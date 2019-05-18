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Червиченко: «„Спартак“ находится на 4 месте из-за везения»

18 мая 2019, 22:32
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после победы москвичей над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ

«Спартак» заработал очередные вымученные три очка. Они сейчас в Лигу Европы чисто из-за везения проходят. С такой игрой туда бы напрямую попасть, а не через квалификацию. Игры нет — одни мучения. Один светлый эпизод сегодняшнего матча — гол Мельгарехо. И то при полном попустительстве Денисова, защитник так играть не имеет права, комфортно для нападающего соперника.

Момент с пенальти очень спорно показали. «Спартак» так показывают, что, когда какой-то спорный момент, невозможно разобраться. С тех ракурсов, которые я видел, ногу игрок «Крыльев» высунул, но, мне кажется, Мельгарехо через нее больше умышленно падал и пенальти имитировал. На мой взгляд, касания на 11-метровый не было. Так показали несколько раз, что невозможно увидеть момент касания.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
19 мая в 16:39
Все знают, сколько стоило 4-е место фердуну, половина бюджета свиней, а иначе просто пердив.
MAUS
MAUS ответил Озеров
   56 / 843
19 мая в 16:17
Я не пойму чего питерские то так взьелись Посмотрите свою статистику за сезон По голам со стандартов Вы то же чемпионы Причем непревзойденные Да и отрыв ваш от Локо в 9ть очков Это 2 игры с ручыми платками И одна ( к слову сказать не проплаченая) игра с обманутым Анжи Вот и все достоинства чимпиена
там у Анжи денег на автобус до Питера не было, а они на самолёте в два конца слетали, и денег заработали)))
Мясо69
Мясо69
   770 / 843
19 мая в 14:13
Обиженному Червиченко тоже повезло, что он родился в этом мире.
Не Ярцев
Не Ярцев
   646 / 843
19 мая в 14:04
Ничего необычного...да, убогий футбол...так у нас в "премьер" лиге все такие - от чЕМПИЁНА до Енисея...А что касается г. Червиченко - плевал я на его "мнение"...я тоже футбол смотрел...ты пендали ЦСКА и Локомотива видел, чел обиженный?
abrek123
abrek123
   121 / 843
19 мая в 12:55
Если Локомотив возьмет кубок тогда Спартак с 4 места на прямую в группу залетит без всяких квалификаций...
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   343 / 843
19 мая в 11:26
Если покупку судьишек можно назвать везением, то да.
Озеров
Озеров
   43 / 843
19 мая в 10:50
Я не пойму чего питерские то так взьелись

