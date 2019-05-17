Российский хавбек перешел в голландский НЕК

17 мая 2019, 18:01

Полузащитник юношеской сборной России подписал контракт с клубом второго по силе дивизиона Голландии НЕКом.

Калентьев родился в Гронингене в семье эмигрантов из СССР и всю карьеру проводит в Голландии. В 2014 году футболист перешел в «Фейеноорд» и выступал за различные молодежные составы клуба. В текущем сезоне Калентьев выступал за юношескую команду «Фейеноорда», за которую провел 15 матчей и забил три гола.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется российским голкипером.