Топ-12 главных трансферов АПЛ 2018/19

15 мая 2019, 15:00

Настало время чествовать героев. Во второй после ФНЛ лучшей лиге мира «Соккер.ру» выделяет главных новичков сезона.

Давно играющим на одном месте проще показать себя – у них есть план подготовки на несколько лет, знают обстановку, внутренних конкурентов, их лучше понимают наставники. Они окончательно адаптировались.

Новичкам куда сложнее. Поэтому важно уделить внимание тем, кого в сезоне подписывали клубы АПЛ – сложной интенсивной лиги. Самые круты подписания сразу заявил о себе, как о звездах команд и о людях, способных влиять на судьбу коллектива в лиге.

Жоау Моутинью (из «Монако» в «Вулверхэмптон» за 5 млн фунтов)

У Моутинью тот же агент, что у всех футбольных рабов славной Португалии – Мендеш. И можно лишь удивляться, что такой игрок стоил всего 5 млн фунтов. Отметили вклад Жоау в развитие «Монако» и успехи команды, отпустили на старости лет побегать в АПЛ . И 32-летний полузащитник помог Нуну Эшпириту Санту создать команду, которая финишировала на седьмом месте и, если «Сити» обыграет «Уотфорд» в финале Кубка Англии – дебютирует в Лиге Европы. В «Вулвз» понимают, как новички их спасли, ценят точность паса Моутинью и его мастерство. Чемпион Европы, что тут еще сказать? Разве что напомнить – у Жоау целых 8 ассистов и рекорд по перехватам.

Ришарлисон (из «Уотфорда» в «Эвертон» за 50 млн фунтов)

Платить столько денег за форварда «Уотфорда»? «Эвертон» не всегда может заявить, что их траты оправдываются результатами, поэтому ставка на бразильца была рискованной. Однако мерсисайдцы не просчитались, ведь атакующий полузащитник и нападающий сыграл замечательно. Команда заняла восьмое место в таблице, но имеет потенциал. И понятно, что сам Ришарлисон 13 голами привлек внимание. Возможно, ему надо лучше замечать напарников – в составе «Эвертона» не хватает мастера голевых передач, ведь Сигурдссон разрывается между ролями. Но если к бразильцу присматривается «Барселона» - речь об успешном рекордном трансфере «ирисок».

Фабиньо (из «Монако» в «Ливерпуль» за 44 млн фунтов)

Казалось, что Наби Кейта пригодится «красным» сильнее. А большие траты на Фабиньо называли лишними, а также ошибкой Клоппа и менеджеров. Но завершается сезон и стало понятно, что бразилец после не самых удачных матчей за «Ливерпуль» полностью адаптировался. Такое ощущение, что Юрген выполнял задачу – провести четкую линию от своих ворот к чужим. Алиссон и ван Дейк – первые в тактическом позвоночнике, Фабиньо идет следом, а добавьте Салаха, который смещается в глубину, Фирмино, готового меняться местами, а также Мане, который тоже смещался в центр – получите от ворот к воротам. Фабиньо выигрывает много единоборств, точно играет в пас и подошел «Ливерпулю».

Жоржиньо (из «Наполи» в «Челси» за 51 млн фунтов)

3118 передач в АПЛ – рекорд, с точностью 89.2 %! Не оправдал ожидания? А не кажется ли вам, что на «Челси» Сарри неправильно смотрят? Ни один наставник клуба не принимал попыток выйти из «автобуса» времен Моуриньо. Забудьте, что у Конте было чемпионство. Вспомните, какой стиль выбрали, и что случилось через год. Другие тоже скорее старались подстроиться под защитную боевитую модель «Челси», чем настроить другой оркестр. Так что попытка Сарри привить игру в пас не может считаться неудачной, ведь вышли в ЛЧ и финал ЛЕ . А Жоржиньо, слабо сыгравший ряд центральных матчей, поменял игру команды в центре, не может считаться неудачным подписанием. Привыкнет к АПЛ и «Челси» и может заиграть еще лучше. Не случайно Моуриньо назвал его лучшим хавбеком в Европе.

Фабиан Шер (из «Депортиво» в «Ньюкасл» за 3 млн фунтов)

В конце марта Шеру спас жизнь Джано Ананидзе – предотвратил западание языка. Фабиан благодарен за оперативную медицинскую помощь, а «Ньюкасл» может выписать премию скауту, который посоветовал Бенитесу забрать у «Депортиво» опытного крепкого центрального защитника всего за 3 млн евро. Шер подавал большие надежды в «Базеле», но по Салаху знаем – не всегда футболисты в «сине-гранатовых» футболках быстро дозревают. Зато за «сорок» Фабиан сыграл так, что теперь им интересуется «Арсенал». 4 забитых мяча, 1 ассист, 60 отборов, 67 перехватов – Шер хорошо поработал!

