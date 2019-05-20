Наставник «Сент-Этьена» решил покинуть клуб

вчера, 17:08

Главный тренер «Сент-Этьена» решил не продлевать свой контракт.

У 65-летнего специалиста напряженные отношения с руководством, которое пообещало выделить на летнюю трансферную кампанию недостаточную, по мнению тренера, сумму. Также сообщается, что Гассе просто устал от работы и хочет покинуть клуб на мажорной ноте, выведя в текущем сезоне «зеленых» в зону Лиги Европы. Гассе может продолжить карьеру в «Монпелье», где ему предлагают должность технического директора.

Тренер работал в клубе с декабря 2017 года.