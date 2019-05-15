Топ-12 главных трансферов АПЛ 2018/19

Настало время чествовать героев. Во второй после ФНЛ лучшей лиге мира «Соккер.ру» выделяет главных новичков сезона.
Давно играющим на одном месте проще показать себя – у них есть план подготовки на несколько лет, знают обстановку, внутренних конкурентов, их лучше понимают наставники. Они окончательно адаптировались.
Новичкам куда сложнее. Поэтому важно уделить внимание тем, кого в сезоне подписывали клубы АПЛ – сложной интенсивной лиги. Самые круты подписания сразу заявил о себе, как о звездах команд и о людях, способных влиять на судьбу коллектива в лиге.
Жоау Моутинью (из «Монако» в «Вулверхэмптон» за 5 млн фунтов)
У Моутинью тот же агент, что у всех футбольных рабов славной Португалии – Мендеш. И можно лишь удивляться, что такой игрок стоил всего 5 млн фунтов. Отметили вклад Жоау в развитие «Монако» и успехи команды, отпустили на старости лет побегать в АПЛ. И 32-летний полузащитник помог Нуну Эшпириту Санту создать команду, которая финишировала на седьмом месте и, если «Сити» обыграет «Уотфорд» в финале Кубка Англии – дебютирует в Лиге Европы. В «Вулвз» понимают, как новички их спасли, ценят точность паса Моутинью и его мастерство. Чемпион Европы, что тут еще сказать? Разве что напомнить – у Жоау целых 8 ассистов и рекорд по перехватам.
Ришарлисон (из «Уотфорда» в «Эвертон» за 50 млн фунтов)
Платить столько денег за форварда «Уотфорда»? «Эвертон» не всегда может заявить, что их траты оправдываются результатами, поэтому ставка на бразильца была рискованной. Однако мерсисайдцы не просчитались, ведь атакующий полузащитник и нападающий сыграл замечательно. Команда заняла восьмое место в таблице, но имеет потенциал. И понятно, что сам Ришарлисон 13 голами привлек внимание. Возможно, ему надо лучше замечать напарников – в составе «Эвертона» не хватает мастера голевых передач, ведь Сигурдссон разрывается между ролями. Но если к бразильцу присматривается «Барселона» - речь об успешном рекордном трансфере «ирисок».
Фабиньо (из «Монако» в «Ливерпуль» за 44 млн фунтов)
Казалось, что Наби Кейта пригодится «красным» сильнее. А большие траты на Фабиньо называли лишними, а также ошибкой Клоппа и менеджеров. Но завершается сезон и стало понятно, что бразилец после не самых удачных матчей за «Ливерпуль» полностью адаптировался. Такое ощущение, что Юрген выполнял задачу – провести четкую линию от своих ворот к чужим. Алиссон и ван Дейк – первые в тактическом позвоночнике, Фабиньо идет следом, а добавьте Салаха, который смещается в глубину, Фирмино, готового меняться местами, а также Мане, который тоже смещался в центр – получите от ворот к воротам. Фабиньо выигрывает много единоборств, точно играет в пас и подошел «Ливерпулю».
Жоржиньо (из «Наполи» в «Челси» за 51 млн фунтов)
3118 передач в АПЛ – рекорд, с точностью 89.2 %! Не оправдал ожидания? А не кажется ли вам, что на «Челси» Сарри неправильно смотрят? Ни один наставник клуба не принимал попыток выйти из «автобуса» времен Моуриньо. Забудьте, что у Конте было чемпионство. Вспомните, какой стиль выбрали, и что случилось через год. Другие тоже скорее старались подстроиться под защитную боевитую модель «Челси», чем настроить другой оркестр. Так что попытка Сарри привить игру в пас не может считаться неудачной, ведь вышли в ЛЧ и финал ЛЕ. А Жоржиньо, слабо сыгравший ряд центральных матчей, поменял игру команды в центре, не может считаться неудачным подписанием. Привыкнет к АПЛ и «Челси» и может заиграть еще лучше. Не случайно Моуриньо назвал его лучшим хавбеком в Европе.
Фабиан Шер (из «Депортиво» в «Ньюкасл» за 3 млн фунтов)
В конце марта Шеру спас жизнь Джано Ананидзе – предотвратил западание языка. Фабиан благодарен за оперативную медицинскую помощь, а «Ньюкасл» может выписать премию скауту, который посоветовал Бенитесу забрать у «Депортиво» опытного крепкого центрального защитника всего за 3 млн евро. Шер подавал большие надежды в «Базеле», но по Салаху знаем – не всегда футболисты в «сине-гранатовых» футболках быстро дозревают. Зато за «сорок» Фабиан сыграл так, что теперь им интересуется «Арсенал». 4 забитых мяча, 1 ассист, 60 отборов, 67 перехватов – Шер хорошо поработал!
Давид Брукс (из «Шеффилд Юнайтед» в «Борнмут» за 10 млн фунтов)
Прямо скажем, не второй Алли. Давид – валлиец, так что не будет пути из Чемпионшипа в сборную Англии и финала ЛЧ через четыре года, как у Деле. Но Бруксу всего 21, играл в низшей лиге и сразу же проявил себя в составе середняка АПЛ. Оправдал доверие, держался центра поля и правого фланга, сумел в 30 сыгранных матчах (29 – в основе) нанести 7 точных ударов и еще 5 раз ассистировал напарникам. У Давида нет пока культуры игры, которая нужна для футболиста верхней части таблицы, но парень учится и может через год быть еще сильнее. Правда, не обязательно в составе «Борнмута» - и «Челси» помогал уничтожить, и в список номинантов на лучшего молодого игрока попадал, поэтому уже интересен большим клубам.
Лукаш Фабьянски (из «Соунси» в «Вест Хэм» за 7 млн фунтов)
«Лебеди» вылетели в прошлом году, но Фабьянски был хорош – бывшего игрока «Арсенала» снова забрали в Лондон, на этот раз в «Вест Хэм». На новом месте 34-летний вратарь доказал, что возраст на голкиперов не влияет. В АПЛ нет стража ворот из числа основных, кто чаще встречался бы с мячом, чем Лукаш – поляк отражал по 3.8 удара в каждом поединке. Если суммировать все попытки, то получите 144 сэйва, а это больше, чем у героя «Кардиффа» - филиппинца Этериджа. Ни Бен Фостер, ни Де Хеа больше спасений не собрали, так что «Вест Хэм» можно поздравить с удачным подписанием. Фелипе Андерсон тоже провел удачный дебютный сезон, ведь забил 9 мячей и отдал 4 ассиста, но стоил 33 млн фунтов, в разы дороже, чем вратарь.
Рикарду Перейра (из «Порту» в «Лестер» за 22 млн фунтов)
В составе «Лестера» получил приз игрока сезона – о многом говорит. Наличие Ндиди, Мэдисона, неплохая игра Тилеманса весной или стабильность Магуайра не помешали выделить именно крайнего защитника из Португалии. В сборной у него не так много матчей, как хотелось бы – справа может работать молодой Канселу, защитник «Ювентуса» справляется с задачей, но Рикарду нашел себя на клубном уровне. Уже играл за пределами Португалии в «Ницце», а теперь заявил о себе в «Лестере», где был выбор героев сезона, но награда досталась парню, который создал 8 голов (2 удара и 6 передач), и порадовал шустростью на фланге.
Рауль Хименес (из «Бенфики» в «Вулверхэмптон» за 30 млн фунтов)
У «орлов», как и у «Порту», есть несколько категорий футболистов на продажу. Одни не созданы, чтобы заиграть в топ-клубе, хотя за них тоже заплатят много – например, у Лазара Марковича не получилось отработать в «Ливерпуле» 20 млн фунтов, которые за него отдали. Но есть другая категория, как Халк – заиграют где угодно. Например, у Рауля Хименеса в составе «волков» сразу получилось. Мексиканец в очень португальской команде португальского тренера оказался в знакомой тарелке и выдал приличный дебютный сезон. Принял участие во всех турах, забил 13 голов, сделал 7 ассистов. Не то чтобы в Рауле сомневались, ведь ему уже 28 и его все знали, но круто, что он отработал вложения. Шутка ли, приложился к созданию 20 из 47 голов команды в АПЛ – получил приз «Игрок сезона» в клубе.
