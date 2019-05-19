Тренер «Бетиса» покинул клуб после победы над «Реалом»

19 мая 2019, 18:27

Главный тренер «Бетиса» покинул команду. У 60-летнего специалиста был контракт, рассчитанный еще на один сезон, однако стороны решили прекратить сотрудничество. Причины такого решения не раскрываются. Интересно, что севильцы провели свой последний матч под руководством Сетьена, обыграв «Реал».

Сетьен возглавил «Бетис» летом 2017 года. В завершившемся сезоне команда заняла 11-е место.