденные
Да и отрыв ваш от Локо в 9ть очков
Это 2 игры с ручыми платками
И одна ( к слову сказать не проплаченая) игра с обманутым Анжи
Вот и все достоинства чимпиена
Посмотрите свою статистику за сезон
По голам со стандартов
Вы то же чемпионы
Причем непревзойденные
Да и отрыв ваш от Локо в 9ть очков
Это 2 игры с ручыми платками
И одна ( к слову сказать не проплаченая) игра с обманутым Анжи
Вот и все достоинства чимпиена
Или у цска весной всё хорошо? Отстают от "везучего" Спартака на 1 очко, между прочим.
Или у цска весной всё хорошо? Отстают от "везучего" Спартака на 1 очко, между прочим.
Вообщем, Чемпион наш слаб- как и весь чемпионат! И то что лучший снайпер имеет 13 голов, и (5 с пенальти) так это вообще позор!
Вообщем, Чемпион наш слаб- как и весь чемпионат! И то что лучший снайпер имеет 13 голов, и (5 с пенальти) так это вообще позор!
Твой Зенит вообще-то за уши осенью вытянули на первое место, если бы не судьи - то до зимнего перерыва Зенит на 5-6 месте прописался!
Так что про судей не надо тут гнать пургу!
Твой Зенит вообще-то за уши осенью вытянули на первое место, если бы не судьи - то до зимнего перерыва Зенит на 5-6 месте прописался!
Так что про судей не надо тут гнать пургу!
Ещё сегодня Антоша Миранчук наверняка к точке подойдёт...)))
Чем вы там "московские" судей прикармливаете - одному Егорову ведомо....)))
Ещё сегодня Антоша Миранчук наверняка к точке подойдёт...)))
Чем вы там "московские" судей прикармливаете - одному Егорову ведомо....)))
Хотя для рифмы могу предложить "сранцевый газ", рифмуется с "одевай противогаз"!)))
Хотя для рифмы могу предложить "сранцевый газ", рифмуется с "одевай противогаз"!)))
P.S. Как понимать "вообще повтора практически не было"?!
Так "вообще", "практически" или "не было"?! У вас там что, в Питере, русский язык не преподают?!
P.S. Как понимать "вообще повтора практически не было"?!
Так "вообще", "практически" или "не было"?! У вас там что, в Питере, русский язык не преподают?!
Андрей Червиченко: «Спартаку» просто повезло в Туле
Червиченко: «Спартак» просто оказался более удачливым
Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «Спартак» опять победил не за счёт класса
Спартаку повезло в игре с ЦСКА, считает Червиченко
Червиченко: «Спартак» оказался более удачлив
https://www.youtube.com/watch?v=EkqxPAvsTmk
Андрей Червиченко: «Спартаку» просто повезло в Туле
Червиченко: «Спартак» просто оказался более удачливым
Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «Спартак» опять победил не за счёт класса
Спартаку повезло в игре с ЦСКА, считает Червиченко
Червиченко: «Спартак» оказался более удачлив