Джеймс Мэддисон (из «Норвича» в «Лестер» за 25 млн фунтов)
Почти всех в списке знали давно, они просто раскрылись на новых местах, будучи проверенными игроками. А вот Джеймс рубился за «Норвич» в Чемпионшипе, но ворвался в клуб АПЛ и сыграл так, словно всю жизнь выступал за «Лестер». Никто не ставит под сомнение диспетчерские возможности Эдена Азара, но когда суммируем передачи под удары, то оказывается, что Джеймс создал 100 моментов в составе «Лестера», тогда как бельгиец на два меньше в «Челси». И учтите, что Джеймсу только 22 года, он сыграл меньше минут, чем звезда лондонцев! Кандидат на повышение в классе команды – с таким потенциалом можно создавать больше, чем 7 ассистов.
Люка Динь (из «Барселоны» в «Эвертон» за 18 млн фунтов)
Повезло французам – столько крутых футболистов, что Динь может считаться представителем второго-третьего эшелона с низкими шансами заиграть в сборной. В «Барселоне» Альба тоже не пустил в основу, но Люка нашел себя в Англии. Королями ассистов среди крайних защитников стали другие латерали из Ливерпуля – Робертсон и Александр-Арнольд, а вот Динь взялся за голевые удары. Четыре раза забивал мячи и хорошо адаптировался на новом месте. В принципе, если бы не дикая игра Робертсона и количество ассистов, которые соорудил Эндрю в составе «Ливерпуля», то именно Диня включали бы в сборную сезона на позиции левого защитника. Ведь француз реанимировал карьеру после отрезков «подай-принеси» в ПСЖ и «Барселоне».
Алиссон (из «Ромы» в «Ливерпуль» за 67 млн фунтов)
Огромная цена, огромный вратарь, большие риски – недавно Алиссон сидел в запасе в «Роме», а Лорис Кариус показал, что не всегда Клопп знает, на какого голкипера поставить. Но вложения в новичка отработаны им на поле. Также Бекер сыграет в финале Лиги чемпионов, снова прошел «Барселону» после дивного камбэка, а если говорим про АПЛ – получаем «Золотую перчатку» в руки. До этого сезона лишь несколько знаменитых вратарей собирали больше 20 «сухарей» за сезон (Шмейхель, Чех, ван дер Сар и дважды Рейна), а теперь их еще двое – Эдерсон и Алиссон, но у Бекера 21 матч без пропущенных против 20 у коллеги по сборной.
Карло Анчелотти ставил вполне атакующую и доминирующую манеру игры, чего стоят его разгромы по 8:0
Карло Анчелотти ставил вполне атакующую и доминирующую манеру игры, чего стоят его разгромы по 8:0
5(6?)титулов в Англии
Клопп-0(нуль)
5(6?)титулов в Англии
Клопп-0(нуль)
Борется, гонит вперёд и всегда побеждает, ага. Каждый год в финал ЛЧ загоняет, куда до этого Клоппу, который никого никуда не гонит и выдающиеся камбэки не совершает. Посему, оставь своё экспертное мнение при себе, мне, как глупому и бестолковому, оно совершенно не интересно.
Борется, гонит вперёд и всегда побеждает, ага. Каждый год в финал ЛЧ загоняет, куда до этого Клоппу, который никого никуда не гонит и выдающиеся камбэки не совершает. Посему, оставь своё экспертное мнение при себе, мне, как глупому и бестолковому, оно совершенно не интересно.
Во первых вот именно, Клопп возглавил ливерпуль раньше, и до сих пор без единого трофея. Гордится двумя финалами, удел слабых клубов. И как только клопп выжмет максимум он сбежит с ливерпуля, видели мы его боруссию после хороших сезонов. И возможно, что уже в этом году они уже даже близко не потянут такой темп.
А второе и самое важное, в чем отличие Гвардиолы от Клоппа. Гвардиола везде требует результата, будет бороться на всех фронтах, даже при счете 5:0 будет недоволен и будет гнать команду вперед.
Клопп даже близко не лучший тренер в мире, и уж тем более не лучше гвардиолы, слить все кубки в англии ради победы в апл, в итоге апл пролетело мимо. И дело даже не в одном очке. Гвардиола переиграл его на дистанции. Остается тешить себя финалом лч, который возможно тоже проиграет.
