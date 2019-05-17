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Российский хавбек перешел в голландский НЕК

17 мая 2019, 18:01

Полузащитник юношеской сборной России Лион Калентьев подписал контракт с клубом второго по силе дивизиона Голландии НЕКом.

Калентьев родился в Гронингене в семье эмигрантов из СССР и всю карьеру проводит в Голландии. В 2014 году футболист перешел в «Фейеноорд» и выступал за различные молодежные составы клуба. В текущем сезоне Калентьев выступал за юношескую команду «Фейеноорда», за которую провел 15 матчей и забил три гола.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется российским голкипером.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый ответил ФК_БОГОТОЛ
   24 / 843
18 мая в 02:01
Это реклама от Зенита! В той новости они рекламируют свою новую акцию! Нужно почитать ту новость и все будет понятно. "Ранее голкипер рассказал о финансовых проблемах своего клуба. " Новая акция от Зенита! Расскажи о финансовых проблемах своего клуба и переходи в Зенит на правах свободного агента! Количество мест в команде не ограничено! Сроки акции без ограничения по времени! Ты уже рассказал о финансовых проблемах своего клуба? Тогда мы идем к вам!
Зачем такую чушь писать, ладно, было бы смешно.
Samuelsen
Samuelsen ответил Jeck Denielse
   617 / 843
17 мая в 19:21
Если на сайте указано гражданство - "Нидерланды"...почему его называют "российским хавбеком"...????
Потому, что полузащитник юношеской сборной России. Все же написано.
ФК_БОГОТОЛ
ФК_БОГОТОЛ ответил ДАША Д
17 мая в 18:57
Причем тут Зенит с голкипером?
Это реклама от Зенита! В той новости они рекламируют свою новую акцию!
Нужно почитать ту новость и все будет понятно.

"Ранее голкипер рассказал о финансовых проблемах своего клуба. "

Новая акция от Зенита! Расскажи о финансовых проблемах своего клуба и переходи в Зенит на правах свободного агента! Количество мест в команде не ограничено! Сроки акции без ограничения по времени!
Ты уже рассказал о финансовых проблемах своего клуба? Тогда мы идем к вам!
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
17 мая в 18:48
Столько непонятного написано.
drug01
drug01
   124 / 843
17 мая в 18:40
Удачи тебе в футболе!
Kresi frok
Kresi frok ответил Jeck Denielse
   126 / 843
17 мая в 18:30
Наверное ,потому что, он за росию выступает на международной арене.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 18:12
Если на сайте указано гражданство - "Нидерланды"...почему его называют "российским хавбеком"...????
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
17 мая в 18:10
Причем тут Зенит с голкипером?
Alladins
Alladins
   100 / 843
17 мая в 18:06
Не понятно только как гражданин Голлагдии выступает за сборную России.
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