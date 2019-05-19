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Бутрагеньо: «В новом сезоне „Реал“ будет бороться за каждый трофей»

19 мая 2019, 18:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение от «Бетиса».

Это был тяжелый сезон для нас. Мы не смогли добиться того, чего хотели. В футболе иногда такое случается, когда наступают трудные времена. Безусловно, мы расстроены, поскольку привыкли побеждать. Мы ждем новый сезон, где снова будем бороться за каждый трофей.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam
вчера в 18:48
В новом сезоне реал будет бороться за место в ла-лиге.
Alladins
Alladins
   100 / 843
вчера в 11:21
Чтобы так и было.
амурец
амурец
   117 / 843
вчера в 07:32
в новом сезоне ждём от Реала побед
авито
авито
19 мая в 21:15
В чемпионате реал может навязать борьбу лишь своим землякам из Мадрида.
В турнире европейской лиги сейчас введен ВАР
как раньше уже не получится скупать ушастые кубки. В кубке же короля есть возможность побороться за победу.
авито
авито ответил ALBA BARCELONA 21
19 мая в 21:10
Ты плавно перетекаешь в сливочный коллектив? :)
Или просто Вальверде тебя бесит?
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 21:10
Проблем у вас сейчас много, сезон уйдет на сыграться
Galaxy real way
Galaxy real way
   280 / 843
19 мая в 20:58
За Ла Лигу надо взяться уже наконец, недопустимо так позорно из года в год сливаться без шансов.
Danrog
Danrog
   99 / 843
19 мая в 20:53
Удачи Реалу!
Медив
Медив
   44 / 843
19 мая в 20:14
Ага, в гольфе
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 19:23
Любая команда борется за каждый трофей, пока не проигрывает борьбу.
Так что, Реал каждый год борется за каждый трофей, но слишком быстро сдаётся в Ла Лиге!
Этот сезон самый большой позор, которых я помню.
eleven LC
eleven LC
   165 / 843
19 мая в 19:16
За 18 лет что я болею за Реал я повидал многое,и 6 раз подряд вылетали из лч и 3 сезона вобще без трофеев ,а именно с 2004 по 2007 и домашние разгромы от Барселоны и даже разгром от команды Сегунды со счётом 0:4,и мне даже в голову не пришло оставить Реал и болеть за другой клуб!
Я не буду говорить громких слов,просто скажу что верю в Зидана и хочу что бы летом купили 4-5 топ игроков и надеюсь в следующем сезоне сильный Реал вернется!
рус фан
рус фан
   233 / 843
19 мая в 19:14
Этот сезон показал что нынешний состав не может претендовать на победы во всех турнирах, то есть команда нуждается в усилении, во всех линиях, пожалуй кроме вратарской.
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
19 мая в 18:51
другие тоже начнут все сначала
Vector-B B
Vector-B B
   679 / 843
19 мая в 18:48
вы каждый год боретесь за все трофеи ,ахаха
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   59 / 843
19 мая в 18:43
Это так но Барса опять опозорится,если останется физрук
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
19 мая в 18:42
Новый сезон - последний шанс Переса.
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