А учитывать критерии купили и продали на столько, это лишь глупость школьника（Тен Хаг тогда бы считался настоящим монстром по сравнению с ними, все ведущие клубы мира боролись бы за него）. Есть клубы, которые зарабатывают таким образом, но ливерпуль не из этих клубов. Клоппа звали, чтобы брвть трофеи. Пока их в графе 0.
Во первых вот именно, Клопп возглавил ливерпуль раньше, и до сих пор без единого трофея. Гордится двумя финалами, удел слабых клубов. И как только клопп выжмет максимум он сбежит с ливерпуля, видели мы его боруссию после хороших сезонов. И возможно, что уже в этом году они уже даже близко не потянут такой темп.
А второе и самое важное, в чем отличие Гвардиолы от Клоппа. Гвардиола везде требует результата, будет бороться на всех фронтах, даже при счете 5:0 будет недоволен и будет гнать команду вперед.
Клопп даже близко не лучший тренер в мире, и уж тем более не лучше гвардиолы, слить все кубки в англии ради победы в апл, в итоге апл пролетело мимо. И дело даже не в одном очке. Гвардиола переиграл его на дистанции. Остается тешить себя финалом лч, который возможно тоже проиграет.
А учитывать критерии купили и продали на столько, это лишь глупость школьника（Тен Хаг тогда бы считался настоящим монстром по сравнению с ними, все ведущие клубы мира боролись бы за него）. Есть клубы, которые зарабатывают таким образом, но ливерпуль не из этих клубов. Клоппа звали, чтобы брвть трофеи. Пока их в графе 0.
Теперь относительно бреда. Цифры на траты сами по себе ничего не значат. А вот разница в тратах и доходах от футболистов показывает насколько эффективно работает тренер и в данном случае Клопп больше чем вдвое эффективнее вашего любимого Пепа.
Дальше больше. Гвардиола заплатил 50 и 60 млн. евро за Уокера и Ляпорта соответственно. кто-то из них вырос в цене? Наверное, Ляпорт после двух привозов от Тотенхэма значительно подорожал, не правда ли, мой каталонский друг?
А вот Клопп купил за сорок Мане, например, который нынче все 150-т стоит. Салах обошёлся в те же сорок и тоже стоит 150-т как минимум сейчас - вот показатель работы тренера.
А то, что ты привёл своё видение какое-то, где считаешь только траты и ничего больше, а после этого достаточно полные цифры эффективности работы тренеров называешь бредом, так это просто смешно выглядит, как по мне.
Впрочем, я почему-то ничего другого не ожидал от поклонников Барселоны. Они вот все такие, считают что-то там своё, а потом это другим показывают как истину.
Забавные вы :)
Теперь относительно бреда. Цифры на траты сами по себе ничего не значат. А вот разница в тратах и доходах от футболистов показывает насколько эффективно работает тренер и в данном случае Клопп больше чем вдвое эффективнее вашего любимого Пепа.
Дальше больше. Гвардиола заплатил 50 и 60 млн. евро за Уокера и Ляпорта соответственно. кто-то из них вырос в цене? Наверное, Ляпорт после двух привозов от Тотенхэма значительно подорожал, не правда ли, мой каталонский друг?
А вот Клопп купил за сорок Мане, например, который нынче все 150-т стоит. Салах обошёлся в те же сорок и тоже стоит 150-т как минимум сейчас - вот показатель работы тренера.
А то, что ты привёл своё видение какое-то, где считаешь только траты и ничего больше, а после этого достаточно полные цифры эффективности работы тренеров называешь бредом, так это просто смешно выглядит, как по мне.
Впрочем, я почему-то ничего другого не ожидал от поклонников Барселоны. Они вот все такие, считают что-то там своё, а потом это другим показывают как истину.
Забавные вы :)
- Мы не считаем сколько заработал клуб на трансферах, а сколько потратил. 420 млн Ливерпуля против 540 у Сити - не сказать, что разница принципиальная.
- Наша песня хороша, начинай сначала - я уже слышал, что Пеп пришёл в Барсу на всё готовое после Райкарда, хотя клуб был в глубоком кризисе. Теперь он пришёл на всё готовое в Сити. Ну-ну... Пеллегрини завёл клуб в болото, и те 1/2 финала ЛЧ были шальные, реально просто повезло, иногда так бывает - игра была унылая. Новые тренеры не приходят на всё готовое, иначе бы старых не увольняли - причин бы не было))
Сейчас все молятся на Клопп, но если он проиграет финал ЛЧ, то станет главным неудачником последних лет - т.к. его команды регулярно проигрывают в финалах.
