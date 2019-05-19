Бутрагеньо: «В новом сезоне „Реал“ будет бороться за каждый трофей»

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение от «Бетиса».
Это был тяжелый сезон для нас. Мы не смогли добиться того, чего хотели. В футболе иногда такое случается, когда наступают трудные времена. Безусловно, мы расстроены, поскольку привыкли побеждать. Мы ждем новый сезон, где снова будем бороться за каждый трофей.
В турнире европейской лиги сейчас введен ВАР
как раньше уже не получится скупать ушастые кубки. В кубке же короля есть возможность побороться за победу.
В турнире европейской лиги сейчас введен ВАР
как раньше уже не получится скупать ушастые кубки. В кубке же короля есть возможность побороться за победу.
Или просто Вальверде тебя бесит?
Или просто Вальверде тебя бесит?
Так что, Реал каждый год борется за каждый трофей, но слишком быстро сдаётся в Ла Лиге!
Этот сезон самый большой позор, которых я помню.
Так что, Реал каждый год борется за каждый трофей, но слишком быстро сдаётся в Ла Лиге!
Этот сезон самый большой позор, которых я помню.
Я не буду говорить громких слов,просто скажу что верю в Зидана и хочу что бы летом купили 4-5 топ игроков и надеюсь в следующем сезоне сильный Реал вернется!
Я не буду говорить громких слов,просто скажу что верю в Зидана и хочу что бы летом купили 4-5 топ игроков и надеюсь в следующем сезоне сильный Реал вернется!