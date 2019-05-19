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Бэйл: «„Реал“ должен мне 51 млн евро, иначе я останусь»

19 мая 2019, 19:28

Вингер «Реала» Гарет Бэйл в разговоре со своими одноклубниками заявил, что он готов покинуть «королевский клуб» только в том случае, если ему выплатят  всю причитающуюся сумму по оставшемуся контракту. Речь идет о 51 миллионе евро.

У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно будет заплатить мне 17 млн евро за каждый сезон. Если они этого не сделают, то я останусь. И если мне придется все это время играть в гольф, я буду играть в гольф.

Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Groove000
Groove000 ответил League1
   150 / 843
вчера в 18:41
Во как! Бэйл ещё и наглый оказывается.
Скорее ах73вший)
RomM84
RomM84
   522 / 843
вчера в 18:30
Вот после таких слов кто ещё будет говорить что футбол в Европе это спорт? Ну-ну
ZaZizu
ZaZizu
   317 / 843
вчера в 18:26
тут больше вопросов к руководству сливочных,которое подписало с этим одноплановым бревном такой коетракт!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
вчера в 15:59
Красава! Вот это шантаж!
The Method Man
The Method Man
вчера в 14:16
Ахааха
В Мадриде с любовью)))))))
Реал - такой реал)))))
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   570 / 843
вчера в 10:40
может он крикет имел в виду там быстро бегать надо
d_fincher
d_fincher
   194 / 843
вчера в 06:44
Достойно, Гар. Мы в тебе никогда не сомневались.
zzz-
zzz-
   493 / 843
вчера в 01:45
судя по базару .. него по ходу корни наши..гольфист мля..
Верг
Верг
   274 / 843
вчера в 01:43
Как он партнерам это сказал, он же не бум бум по испански? по английски с крысиным акцентом!
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 843
вчера в 01:21
то что сказал Бейл - это только вершина айсберга из того, что сейчас происходит в Реале. там бы уже все были согласны уйти, если бы им отдали причитающуюся сумму. никто не хочет играть за Реал, потому что знают, что с VAR уже никогда не будет как тремя годами ранее, 1/4 теперь максимум для Реала в ЛЧ
mondial18
mondial18
   428 / 843
19 мая в 23:56
Молодец стяни с них побольше
Zloi iron
Zloi iron
   659 / 843
19 мая в 23:51
Хрусталь,не только Зидана,он и Переса переживет в Реале😂
BDA81
BDA81
   465 / 843
19 мая в 23:12
Красава )) Он рождён для Реала )))
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 22:29
Получив такие бабки можно больше не работать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 22:26
Пожалуй Бейл ещё и Зидана переживет в Реале.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ ответил Metropolis
   131 / 843
19 мая в 22:10
Ну так это правильно по-твоему?
рус фан
рус фан
   233 / 843
19 мая в 22:02
Надо продать Гарета в АПЛ или обменять с доплатой.
League1
League1
   110 / 843
19 мая в 21:56
Во как! Бэйл ещё и наглый оказывается.
Metropolis
Metropolis ответил Зависимый от Железа ЗОЖ
19 мая в 21:45
С другой стороны, контракт есть контракт пацаны. Это тоже самое, что трудовой договор. Если бы вам на заводе сказали: " слушай, мы че то думаем ты много получаешь, а ну ка давай вали 3", кто бы ушёл просто так? Их же не насильно контракт заставили подписать.
Я с тобой не согласен. Если ты вдруг становишься неугоден, то твою жизнь можно превратить в кошмар, не важно где ты на заводе, полиции или просто в шарашкиной конторе. Всем плевать на контракт/договор. Можно по закону заклевать так, что мало не покажется.
feris1
feris1
   258 / 843
19 мая в 21:34
Показал свою гнилую сущность.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 843
19 мая в 21:22
вот ведь кусок валийского д..ма! Сгноить в дубле заставляя пахать на тренировках и штрафуя за каждый пук! Надо превратить его рабочие будни в ад, раз он так запел.
No problem
No problem
   180 / 843
19 мая в 21:08
Слов нет с****...
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   360 / 843
19 мая в 21:08
Я согласен за гораздо меньшую сумму не играть за Реал. Перес, ауууу!
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   131 / 843
19 мая в 20:44
С другой стороны, контракт есть контракт пацаны. Это тоже самое, что трудовой договор. Если бы вам на заводе сказали: " слушай, мы че то думаем ты много получаешь, а ну ка давай вали 3", кто бы ушёл просто так? Их же не насильно контракт заставили подписать.
Galaxy real way
Galaxy real way
   280 / 843
19 мая в 20:41
Вoт это заява.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
19 мая в 20:40
Наглая, циничная валлийская морда!
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
19 мая в 20:35
Какой позорник! Футбол для него значит совсем не интересен и на сборную ему на плевать ведь кто его вызовет без игровой практики.
NGYRZ
NGYRZ
   71 / 843
19 мая в 20:33
И эту гн....у, Реал лечил, жалел и не продавал, когда он каждый сезон лечился.

А он такую свинью подкладывает Реалу.

Но всей этой истории виноват, один человек, это Перес который вовремя не продал эту крысу.
NOVA
NOVA
   398 / 843
19 мая в 20:30
оставайся и сиди на банке!!
Медив
Медив ответил Jeck Denielse
   44 / 843
19 мая в 20:29
Какой интересный шантаж.... Платите или останусь...)) Походу началось.....немыслемо-нереальные-фантастическо-безумные контракты будут и далее сносить планку у игроков,которые уже и не игроки,а целые бюджетные организации,с кучей юристов,агентов,представителей и сошедшей с ума от денег роднёй.... Безумные деньги и жадность уничтожат этот вид спорта...
Ну если переманиваешь игроков у других клубов, победнее, то возможны побочные эффекты. Но всегда можно делать ставку на воспитанников - они не такие жадные
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