Когда у Сити уже есть 2 трофея, и скоро может быть и третий. Да, ЛЧ круче, спору нет. Но даже при условии победы в ЛЧ - предыдущие безтрофейные 4 года в АПЛ и 3 года в еврокубках никуда не денутся - это уже данность.
- Мы не считаем сколько заработал клуб на трансферах, а сколько потратил. 420 млн Ливерпуля против 540 у Сити - не сказать, что разница принципиальная.
- Наша песня хороша, начинай сначала - я уже слышал, что Пеп пришёл в Барсу на всё готовое после Райкарда, хотя клуб был в глубоком кризисе. Теперь он пришёл на всё готовое в Сити. Ну-ну... Пеллегрини завёл клуб в болото, и те 1/2 финала ЛЧ были шальные, реально просто повезло, иногда так бывает - игра была унылая. Новые тренеры не приходят на всё готовое, иначе бы старых не увольняли - причин бы не было))
Сейчас все молятся на Клопп, но если он проиграет финал ЛЧ, то станет главным неудачником последних лет - т.к. его команды регулярно проигрывают в финалах.
Когда у Сити уже есть 2 трофея, и скоро может быть и третий. Да, ЛЧ круче, спору нет. Но даже при условии победы в ЛЧ - предыдущие безтрофейные 4 года в АПЛ и 3 года в еврокубках никуда не денутся - это уже данность.
Хименес, просто находка. Волки дважды молодцы в этом сезоне.
Шер, Динь и Алиссон тоже на пять баллов.
Я Шера еще по чемпионату мира 2014 помню. Потрясающий игрок.
Хименес, просто находка. Волки дважды молодцы в этом сезоне.
Шер, Динь и Алиссон тоже на пять баллов.
Я Шера еще по чемпионату мира 2014 помню. Потрясающий игрок.
На удивление мало провальных трансферов. Кроме Фреда и и ещё пары игроков никто на ум не приходит. Остальные трансферные неудачи это угадайка заиграет-не заиграет с перспективными игроками по сути за копейки.
На удивление мало провальных трансферов. Кроме Фреда и и ещё пары игроков никто на ум не приходит. Остальные трансферные неудачи это угадайка заиграет-не заиграет с перспективными игроками по сути за копейки.
Чувствую, если бы у нас Момо и Гендузи все время были бы в основе, Соккер бы о них написал статью, потому что они только и делают, что суют ближайшему игроку мяч на 3 метра и никогда не обостряют.
Чувствую, если бы у нас Момо и Гендузи все время были бы в основе, Соккер бы о них написал статью, потому что они только и делают, что суют ближайшему игроку мяч на 3 метра и никогда не обостряют.
...Про деньги Сити читать смешно, т.к. Ливерпуль и МЮ своих игроков не на распродаже покупали, но они не победили. Алиссон и ван Дейк чуть ли не самые дорогие игроки в мире на своих позициях...
Ну а теперь для Cules 2013 и тем, кому интересно приведу несколько цифр.
1. Гвардиола.
Пришёл в Сити 1 февраля 2016-го года и до сегодняшнего дня включительно накупил игроков на 542,2 млн. евро. Безусловно, при нём были и продажи, они составили 146,21 млн. евро.
Разница между потраченной суммой и вырученными деньгами с трансферов таким образом составила 396 млн. евро в минус.
2. Клопп.
Пришёл в Ливерпуль 8 октября 2015-го года и до сегодняшнего дня включительно накупил игроков на 420,4 млн. евро. Продано при Юргене было игроков на сумму 255,71 млн. (за Коутиньо посчитано 120-ть млн, т.е. без бонусов даже).
Разница между потраченной суммой и вырученными деньгами с трансферов таким образом составила 164,69 млн. евро в минус.
