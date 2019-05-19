Де Лаурентис согласен с решением Аллегри покинуть «Ювентус»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал уход главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри из туринского клуба.
Аньелли был предельно ясен. Всегда может быть какая-то теория заговора, но спустя пять лет на одном месте трудно находить новую мотивацию. Аньелли выступил с безупречной речью.
Самое главное - достижение целей клуба, все остальное может меняться. Это правильно, потому что команде нужно обновление, чтобы двигаться вперед.
Мнение де лаурентиса!! Как же он прав! 😎🤣🤣😊☝️
Мнение де лаурентиса!! Как же он прав! 😎🤣🤣😊☝️