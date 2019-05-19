Де Лаурентис согласен с решением Аллегри покинуть «Ювентус»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал уход главного тренера «Ювентуса» из туринского клуба.

Аньелли был предельно ясен. Всегда может быть какая-то теория заговора, но спустя пять лет на одном месте трудно находить новую мотивацию. Аньелли выступил с безупречной речью.

Самое главное - достижение целей клуба, все остальное может меняться. Это правильно, потому что команде нужно обновление, чтобы двигаться вперед.