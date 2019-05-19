Бутрагеньо: «В новом сезоне „Реал“ будет бороться за каждый трофей»

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение от «Бетиса».

Это был тяжелый сезон для нас. Мы не смогли добиться того, чего хотели. В футболе иногда такое случается, когда наступают трудные времена. Безусловно, мы расстроены, поскольку привыкли побеждать. Мы ждем новый сезон, где снова будем бороться за каждый трофей.