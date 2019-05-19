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Де Лаурентис согласен с решением Аллегри покинуть «Ювентус»

19 мая 2019, 16:07

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал уход главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри из туринского клуба.

Аньелли был предельно ясен. Всегда может быть какая-то теория заговора, но спустя пять лет на одном месте трудно находить новую мотивацию. Аньелли выступил с безупречной речью.

Самое главное - достижение целей клуба, все остальное может меняться. Это правильно, потому что команде нужно обновление, чтобы двигаться вперед.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
20 мая в 14:36
Правильно сказал.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
19 мая в 19:09
Какой хлопотливый этот Аурелио. И до всего то ему есть дело.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
19 мая в 17:04
Пусть сильно не радуется все равно Наполи титул не светит хоть кто бы не возглавил Ювентус.
juvenale
juvenale
   65 / 840
19 мая в 17:02
ну если этот клоун согласен.....
ballak144
ballak144
   371 / 840
19 мая в 16:42
Разумные слова
BagioR
BagioR
   404 / 840
19 мая в 16:26
Однако Фергюсон находил мотивацию
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   250 / 840
19 мая в 16:17
Ах как же важно для всех
Мнение де лаурентиса!! Как же он прав! 😎🤣🤣😊☝️
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
19 мая в 16:12
Прощай, аллергия...
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