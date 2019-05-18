Гапонов: «У нас в команде все равны»

Хавбек «Спартака» рассказал о победе над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура РПЛ .

В конце было трудновато. Особенно стандарты эти, когда мы фолили и зарабатывали ненужные стандарты для соперника. Достаточно опасно. Кононов сказал, что играли не нервно? Как тренер сказал, так и есть. «Крылья Советов» были мотивированы. Им надо выбираться из зоны стыков, поэтому они были заряжены на матч.

У нас все могут играть в стартовом составе, все равны. Мы с ребятами общаемся нормально. Каждый день доказываю свой уровень, а дальше будет видно. Стартового состава пока нет. Жиго готов играть на сто процентов. Наверное, его сегодня поберегли. Надо у тренера спрашивать.

«Спартак» должен находиться выше. В зоне Лиги чемпионов уж точно. Минимум в двойке.

Судейство? Не знаю, не могу оценивать работу арбитра. Этим будут заниматься другие люди.