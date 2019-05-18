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Гапонов: «У нас в команде все равны»

18 мая 2019, 22:12
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Хавбек «Спартака» Илья Гапонов рассказал о победе над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ.

В конце было трудновато. Особенно стандарты эти, когда мы фолили и зарабатывали ненужные стандарты для соперника. Достаточно опасно. Кононов сказал, что играли не нервно? Как тренер сказал, так и есть. «Крылья Советов» были мотивированы. Им надо выбираться из зоны стыков, поэтому они были заряжены на матч.

У нас все могут играть в стартовом составе, все равны. Мы с ребятами общаемся нормально. Каждый день доказываю свой уровень, а дальше будет видно. Стартового состава пока нет. Жиго готов играть на сто процентов. Наверное, его сегодня поберегли. Надо у тренера спрашивать.

«Спартак» должен находиться выше. В зоне Лиги чемпионов уж точно. Минимум в двойке.

Судейство? Не знаю, не могу оценивать работу арбитра. Этим будут заниматься другие люди.

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Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
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19 мая в 12:03
Рассказывай сказки.
Aljban
Aljban
   332 / 843
19 мая в 11:24
Вся страна убедилась в ужасающей атмосфере, царящей в трасовке.
Бестрофейный
Бестрофейный
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18 мая в 22:25
После непрекращающихся скандалов и пожирания друг друга?
severnyj84
severnyj84
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18 мая в 22:15
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