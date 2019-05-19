Тренер «Бетиса» покинул клуб после победы над «Реалом»

Главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен покинул команду. У 60-летнего специалиста был контракт, рассчитанный еще на один сезон, однако стороны решили прекратить сотрудничество. Причины такого решения не раскрываются. Интересно, что севильцы провели свой последний матч под руководством Сетьена, обыграв «Реал».
Сетьен возглавил «Бетис» летом 2017 года. В завершившемся сезоне команда заняла 11-е место.
Я думаю многие , в том числе и руководство Бетиса, предполагали, что Сетьен уверенно станет на 6-е место и успешно выступит в ЛЕ.
Я думаю многие , в том числе и руководство Бетиса, предполагали, что Сетьен уверенно станет на 6-е место и успешно выступит в ЛЕ.
Барселону тоже обыграли севильцы на выезде.
Пропускали правда много.. но нужно отметить, что и защитники у него были не топовые.
Хороший спец, без работы не останется
Барселону тоже обыграли севильцы на выезде.
Пропускали правда много.. но нужно отметить, что и защитники у него были не топовые.
Хороший спец, без работы не останется