Червиченко: «„Спартак“ находится на 4 месте из-за везения»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями после победы москвичей над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ .

«Спартак» заработал очередные вымученные три очка. Они сейчас в Лигу Европы чисто из-за везения проходят. С такой игрой туда бы напрямую попасть, а не через квалификацию. Игры нет — одни мучения. Один светлый эпизод сегодняшнего матча — гол Мельгарехо. И то при полном попустительстве Денисова, защитник так играть не имеет права, комфортно для нападающего соперника.

Момент с пенальти очень спорно показали. «Спартак» так показывают, что, когда какой-то спорный момент, невозможно разобраться. С тех ракурсов, которые я видел, ногу игрок «Крыльев» высунул, но, мне кажется, Мельгарехо через нее больше умышленно падал и пенальти имитировал. На мой взгляд, касания на 11-метровый не было. Так показали несколько раз, что невозможно увидеть момент касания.