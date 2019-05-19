Бэйл: «„Реал“ должен мне 51 млн евро, иначе я останусь»

19 мая 2019, 19:28

Вингер «Реала» в разговоре со своими одноклубниками заявил, что он готов покинуть «королевский клуб» только в том случае, если ему выплатят всю причитающуюся сумму по оставшемуся контракту. Речь идет о 51 миллионе евро.

У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно будет заплатить мне 17 млн евро за каждый сезон. Если они этого не сделают, то я останусь. И если мне придется все это время играть в гольф, я буду играть в гольф.

Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм».