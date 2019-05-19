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«Тоттенхэм» и «Ювентус» могут обменяться тренерами

19 мая 2019, 13:45

В Англии сообщают, что «Тоттенхэм» планирует пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, а «Ювентус», в свою очередь, претендует на Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист намекал, что покинет лондонский клуб в случае победы в Лиге чемпионов. «Бьянконери» же объявили, что Аллегри в следующем сезоне не будет работать с командой.

Отмечается, что «шпоры» готовы предоставить Аллегри достаточно денег на летнюю трансферную кампанию.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:51
Почеттино конечно с Юве возьмёт Скудетто, ЛЧ будет конечно трудней,а вот то что уйдя от Шпор он пойдёт на понижение - однозначно. в АПЛе ему приходилось напрягать извилины,как бы не проиграть какому то середняку или аутсайдеру и это помогло ему принять неординарные решения в ЛЧ,которые принесли результат,а в Юве у него будет регресс,если переходить в Сериал то надо в другую команду.
А вообще от добра добро не ищут. Маурисио на своём месте,зачем ещё какие то приключения?
112910315
112910315 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   2 / 843
вчера в 16:11
Я тоже Аллегри не считаю таким уж выдающимся тренером. Наверное потому, что болею за Милан и помню как итальянец приходил в клуб. Это был человек, во всех отношениях удобный руководству - что ему говорили, то он и делал, при этом молчал и недовольство не выказывал. Вот именно поэтому его пригласили из Кальяри, который не то вылетел в том году из Серии А, не то финишировал перед самой зоной вылета (не помню уже). Управляемая марионетка я Аллегри называю. Был сильно удивлён, когда он накричал боссам Ювентуса, после поражения от МЮ в этом году - марионетка-то растёт над собой) Конте хорош и я бы его включил в свой список, но он безработный пока, поэтому не за что давать авансы. А Симеоне непонятен до конца, но то, как выстроил Атлетико вызывает уважение.
Конте для ЮВЕ, на данный момент, лучший вариант. Удивляет отношение к Конте, как официальных лиц ЮВЕ, которые ищут неизвестно кого при безработном Конте, так и болельщиков на этом сайте, которые не хотят возвращения Конте, ставят Аллегри выше Конте. Да, я не включил в тройку-Конте, так как он без команды. Сложно, кого тогда исключить, была бы четвёрка, а не тройка.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил 112910315
   15 / 843
вчера в 14:48
Выскажу своё скромное мнение по этому поводу. В алфавитном порядке, так как, сложно распределить в какой последовательности. Разные возможности в финансовом плане, разные чемпионаты... Гвардиола, Клопп, Симеоне. По поводу Аллегри, никогда не считал его топ-тренером, и остаюсь при своём мнение, что если бы он возглавил шпоры тогда, когда Почеттино, то он не добился бы того, что Почеттино. Интересно будет посмотреть, кого он возглавит после ЮВЕ, чего он добьётся. Но в Милан он не пойдёт, хотя Милан практически сейчас нуждается в тренере. Это не ЮВЕ после Конте, который был на ходу с отлаженным механизмом. Это Милан после Гаттузо. Аллегри такой тренер с хитрецой, в омут с головой не нырнёт, чтобы вытаскивать, разгребать. Сам себе на уме. В своё время, ты это знаешь, как только лидерство начало переходить к ЮВЕ, а в Милане начались проблемы, он этот вопрос рещил быстро и практично) оставил свой Милан и перешёл в ЮВЕ Конте). Благо, так сложились обстоятельства на тот момент, что это было возможно.
Я тоже Аллегри не считаю таким уж выдающимся тренером. Наверное потому, что болею за Милан и помню как итальянец приходил в клуб. Это был человек, во всех отношениях удобный руководству - что ему говорили, то он и делал, при этом молчал и недовольство не выказывал. Вот именно поэтому его пригласили из Кальяри, который не то вылетел в том году из Серии А, не то финишировал перед самой зоной вылета (не помню уже).
Управляемая марионетка я Аллегри называю. Был сильно удивлён, когда он накричал боссам Ювентуса, после поражения от МЮ в этом году - марионетка-то растёт над собой)
Конте хорош и я бы его включил в свой список, но он безработный пока, поэтому не за что давать авансы. А Симеоне непонятен до конца, но то, как выстроил Атлетико вызывает уважение.
112910315
112910315 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   2 / 843
вчера в 11:03
Ну, за последовательность ручаться не буду, но Клопп и Гвардиола в топ-3 точно входят. И они оба сильнее всех остальных. Возможно, Зидан третий, может быть Аллегри прямо сейчас третий в мире, а может быть Симеоне - кого-то из этих трёх выделил бы, но Почеттино я бы не включил в тройку совершенно точно, даже в десятку не уверен.
Выскажу своё скромное мнение по этому поводу. В алфавитном порядке, так как, сложно распределить в какой последовательности. Разные возможности в финансовом плане, разные чемпионаты... Гвардиола, Клопп, Симеоне.

По поводу Аллегри, никогда не считал его топ-тренером, и остаюсь при своём мнение, что если бы он возглавил шпоры тогда, когда Почеттино, то он не добился бы того, что Почеттино. Интересно будет посмотреть, кого он возглавит после ЮВЕ, чего он добьётся. Но в Милан он не пойдёт, хотя Милан практически сейчас нуждается в тренере. Это не ЮВЕ после Конте, который был на ходу с отлаженным механизмом. Это Милан после Гаттузо. Аллегри такой тренер с хитрецой, в омут с головой не нырнёт, чтобы вытаскивать, разгребать. Сам себе на уме. В своё время, ты это знаешь, как только лидерство начало переходить к ЮВЕ, а в Милане начались проблемы, он этот вопрос рещил быстро и практично) оставил свой Милан и перешёл в ЮВЕ Конте). Благо, так сложились обстоятельства на тот момент, что это было возможно.
112910315
112910315 ответил RMUKMU
   2 / 843
вчера в 04:30
Твою правоту финал ЛЧ точно не докажет, так как Клопп сильнее Почеттино, а состав Ливерпуля сильнее состава Тоттенхэма. А кто по-твоему топ 3 тренера мира?
Я бы не был так категоричен, у Тоттенхэма довольно неплохие шансы выиграть этот финал.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Гавриленко
   312 / 843
вчера в 00:15
Где Тоттенхэм и где ювентус.)))))) Аха-ха))))).
    Bеликий Князь
    Bеликий Князь ответил Don Nerazzurri
       21 / 843
    19 мая в 22:29
    Зачем кабинетным тренер Аха)))
    Так у вас его и нету, только лысый фантомас. Аха-ха)
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил RMUKMU
       15 / 843
    19 мая в 19:10
    Твою правоту финал ЛЧ точно не докажет, так как Клопп сильнее Почеттино, а состав Ливерпуля сильнее состава Тоттенхэма. А кто по-твоему топ 3 тренера мира?
    Ну, за последовательность ручаться не буду, но Клопп и Гвардиола в топ-3 точно входят. И они оба сильнее всех остальных. Возможно, Зидан третий, может быть Аллегри прямо сейчас третий в мире, а может быть Симеоне - кого-то из этих трёх выделил бы, но Почеттино я бы не включил в тройку совершенно точно, даже в десятку не уверен.
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       175 / 843
    19 мая в 18:47
    Дружище, ну, у каждого же своё мнение и это здорово. Ты считаешь Почеттино классным специалистом, а я весьма средним. Возможно, уже финал ЛЧ покажет кто из нас ошибается.
    Твою правоту финал ЛЧ точно не докажет, так как Клопп сильнее Почеттино, а состав Ливерпуля сильнее состава Тоттенхэма.
    А кто по-твоему топ 3 тренера мира?
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил RMUKMU
       15 / 843
    19 мая в 18:19
    Как фанат Почеттино крайне возмущён таким комментарием. Я считаю Аллегри топ тренером, который в безвременье смог зацепить титул с Миланом и который построил очень прагматичный и универсальный Ювентус. Соккеровские ювентийцы зря его не ценят. Но Почеттино как минимум не хуже. Как можно считать трофеи сравнивая этих тренеров? Ювентус это топ клуб мирового масштаба. Они могут брать скудетто вторым составом, скупают лучших игроков Серии А, содержатся богатой и влиятельной семьёй Аньели. Тоттенхэм с 5-6 бюджетом и зарплатами исключительно благодаря Почеттино занимает 2-3 места и выходит в финал ЛЧ, по пути отцепляя вечного фаворита МС и переигрывая великолепный Аякс в 3-х таймах из 4-х. До аргентинца Тоттенхэм был гораздо ближе к Эвертону, чем к большой четвёрке. Аллегри в Ювентусе выиграл то, что не мог не выиграть и пару кубков не добрал. Почеттино не мог ничего выиграть по определению (ну кроме великого сезона 15/16), но его оверперформинг поражает. Почеттино один из лучших, если не лучший в развитии игроков. Он сделал: Ловрена, Чэмберса, Шоу, Клайна, Шнайдерлина, Ваньяму, Уорд-Проуза, Лаллану, Родригеса, Эриксона, Вертонгена, Роуза, Уокера, Дэвиса, Дайера, Дембеле, Уинкса, Алли, Кейна, Алдервейрелда, Трипьера, Сиссоко, Фойта. Все эти игроки очень сильно прибавили при Почеттино, многие почти с нуля стали лучшими игроками лиги. И плюс к этому он создаёт отличную атмосферу в команде и чудом удерживает лучших игроков.
    Дружище, ну, у каждого же своё мнение и это здорово. Ты считаешь Почеттино классным специалистом, а я весьма средним. Возможно, уже финал ЛЧ покажет кто из нас ошибается.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       102 / 843
    19 мая в 17:55
    повезло бабке что не зидана прикупили.)))
    RMUKMU
    RMUKMU ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       175 / 843
    19 мая в 17:36
    В ответ на твой комментарий полез посчитать сколько тратили и зарабатывали оба, в итоге расчётов забыл об ответе, потому что удивился - нашёл тренера, который потратил даже больше Гвардиолы, хотя всегда думалось, что каталонец первый в мире по тратам. Тихой сапой Аллегри завоевал звание главного шопоголика :) Так вот, возвращаясь к тратам, получилось следующее: Почеттино потратил на игроков 267,2 млн. евро, а заработал с продажи 186,25 млн.. У Аллегри показатели 644,4 млн. и 445,05 млн. соответственно. Почеттино вдвое эффективнее на трансферном рынке, судя по разнице в доходах и расходах, но суть-то в том, что Почеттино ничего не выиграл, в отличии от итальянца, который и чемпионат приватизировал и в ЛЧ дважды в финале играл. То, что в Англии выдыхаются и устают больше - это не аргумент как по мне. Для топ-клуба в принципе усталость не может быть оправданием, если ты топ-клуб, то ты должен обладать достаточным игровым, тренерским и прочими резервами чтобы не жаловаться на жизнь, а иначе вэлком в Чемпионшип, там спокойнее. Сам, честно говоря не ввосторге от тренерского таланта Аллегри и считаю его так себе тренером, но Почеттино ещё слабее в моём понимании. Мне кажется, что этот год вообще высшая точка развития аргентинца, а дальше пойдёт спад где бы он не тренировал. В итоге, лет через пять-семь, увидим его тренером какого-нибудь Сток Сити или Бетиса. Аллегри же, даже если уйдёт в условную Фиорентину, уже останется в когорте топ-тренеров для истории.
    Как фанат Почеттино крайне возмущён таким комментарием.
    Я считаю Аллегри топ тренером, который в безвременье смог зацепить титул с Миланом и который построил очень прагматичный и универсальный Ювентус. Соккеровские ювентийцы зря его не ценят.
    Но Почеттино как минимум не хуже.
    Как можно считать трофеи сравнивая этих тренеров?
    Ювентус это топ клуб мирового масштаба. Они могут брать скудетто вторым составом, скупают лучших игроков Серии А, содержатся богатой и влиятельной семьёй Аньели.
    Тоттенхэм с 5-6 бюджетом и зарплатами исключительно благодаря Почеттино занимает 2-3 места и выходит в финал ЛЧ, по пути отцепляя вечного фаворита МС и переигрывая великолепный Аякс в 3-х таймах из 4-х. До аргентинца Тоттенхэм был гораздо ближе к Эвертону, чем к большой четвёрке.
    Аллегри в Ювентусе выиграл то, что не мог не выиграть и пару кубков не добрал. Почеттино не мог ничего выиграть по определению (ну кроме великого сезона 15/16), но его оверперформинг поражает.
    Почеттино один из лучших, если не лучший в развитии игроков. Он сделал: Ловрена, Чэмберса, Шоу, Клайна, Шнайдерлина, Ваньяму, Уорд-Проуза, Лаллану, Родригеса, Эриксона, Вертонгена, Роуза, Уокера, Дэвиса, Дайера, Дембеле, Уинкса, Алли, Кейна, Алдервейрелда, Трипьера, Сиссоко, Фойта. Все эти игроки очень сильно прибавили при Почеттино, многие почти с нуля стали лучшими игроками лиги. И плюс к этому он создаёт отличную атмосферу в команде и чудом удерживает лучших игроков.
    Гoлoвaч Ленa
    Гoлoвaч Ленa
       260 / 843
    19 мая в 16:51
    Прям не клубы, а футбольные свингеры
    BagioR
    BagioR
       421 / 843
    19 мая в 16:34
    Следующим тренером Ювы будет Падоин! На фига нам кто то. Ждем возвращения легенды!!!
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       134 / 843
    19 мая в 16:17
    Зачем кабинетным тренер Аха)))
    112910315
    112910315 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       2 / 843
    19 мая в 16:12
    В ответ на твой комментарий полез посчитать сколько тратили и зарабатывали оба, в итоге расчётов забыл об ответе, потому что удивился - нашёл тренера, который потратил даже больше Гвардиолы, хотя всегда думалось, что каталонец первый в мире по тратам. Тихой сапой Аллегри завоевал звание главного шопоголика :) Так вот, возвращаясь к тратам, получилось следующее: Почеттино потратил на игроков 267,2 млн. евро, а заработал с продажи 186,25 млн.. У Аллегри показатели 644,4 млн. и 445,05 млн. соответственно. Почеттино вдвое эффективнее на трансферном рынке, судя по разнице в доходах и расходах, но суть-то в том, что Почеттино ничего не выиграл, в отличии от итальянца, который и чемпионат приватизировал и в ЛЧ дважды в финале играл. То, что в Англии выдыхаются и устают больше - это не аргумент как по мне. Для топ-клуба в принципе усталость не может быть оправданием, если ты топ-клуб, то ты должен обладать достаточным игровым, тренерским и прочими резервами чтобы не жаловаться на жизнь, а иначе вэлком в Чемпионшип, там спокойнее. Сам, честно говоря не ввосторге от тренерского таланта Аллегри и считаю его так себе тренером, но Почеттино ещё слабее в моём понимании. Мне кажется, что этот год вообще высшая точка развития аргентинца, а дальше пойдёт спад где бы он не тренировал. В итоге, лет через пять-семь, увидим его тренером какого-нибудь Сток Сити или Бетиса. Аллегри же, даже если уйдёт в условную Фиорентину, уже останется в когорте топ-тренеров для истории.
    Основное из твоего комментария:
    Почеттино потратил-267,2 млн
    Аллегри-644,4.
    То, о чём я написал в своём, без цифр.

    но суть-то в том, что Почеттино ничего не выиграл-твой комм.
    ты так уверен, что если бы Аллегри пришёл в Тоттенхэм, тогда, когда пришёл Почеттино, он чтобы то выиграл) я не уверен.

    То, что в Англии выдыхаются и устают больше - это не аргумент как по мне-твой комм.
    Дело не в этом, что в Англии устают больше, хотя это действительно так. В Италии чемпион известен до начало чемпионата, в Англии в последнем туре. Суть в том, что так сложились обстоятельства, что Тоттенхэм провёл намного больше матчей, чем его условный соперник ЮВЕ, конкретный соперник Аякс. Несмотря на это, в финале играют шпоры, а не Аякс, который мне очень симпатичен, и ЮВЕ. Когда перед матчами ЛЧ-Аякс отдыхал, федерация футбола-Нидерланды переносила полностью туры для всех команд, чтобы обеспечить отдых Аяксу. ЮВЕ, обеспечив звания чемпиона, играл резервным составом в Италии, Тоттенхэм в это время играл через 2-3 дня выкладываясь по полной в АПЛ, чередуя матчи в ЛЧ. И тем не менее, именно шпоры играют в финале, а не отдыхающие Аякс, и усиленный Роналду-ЮВЕ.

    Что будет через пять-семь лет посмотрим. Не будем загадывать) давать оценку будущей тренерской карьере Аллегри, Почеттино. Я писал тебе ответ на твой комментарий, по факту, на сегодняшний день.
    juvenale
    juvenale ответил nnb199O
       64 / 843
    19 мая в 16:03
    физрука Алегри в АПЛ будет пинать все кому не лень. от Сити до Уотфордов. а Курам ннадо такое счастье?
    Конте уже пинали и особенно Раньери хаха эксперт
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       80 / 843
    19 мая в 15:58
    Обычно меняются футболистами или футболками после матча) Ладно, поживем и увидим! Будет интересно посмотреть на сеньора Аллегри в АПЛ.
    dzvinka
    dzvinka
       75 / 843
    19 мая в 15:53
    у ттх вообще не тот стиль игры... все построенное почетом падет прахом.
    а почет, в свою очередь, в юве на пенсионерах и п**** ниче не построит.. ну картонный чемпик хоть возьмет.
    nnb199O
    nnb199O
       552 / 843
    19 мая в 15:47
    физрука Алегри в АПЛ будет пинать все кому не лень. от Сити до Уотфордов. а Курам ннадо такое счастье?
    kotmyshka
    kotmyshka
       115 / 843
    19 мая в 15:40
    махнемся не глядя
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил 112910315
       15 / 843
    19 мая в 15:36
    То, что Почеттино ничего не добился известно всем, (в смысле не выиграв трофеев) как и то, что ему не выделяли деньги на трансферы в шпорах. Не имея возможности обновлять состав 5 лет, тренируя шпоры, он добился немало, играя в финале ЛЧ, занимая четвёртое место АПЛ. Мы можем долго дискутировать, приводя каждый свои доводы, вспоминая, что было в Милане, что было в ЮВЕ, когда тренер Аллегри. Но, давай по факту и сейчас: Почеттино, в отличие от Аллегри не получает деньги на покупку новых игроков. У него нет возможности обновить состав на своё усмотрение. На данный, текущий момент, ЮВЕ, возглавляемый Аллегри, вылетает от Аякса в 1/4 финала ЛЧ, имея преимущество перед повторным матчем, проигрывая дома 1:2. Тоттенхэм, выигрывает у этого Аякса в 1/2 финала ЛЧ в гостях 3 2. Проиграв дома 0 1. Хочу обратить внимания, что ЮВЕ, играя в Серии-А намного меньше устал физически, чем Тоттенхэм, у которого на период матчей 1/4 и 1/2 ЛЧ был самый напряжённый график в АПЛ, учитывая матчи АПЛ И ЛЧ. Хочу отметить, что ЮВЕ, купил для усиления Роналду, под ЛЧ, нравится это кому-то или нет, но именно Роналду был лучшим в составе ЮВЕ. Именно просчёты Аллегри, во втором матче с Аяксом, не позволили выиграть у себя дома у Аякса. Поэтому не будем говорить о том, что было в прошлом, тем более не совсем корректно сравнивать Аллегри, который был в Серии-А, с Почеттино в АПЛ. Да и тренерский стаж отличается и по годам, и по количеству командам, одного и другого. По факту, на сегодняшний день, Почеттино сильнее, ценнее, чем Аллегри. Факты я изложил выше в комментарии.
    В ответ на твой комментарий полез посчитать сколько тратили и зарабатывали оба, в итоге расчётов забыл об ответе, потому что удивился - нашёл тренера, который потратил даже больше Гвардиолы, хотя всегда думалось, что каталонец первый в мире по тратам. Тихой сапой Аллегри завоевал звание главного шопоголика :)
    Так вот, возвращаясь к тратам, получилось следующее:
    Почеттино потратил на игроков 267,2 млн. евро, а заработал с продажи 186,25 млн.. У Аллегри показатели 644,4 млн. и 445,05 млн. соответственно. Почеттино вдвое эффективнее на трансферном рынке, судя по разнице в доходах и расходах, но суть-то в том, что Почеттино ничего не выиграл, в отличии от итальянца, который и чемпионат приватизировал и в ЛЧ дважды в финале играл.
    То, что в Англии выдыхаются и устают больше - это не аргумент как по мне. Для топ-клуба в принципе усталость не может быть оправданием, если ты топ-клуб, то ты должен обладать достаточным игровым, тренерским и прочими резервами чтобы не жаловаться на жизнь, а иначе вэлком в Чемпионшип, там спокойнее.
    Сам, честно говоря не ввосторге от тренерского таланта Аллегри и считаю его так себе тренером, но Почеттино ещё слабее в моём понимании. Мне кажется, что этот год вообще высшая точка развития аргентинца, а дальше пойдёт спад где бы он не тренировал. В итоге, лет через пять-семь, увидим его тренером какого-нибудь Сток Сити или Бетиса. Аллегри же, даже если уйдёт в условную Фиорентину, уже останется в когорте топ-тренеров для истории.
    juvenale
    juvenale ответил 112910315
       64 / 843
    19 мая в 15:17
    То, что Почеттино ничего не добился известно всем, (в смысле не выиграв трофеев) как и то, что ему не выделяли деньги на трансферы в шпорах. Не имея возможности обновлять состав 5 лет, тренируя шпоры, он добился немало, играя в финале ЛЧ, занимая четвёртое место АПЛ. Мы можем долго дискутировать, приводя каждый свои доводы, вспоминая, что было в Милане, что было в ЮВЕ, когда тренер Аллегри. Но, давай по факту и сейчас: Почеттино, в отличие от Аллегри не получает деньги на покупку новых игроков. У него нет возможности обновить состав на своё усмотрение. На данный, текущий момент, ЮВЕ, возглавляемый Аллегри, вылетает от Аякса в 1/4 финала ЛЧ, имея преимущество перед повторным матчем, проигрывая дома 1:2. Тоттенхэм, выигрывает у этого Аякса в 1/2 финала ЛЧ в гостях 3 2. Проиграв дома 0 1. Хочу обратить внимания, что ЮВЕ, играя в Серии-А намного меньше устал физически, чем Тоттенхэм, у которого на период матчей 1/4 и 1/2 ЛЧ был самый напряжённый график в АПЛ, учитывая матчи АПЛ И ЛЧ. Хочу отметить, что ЮВЕ, купил для усиления Роналду, под ЛЧ, нравится это кому-то или нет, но именно Роналду был лучшим в составе ЮВЕ. Именно просчёты Аллегри, во втором матче с Аяксом, не позволили выиграть у себя дома у Аякса. Поэтому не будем говорить о том, что было в прошлом, тем более не совсем корректно сравнивать Аллегри, который был в Серии-А, с Почеттино в АПЛ. Да и тренерский стаж отличается и по годам, и по количеству командам, одного и другого. По факту, на сегодняшний день, Почеттино сильнее, ценнее, чем Аллегри. Факты я изложил выше в комментарии.
    фактов у тебя вообще не увидел....чем Почеттино сильнее Аллегри...просто благодаря удаче Тоттенхем играет в финале,а Почеттино слил чемпионство Лестеру
    juvenale
    juvenale ответил 112910315
       64 / 843
    19 мая в 15:16
    То, что Почеттино ничего не добился известно всем, (в смысле не выиграв трофеев) как и то, что ему не выделяли деньги на трансферы в шпорах. Не имея возможности обновлять состав 5 лет, тренируя шпоры, он добился немало, играя в финале ЛЧ, занимая четвёртое место АПЛ. Мы можем долго дискутировать, приводя каждый свои доводы, вспоминая, что было в Милане, что было в ЮВЕ, когда тренер Аллегри. Но, давай по факту и сейчас: Почеттино, в отличие от Аллегри не получает деньги на покупку новых игроков. У него нет возможности обновить состав на своё усмотрение. На данный, текущий момент, ЮВЕ, возглавляемый Аллегри, вылетает от Аякса в 1/4 финала ЛЧ, имея преимущество перед повторным матчем, проигрывая дома 1:2. Тоттенхэм, выигрывает у этого Аякса в 1/2 финала ЛЧ в гостях 3 2. Проиграв дома 0 1. Хочу обратить внимания, что ЮВЕ, играя в Серии-А намного меньше устал физически, чем Тоттенхэм, у которого на период матчей 1/4 и 1/2 ЛЧ был самый напряжённый график в АПЛ, учитывая матчи АПЛ И ЛЧ. Хочу отметить, что ЮВЕ, купил для усиления Роналду, под ЛЧ, нравится это кому-то или нет, но именно Роналду был лучшим в составе ЮВЕ. Именно просчёты Аллегри, во втором матче с Аяксом, не позволили выиграть у себя дома у Аякса. Поэтому не будем говорить о том, что было в прошлом, тем более не совсем корректно сравнивать Аллегри, который был в Серии-А, с Почеттино в АПЛ. Да и тренерский стаж отличается и по годам, и по количеству командам, одного и другого. По факту, на сегодняшний день, Почеттино сильнее, ценнее, чем Аллегри. Факты я изложил выше в комментарии.
    так написал как будто Тотенхем уверенно Аякс прошел)))еще крупнее Юве летел и просто повезло за 30 секунд до конца)))У Тоттенхема полузащита сильнее, чем у Ювентуса.Глупо спорить кто сильнее,Аллегри в личке доказал все Почеттино
    juvenale
    juvenale ответил 112910315
       64 / 843
    19 мая в 15:13
    Отмечается, что «шпоры» готовы предоставить Аллегри достаточно денег на летнюю трансферную кампанию. Так выделите деньги Почеттино, которые вы собираетесь предоставить Аллегри, он добьётся не меньше, а ещё больше, чем Аллегри. Странная позиция руководства шпор, Маурисио не выделяли, если выделяли-мизер, но Аллегри выделят) Неравноценный обмен, Почеттино лучше, Чем Аллегри.
    чем лучше,читай мой пост
    juvenale
    juvenale ответил Верг
       64 / 843
    19 мая в 15:13
    Посмотрим на что способен аллегри не в столь тепличных условиях, конте вон смог
    какие типличные условия эксперт?Аллегри с составом Конте вышел в финал ЛЧ,потом полностью обновил команду и снова туда вышел
    juvenale
    juvenale
       64 / 843
    19 мая в 15:12
    Не вижу чем Почеттино лучше Аллегри...Почеттино ничего не выиграл вообще и скорее всего не выиграет лч.В прошлом году Аллегри его переиграл,включившиcь на 10 минут и сделал нужные замены.В этом году Тоттенхем не должен был даже из группы выходить,если бы картон у себя обыграл никакой псв
    Верг
    Верг
       274 / 843
    19 мая в 15:11
    Посмотрим на что способен аллегри не в столь тепличных условиях, конте вон смог
    112910315
    112910315 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       2 / 843
    19 мая в 15:07
    Почеттино ничего не добился, исходя из титулов, то Аллегри просто космос перед аргентинцем. Да и строит не автобус никак, он когда в Милан пришёл после Кальяри, то, располагая игроками более высокого уровня, игру показывал вполне приличную, это просто стереотип, что если Серия А, то автобус. На самом же деле ничего подобного, итальянский футбол очень атакующий, не даром он один из лучших в мире по забитым мячам. А что касается выделить денег Почеттино, то это может ничем не помочь, вспомните Клоппа в Боруссии - клуб скатился в зону вылета. Дело уже не в тренере, а в застое, в отсутствии новых идей. Не всем же быть САФом, зачастую нужен новый вызов для своего же собственного совершенствования. Для Почеттино самое время принимать такой вызов, в этом сезоне прыгнул выше головы.
    То, что Почеттино ничего не добился известно всем, (в смысле не выиграв трофеев) как и то, что ему не выделяли деньги на трансферы в шпорах. Не имея возможности обновлять состав 5 лет, тренируя шпоры, он добился немало, играя в финале ЛЧ, занимая четвёртое место АПЛ. Мы можем долго дискутировать, приводя каждый свои доводы, вспоминая, что было в Милане, что было в ЮВЕ, когда тренер Аллегри. Но, давай по факту и сейчас:

    Почеттино, в отличие от Аллегри не получает деньги на покупку новых игроков. У него нет возможности обновить состав на своё усмотрение.
    На данный, текущий момент, ЮВЕ, возглавляемый Аллегри, вылетает от Аякса в 1/4 финала ЛЧ, имея преимущество перед повторным матчем, проигрывая дома 1:2. Тоттенхэм, выигрывает у этого Аякса в 1/2 финала ЛЧ в гостях 3 2. Проиграв дома 0 1.
    Хочу обратить внимания, что ЮВЕ, играя в Серии-А намного меньше устал физически, чем Тоттенхэм, у которого на период матчей 1/4 и 1/2 ЛЧ был самый напряжённый график в АПЛ, учитывая матчи АПЛ И ЛЧ. Хочу отметить, что ЮВЕ, купил для усиления Роналду, под ЛЧ, нравится это кому-то или нет, но именно Роналду был лучшим в составе ЮВЕ. Именно просчёты Аллегри, во втором матче с Аяксом, не позволили выиграть у себя дома у Аякса.

    Поэтому не будем говорить о том, что было в прошлом, тем более не совсем корректно сравнивать Аллегри, который был в Серии-А, с Почеттино в АПЛ. Да и тренерский стаж отличается и по годам, и по количеству командам, одного и другого.

    По факту, на сегодняшний день, Почеттино сильнее, ценнее, чем Аллегри. Факты я изложил выше в комментарии.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       55 / 843
    19 мая в 14:57
    Аргентинский специалист намекал, что покинет лондонский клуб в случае победы в Лиге чемпионов.

    Ну куда ж тогда он уйдет )) он там пожизненно
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