Гаттузо: «Надеюсь, что останусь в „Милане“»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу над «Фрозиноне».

Это была трудная игра. Знали, что «Фрозиноне» постарается усложнить нам жизнь. Спасибо Доннарумме, он взял пенальти, тем самым избавив нас от неприятностей.

Моё будущее? Надеюсь, что останусь в «Милане». Во всяком случае я буду продолжать тренерскую карьеру.