Посмотрите свою статистику за сезон

По голам со стандартов

Вы то же чемпионы

Причем непревзойденные

Да и отрыв ваш от Локо в 9ть очков

Это 2 игры с ручыми платками

И одна ( к слову сказать не проплаченая) игра с обманутым Анжи

Вот и все достоинства чимпиена
Brugzash
Brugzash
   657 / 843
19 мая в 10:24
Ни одной честно выигранной игры, почти все матчи спорные и скандальные.
makkie
makkie
   18 / 843
19 мая в 10:19
Интересно, почему Червивого не спрашивают про клуб его кореша Гинера?
Или у цска весной всё хорошо? Отстают от "везучего" Спартака на 1 очко, между прочим.
MAUS
MAUS ответил Jeck Denielse
   56 / 843
19 мая в 09:47
позапрошлом году , Спартак вообще первый пенальти пробил после 20-го тура, ничего пережили такое!
MAUS
MAUS ответил Союзник противников
   56 / 843
19 мая в 09:44
В последнем туре могут и на пятое опуститься,в Оренбурге,поэтому спартачи на всех ветках истерят,понимая это.В смысле-неадекватные,а адекватные угрюмо и сдержано молчат.Осторожничают.Ведь достаточно вничью сыграть...а вдруг Гончаренко в этом случае возьмёт да выиграет снова дома,снова у могучего клуба КС,который гонял вчера поросят последние 15 минут,как свора гончих зайца.
последний тур всё и расставит по местам, но ни у кого из первой пятёрки нет поставленный игры, более менее что-то Краснодар показывает, Локомотив— это что-то, Зенит только весной две игры показал с Краснодаром и Цска (две игры из 28 матчей!!!) Цска — один матч нормально , три-четыре как с Ахматом, про Спартак вообще лучше не вспоминать — целый год, коту под хвост, и опять мечты и надежды на лучшее!
Вообщем, Чемпион наш слаб- как и весь чемпионат! И то что лучший снайпер имеет 13 голов, и (5 с пенальти) так это вообще позор!
MAUS
MAUS ответил Гавроша
   56 / 843
19 мая в 09:26
Червяк абсолютно прав - телевидение все предвзято и все тянут спартак. Как нам забили гол из офсайда подыграв рукой - вообще повтора практически не было.
Вэй!
Твой Зенит вообще-то за уши осенью вытянули на первое место, если бы не судьи - то до зимнего перерыва Зенит на 5-6 месте прописался!
Так что про судей не надо тут гнать пургу!
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
19 мая в 09:23
В последнем туре могут и на пятое опуститься,в Оренбурге,поэтому спартачи на всех ветках истерят,понимая это.В смысле-неадекватные,а адекватные угрюмо и сдержано молчат.Осторожничают.Ведь достаточно вничью сыграть...а вдруг Гончаренко в этом случае возьмёт да выиграет снова дома,снова у могучего клуба КС,который гонял вчера поросят последние 15 минут,как свора гончих зайца.
MAUS
MAUS ответил Jeck Denielse
   56 / 843
19 мая в 09:19
Рабио зацепил Мельгарехо и это факт (всё дело в том что он потерял из виду мяч, поэтому попал по ноге Мельгарехо), пенальти 100%-ый, а не высосанный из пальца, как у некоторых с Ахматом!
igkorol123
igkorol123 ответил Jeck Denielse
   500 / 843
19 мая в 09:00
Я думаю судьям матчи Спартака надо начинать не с центра поля, а сразу с одиннадцати метровой отметки, чтобы не провоцировать игроков Спартака на не пристойное поведение.....))
League1
League1
   110 / 843
19 мая в 08:28
Теперь мы все знаем, кто был главный могильщик Спартака - это Денис Глушаков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил МапС
   4 / 843
19 мая в 07:12
Повезло вчера коням. И неоднозначный пеналь у них был чистой подставой Чалова.
Да что вы что они....два пенальти - две победы.....
Ещё сегодня Антоша Миранчук наверняка к точке подойдёт...)))

Чем вы там "московские" судей прикармливаете - одному Егорову ведомо....)))
МапС
МапС
   113 / 843
19 мая в 06:45
Повезло вчера коням. И неоднозначный пеналь у них был чистой подставой Чалова.
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
19 мая в 06:08
Вот с Червяком Спартак бы за 5 туров стал чемпионом !
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
19 мая в 04:40
И то верно, Андрей! Но везение имеет свойство заканчиваться)
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
19 мая в 01:34
Стыдно за спартак.
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
19 мая в 01:01
Скоро везение кончится и свиньи окажутся в пердиве со своей пердивной примитивной игрой.
ziborock
ziborock ответил Sully
   32 / 843
19 мая в 00:16
Среди бензина и мазута обнаружен тарасовский проект позорится так и сяк от Санкт-Галленов и Легий да не в рифму но зато правда!
Ну так расскажи нам про Аустрию, Куусюси, Вильярреал! Можно и не в рифму!
Хотя для рифмы могу предложить "сранцевый газ", рифмуется с "одевай противогаз"!)))
CВИН
CВИН
   279 / 843
19 мая в 00:04
ВАР не нужен
CВИН
CВИН
   279 / 843
19 мая в 00:02
ВАР не нужен
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   32 / 843
18 мая в 23:56
Червяк абсолютно прав - телевидение все предвзято и все тянут спартак. Как нам забили гол из офсайда подыграв рукой - вообще повтора практически не было.
Спартак - народная команда, за Спартак - вся страна!)
P.S. Как понимать "вообще повтора практически не было"?!
Так "вообще", "практически" или "не было"?! У вас там что, в Питере, русский язык не преподают?!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 23:40
Червяк абсолютно прав - телевидение все предвзято и все тянут спартак. Как нам забили гол из офсайда подыграв рукой - вообще повтора практически не было.
ABir
ABir
   153 / 843
18 мая в 23:38
Везение - это для коней и бомжей, что в Спартаке были в этом сезоне внутренние проблемы. А для Спартака 4 место - это невезение. Ну а для червя- невезение, что он опять показал себя никудышным экспертом. Не стоит с ним больше брать интервью уважающим СМИ, только себя позорят
ziborock
ziborock
   32 / 843
18 мая в 23:34
Андрей Червиченко: "Спартаку" запредельно повезло.
Андрей Червиченко: «Спартаку» просто повезло в Туле
Червиченко: «Спартак» просто оказался более удачливым
Андрей ЧЕРВИЧЕНКО: «Спартак» опять победил не за счёт класса
Спартаку повезло в игре с ЦСКА, считает Червиченко
Червиченко: «Спартак» оказался более удачлив
mikysss
mikysss
   68 / 843
18 мая в 23:34
Червяк не находится в дурке из-за везения
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