Давид Брукс (из «Шеффилд Юнайтед» в «Борнмут» за 10 млн фунтов)

Прямо скажем, не второй Алли. Давид – валлиец, так что не будет пути из Чемпионшипа в сборную Англии и финала ЛЧ через четыре года, как у Деле. Но Бруксу всего 21, играл в низшей лиге и сразу же проявил себя в составе середняка АПЛ . Оправдал доверие, держался центра поля и правого фланга, сумел в 30 сыгранных матчах (29 – в основе) нанести 7 точных ударов и еще 5 раз ассистировал напарникам. У Давида нет пока культуры игры, которая нужна для футболиста верхней части таблицы, но парень учится и может через год быть еще сильнее. Правда, не обязательно в составе «Борнмута» - и «Челси» помогал уничтожить, и в список номинантов на лучшего молодого игрока попадал, поэтому уже интересен большим клубам.

Лукаш Фабьянски (из «Соунси» в «Вест Хэм» за 7 млн фунтов)

«Лебеди» вылетели в прошлом году, но Фабьянски был хорош – бывшего игрока «Арсенала» снова забрали в Лондон, на этот раз в «Вест Хэм». На новом месте 34-летний вратарь доказал, что возраст на голкиперов не влияет. В АПЛ нет стража ворот из числа основных, кто чаще встречался бы с мячом, чем Лукаш – поляк отражал по 3.8 удара в каждом поединке. Если суммировать все попытки, то получите 144 сэйва, а это больше, чем у героя «Кардиффа» - филиппинца Этериджа. Ни Бен Фостер, ни Де Хеа больше спасений не собрали, так что «Вест Хэм» можно поздравить с удачным подписанием. Фелипе Андерсон тоже провел удачный дебютный сезон, ведь забил 9 мячей и отдал 4 ассиста, но стоил 33 млн фунтов, в разы дороже, чем вратарь.

Рикарду Перейра (из «Порту» в «Лестер» за 22 млн фунтов)

В составе «Лестера» получил приз игрока сезона – о многом говорит. Наличие Ндиди, Мэдисона, неплохая игра Тилеманса весной или стабильность Магуайра не помешали выделить именно крайнего защитника из Португалии. В сборной у него не так много матчей, как хотелось бы – справа может работать молодой Канселу, защитник «Ювентуса» справляется с задачей, но Рикарду нашел себя на клубном уровне. Уже играл за пределами Португалии в «Ницце», а теперь заявил о себе в «Лестере», где был выбор героев сезона, но награда досталась парню, который создал 8 голов (2 удара и 6 передач), и порадовал шустростью на фланге.

Рауль Хименес (из «Бенфики» в «Вулверхэмптон» за 30 млн фунтов)

У «орлов», как и у «Порту», есть несколько категорий футболистов на продажу. Одни не созданы, чтобы заиграть в топ-клубе, хотя за них тоже заплатят много – например, у Лазара Марковича не получилось отработать в «Ливерпуле» 20 млн фунтов, которые за него отдали. Но есть другая категория, как Халк – заиграют где угодно. Например, у Рауля Хименеса в составе «волков» сразу получилось. Мексиканец в очень португальской команде португальского тренера оказался в знакомой тарелке и выдал приличный дебютный сезон. Принял участие во всех турах, забил 13 голов, сделал 7 ассистов. Не то чтобы в Рауле сомневались, ведь ему уже 28 и его все знали, но круто, что он отработал вложения. Шутка ли, приложился к созданию 20 из 47 голов команды в АПЛ – получил приз «Игрок сезона» в клубе.

Джеймс Мэддисон (из «Норвича» в «Лестер» за 25 млн фунтов)

Почти всех в списке знали давно, они просто раскрылись на новых местах, будучи проверенными игроками. А вот Джеймс рубился за «Норвич» в Чемпионшипе, но ворвался в клуб АПЛ и сыграл так, словно всю жизнь выступал за «Лестер». Никто не ставит под сомнение диспетчерские возможности Эдена Азара, но когда суммируем передачи под удары, то оказывается, что Джеймс создал 100 моментов в составе «Лестера», тогда как бельгиец на два меньше в «Челси». И учтите, что Джеймсу только 22 года, он сыграл меньше минут, чем звезда лондонцев! Кандидат на повышение в классе команды – с таким потенциалом можно создавать больше, чем 7 ассистов.

Люка Динь (из «Барселоны» в «Эвертон» за 18 млн фунтов)

Повезло французам – столько крутых футболистов, что Динь может считаться представителем второго-третьего эшелона с низкими шансами заиграть в сборной. В «Барселоне» Альба тоже не пустил в основу, но Люка нашел себя в Англии. Королями ассистов среди крайних защитников стали другие латерали из Ливерпуля – Робертсон и Александр-Арнольд, а вот Динь взялся за голевые удары. Четыре раза забивал мячи и хорошо адаптировался на новом месте. В принципе, если бы не дикая игра Робертсона и количество ассистов, которые соорудил Эндрю в составе «Ливерпуля», то именно Диня включали бы в сборную сезона на позиции левого защитника. Ведь француз реанимировал карьеру после отрезков «подай-принеси» в ПСЖ и «Барселоне».

Алиссон (из «Ромы» в «Ливерпуль» за 67 млн фунтов)