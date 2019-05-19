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Гаттузо: «Надеюсь, что останусь в „Милане“»

19 мая 2019, 23:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб ФрозинонеФрозинонеМатч завершен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Фрозиноне».

Это была трудная игра. Знали, что «Фрозиноне» постарается усложнить нам жизнь. Спасибо Доннарумме, он взял пенальти, тем самым избавив нас от неприятностей.

Моё будущее? Надеюсь, что останусь в «Милане». Во всяком случае я буду продолжать тренерскую карьеру.

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Все комментарии
Tony Sly
Tony Sly
   511 / 843
вчера в 06:33
Покорять Лигу Европы будет. Надеюсь в группу со Спартаком попадут.
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 06:31
Если Милан не пробьётся в ЛЧ, а походу Аталанта не даст, то врядли Гаттузо сохранит свой пост.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
вчера в 04:47
Попадание в Лигу Чемпионов - и пост тренера в кармане.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 04:15
Переходный период в Милане продолжается. Для этого времени лучшей кандидатуры чем Гаттузо всё равно не найти.
Демитрий
Демитрий
   602 / 843
вчера в 01:55
Проигрываю с дегенеративных траллей в комментах к новостям Милана.

Да, господа, проблема именно в Гаттузо ) ) ) При котором Милан впервые за несколько лет хоть как то играть начал.
112910315
112910315
   2 / 843
вчера в 00:22
Вполне возможно. Очередь из топ-тренеров не выстроилась, чтобы возглавить Милан. Да и просто неплохих тренеров в очереди не наблюдается.
Abbath
Abbath
   668 / 843
вчера в 00:18
Надеюсь, что бородатый физрук будет изгнан и навеки заклеймен позором.
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