Что мы видим, дорогие мои фанаты каталонского лысого брата? А видим мы следующее. Если траты Гвардиолы принять за 100% (разницу между суммами покупки и продажи игроков), то получается, что растраты Клоппа составляет всего 41%. Понятным языком это означает, что Клопп "со своими ван Дейками" более чем вдвое обходится дешевле, чем стоит своим работодателям Гвардиола.
Учтите ещё, что Клопп работает немного дольше Гвардиолы и у него было на одно трансферное окно больше. А ещё учтите, дорогие мои фанаты вашего каталонского брата, что Гвардиола принял чемпионский Сити, который играл в полуфиналах ЛЧ и уже обладал топ-составом, в то время как Клопп взял по сути середняка, который до него только раз в зону ЛЧ попадал за последнее время.
Думаю, для любого здравомыслящего человека очевидно, что прогресс Ливерпуля значительно сильнее прогресса Сити, а цифры по трансферам теперь у вас есть. Дорогой наш Cules 2013, как ты теперь прокомментируешь свои же собственные слова относительно смешного чтения про траты Пепа?
Ну и напоследок, Тренер (именно так, с большой буквы), обходящийся своему клубу вдвое дешевле Пепа, равен в чемпионате Гвардиоле (отрыв в одно очко всего), а в ЛЧ играет в финале, совершив лучший камбэк в истории стадий плей-офф данного турнира, а другой...
...а другой просто ваш каталонский брат, которого нещадно пинают все, от Жардима до Почеттино.
П.С. Я думаю Сити нужно укрепить ещё миллионов на 300-400, тогда есть вероятность их попадания в финал ЛЧ...но это лет через пять и при другом тренере.
...Про деньги Сити читать смешно, т.к. Ливерпуль и МЮ своих игроков не на распродаже покупали, но они не победили. Алиссон и ван Дейк чуть ли не самые дорогие игроки в мире на своих позициях...
Ну а теперь для Cules 2013 и тем, кому интересно приведу несколько цифр.
1. Гвардиола.
Пришёл в Сити 1 февраля 2016-го года и до сегодняшнего дня включительно накупил игроков на 542,2 млн. евро. Безусловно, при нём были и продажи, они составили 146,21 млн. евро.
Разница между потраченной суммой и вырученными деньгами с трансферов таким образом составила 396 млн. евро в минус.
2. Клопп.
Пришёл в Ливерпуль 8 октября 2015-го года и до сегодняшнего дня включительно накупил игроков на 420,4 млн. евро. Продано при Юргене было игроков на сумму 255,71 млн. (за Коутиньо посчитано 120-ть млн, т.е. без бонусов даже).
Разница между потраченной суммой и вырученными деньгами с трансферов таким образом составила 164,69 млн. евро в минус.
Что мы видим, дорогие мои фанаты каталонского лысого брата? А видим мы следующее. Если траты Гвардиолы принять за 100% (разницу между суммами покупки и продажи игроков), то получается, что растраты Клоппа составляет всего 41%. Понятным языком это означает, что Клопп "со своими ван Дейками" более чем вдвое обходится дешевле, чем стоит своим работодателям Гвардиола.
Учтите ещё, что Клопп работает немного дольше Гвардиолы и у него было на одно трансферное окно больше. А ещё учтите, дорогие мои фанаты вашего каталонского брата, что Гвардиола принял чемпионский Сити, который играл в полуфиналах ЛЧ и уже обладал топ-составом, в то время как Клопп взял по сути середняка, который до него только раз в зону ЛЧ попадал за последнее время.
Думаю, для любого здравомыслящего человека очевидно, что прогресс Ливерпуля значительно сильнее прогресса Сити, а цифры по трансферам теперь у вас есть. Дорогой наш Cules 2013, как ты теперь прокомментируешь свои же собственные слова относительно смешного чтения про траты Пепа?
Ну и напоследок, Тренер (именно так, с большой буквы), обходящийся своему клубу вдвое дешевле Пепа, равен в чемпионате Гвардиоле (отрыв в одно очко всего), а в ЛЧ играет в финале, совершив лучший камбэк в истории стадий плей-офф данного турнира, а другой...
...а другой просто ваш каталонский брат, которого нещадно пинают все, от Жардима до Почеттино.
П.С. Я думаю Сити нужно укрепить ещё миллионов на 300-400, тогда есть вероятность их попадания в финал ЛЧ...но это лет через пять и при другом тренере.