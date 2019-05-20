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Наставник «Сент-Этьена» решил покинуть клуб

вчера, 17:08

Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе решил не продлевать свой контракт.

У 65-летнего специалиста напряженные отношения с руководством, которое пообещало выделить на летнюю трансферную кампанию недостаточную, по мнению тренера, сумму. Также сообщается, что Гассе просто устал от работы и хочет покинуть клуб на мажорной ноте, выведя в текущем сезоне «зеленых» в зону Лиги Европы. Гассе может продолжить карьеру в «Монпелье», где ему предлагают должность технического директора.

Тренер работал в клубе с декабря 2017 года.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
сегодня в 07:02
Подозрительно как-то получилось.
1 команда
1 команда
   94 / 843
сегодня в 03:17
Такими тренерами бросаться нельзя.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
вчера в 21:15
Забавно что именно поражение от Монпелье лишило Сент-Этьен шансов на ЛЧ
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 18:29
Неплохой тренер.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
вчера в 18:18
Пусть будет так .
Novograd
Novograd
   710 / 843
вчера в 17:37
Ну а че делать конечно уходить
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
вчера в 17:23
Прощай, Жан-Луи
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
вчера в 17:21
Хорошо работал.
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