Бэйл: «„Реал“ должен мне 51 млн евро, иначе я останусь»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл в разговоре со своими одноклубниками заявил, что он готов покинуть «королевский клуб» только в том случае, если ему выплатят всю причитающуюся сумму по оставшемуся контракту. Речь идет о 51 миллионе евро.
У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно будет заплатить мне 17 млн евро за каждый сезон. Если они этого не сделают, то я останусь. И если мне придется все это время играть в гольф, я буду играть в гольф.
Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм».
В Мадриде с любовью)))))))
Реал - такой реал)))))
В Мадриде с любовью)))))))
Реал - такой реал)))))
А он такую свинью подкладывает Реалу.
Но всей этой истории виноват, один человек, это Перес который вовремя не продал эту крысу.
А он такую свинью подкладывает Реалу.
Но всей этой истории виноват, один человек, это Перес который вовремя не продал эту крысу.