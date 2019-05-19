ГлавнаяНовости

Тренер «Бетиса» покинул клуб после победы над «Реалом»

19 мая 2019, 18:27

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен покинул команду. У 60-летнего специалиста был контракт, рассчитанный еще на один сезон, однако стороны решили прекратить сотрудничество. Причины такого решения не раскрываются. Интересно, что севильцы провели свой последний матч под руководством Сетьена, обыграв «Реал».

Сетьен возглавил «Бетис» летом 2017 года. В завершившемся сезоне команда заняла 11-е место.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Анже» продлил контракт с главным тренером
Сегодня, 21:31 ФотоКомментарии2
ОфициальноНеста покинул пост главного тренера «Перуджи»
Сегодня, 19:38 Комментарии1
Официально«Жирона» рассталась с главным тренером
Вчера, 23:33 Комментарии2
ОфициальноАбелардо ушел с поста главного тренера «Алавеса»
Вчера, 19:18 Комментарии2
ОфициальноГрэм Поттер возглавил «Брайтон»
Вчера, 19:11 ФотоКомментарии1
ОфициальноКларк стал главным тренером сборной Шотландии
Вчера, 18:42 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 20:10
Весь сезон провели очень неровно.
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 20:07
Красиво ушел в тень
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
19 мая в 19:52
"мавр сделал свое дело"...
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 19:33
Четко ушёл, обыграв Реал и Барсу на выезде!
RMUKMU
RMUKMU
   175 / 843
19 мая в 19:09
Сетьен это про игру, а не про результаты. Причины решения в последнем предложении текста.
Я думаю многие , в том числе и руководство Бетиса, предполагали, что Сетьен уверенно станет на 6-е место и успешно выступит в ЛЕ.
barcamilan
barcamilan
   333 / 843
19 мая в 18:34
громко хлопнул дверь за собой
ROLENTO
ROLENTO
   136 / 843
19 мая в 18:32
Красиво ушёл!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   161 / 843
19 мая в 18:31
Бетис при нем показывал очень хороший футбол, матчи в основном были зрелищные.
Барселону тоже обыграли севильцы на выезде.
Пропускали правда много.. но нужно отметить, что и защитники у него были не топовые.
Хороший спец, без работы не останется
Groove000
Groove000
   150 / 843
19 мая в 18:30
Ушел красиво
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100