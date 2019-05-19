«Тоттенхэм» и «Ювентус» могут обменяться тренерами

В Англии сообщают, что «Тоттенхэм» планирует пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, а «Ювентус», в свою очередь, претендует на Маурисио Почеттино.
Аргентинский специалист намекал, что покинет лондонский клуб в случае победы в Лиге чемпионов. «Бьянконери» же объявили, что Аллегри в следующем сезоне не будет работать с командой.
Отмечается, что «шпоры» готовы предоставить Аллегри достаточно денег на летнюю трансферную кампанию.
А вообще от добра добро не ищут. Маурисио на своём месте,зачем ещё какие то приключения?
А вообще от добра добро не ищут. Маурисио на своём месте,зачем ещё какие то приключения?
Управляемая марионетка я Аллегри называю. Был сильно удивлён, когда он накричал боссам Ювентуса, после поражения от МЮ в этом году - марионетка-то растёт над собой)
Конте хорош и я бы его включил в свой список, но он безработный пока, поэтому не за что давать авансы. А Симеоне непонятен до конца, но то, как выстроил Атлетико вызывает уважение.
Управляемая марионетка я Аллегри называю. Был сильно удивлён, когда он накричал боссам Ювентуса, после поражения от МЮ в этом году - марионетка-то растёт над собой)
Конте хорош и я бы его включил в свой список, но он безработный пока, поэтому не за что давать авансы. А Симеоне непонятен до конца, но то, как выстроил Атлетико вызывает уважение.
По поводу Аллегри, никогда не считал его топ-тренером, и остаюсь при своём мнение, что если бы он возглавил шпоры тогда, когда Почеттино, то он не добился бы того, что Почеттино. Интересно будет посмотреть, кого он возглавит после ЮВЕ, чего он добьётся. Но в Милан он не пойдёт, хотя Милан практически сейчас нуждается в тренере. Это не ЮВЕ после Конте, который был на ходу с отлаженным механизмом. Это Милан после Гаттузо. Аллегри такой тренер с хитрецой, в омут с головой не нырнёт, чтобы вытаскивать, разгребать. Сам себе на уме. В своё время, ты это знаешь, как только лидерство начало переходить к ЮВЕ, а в Милане начались проблемы, он этот вопрос рещил быстро и практично) оставил свой Милан и перешёл в ЮВЕ Конте). Благо, так сложились обстоятельства на тот момент, что это было возможно.
По поводу Аллегри, никогда не считал его топ-тренером, и остаюсь при своём мнение, что если бы он возглавил шпоры тогда, когда Почеттино, то он не добился бы того, что Почеттино. Интересно будет посмотреть, кого он возглавит после ЮВЕ, чего он добьётся. Но в Милан он не пойдёт, хотя Милан практически сейчас нуждается в тренере. Это не ЮВЕ после Конте, который был на ходу с отлаженным механизмом. Это Милан после Гаттузо. Аллегри такой тренер с хитрецой, в омут с головой не нырнёт, чтобы вытаскивать, разгребать. Сам себе на уме. В своё время, ты это знаешь, как только лидерство начало переходить к ЮВЕ, а в Милане начались проблемы, он этот вопрос рещил быстро и практично) оставил свой Милан и перешёл в ЮВЕ Конте). Благо, так сложились обстоятельства на тот момент, что это было возможно.
А кто по-твоему топ 3 тренера мира?
А кто по-твоему топ 3 тренера мира?
Я считаю Аллегри топ тренером, который в безвременье смог зацепить титул с Миланом и который построил очень прагматичный и универсальный Ювентус. Соккеровские ювентийцы зря его не ценят.
Но Почеттино как минимум не хуже.
Как можно считать трофеи сравнивая этих тренеров?
Ювентус это топ клуб мирового масштаба. Они могут брать скудетто вторым составом, скупают лучших игроков Серии А, содержатся богатой и влиятельной семьёй Аньели.
Тоттенхэм с 5-6 бюджетом и зарплатами исключительно благодаря Почеттино занимает 2-3 места и выходит в финал ЛЧ, по пути отцепляя вечного фаворита МС и переигрывая великолепный Аякс в 3-х таймах из 4-х. До аргентинца Тоттенхэм был гораздо ближе к Эвертону, чем к большой четвёрке.
Аллегри в Ювентусе выиграл то, что не мог не выиграть и пару кубков не добрал. Почеттино не мог ничего выиграть по определению (ну кроме великого сезона 15/16), но его оверперформинг поражает.
Почеттино один из лучших, если не лучший в развитии игроков. Он сделал: Ловрена, Чэмберса, Шоу, Клайна, Шнайдерлина, Ваньяму, Уорд-Проуза, Лаллану, Родригеса, Эриксона, Вертонгена, Роуза, Уокера, Дэвиса, Дайера, Дембеле, Уинкса, Алли, Кейна, Алдервейрелда, Трипьера, Сиссоко, Фойта. Все эти игроки очень сильно прибавили при Почеттино, многие почти с нуля стали лучшими игроками лиги. И плюс к этому он создаёт отличную атмосферу в команде и чудом удерживает лучших игроков.
Я считаю Аллегри топ тренером, который в безвременье смог зацепить титул с Миланом и который построил очень прагматичный и универсальный Ювентус. Соккеровские ювентийцы зря его не ценят.
Но Почеттино как минимум не хуже.
Как можно считать трофеи сравнивая этих тренеров?
Ювентус это топ клуб мирового масштаба. Они могут брать скудетто вторым составом, скупают лучших игроков Серии А, содержатся богатой и влиятельной семьёй Аньели.
Тоттенхэм с 5-6 бюджетом и зарплатами исключительно благодаря Почеттино занимает 2-3 места и выходит в финал ЛЧ, по пути отцепляя вечного фаворита МС и переигрывая великолепный Аякс в 3-х таймах из 4-х. До аргентинца Тоттенхэм был гораздо ближе к Эвертону, чем к большой четвёрке.
Аллегри в Ювентусе выиграл то, что не мог не выиграть и пару кубков не добрал. Почеттино не мог ничего выиграть по определению (ну кроме великого сезона 15/16), но его оверперформинг поражает.
Почеттино один из лучших, если не лучший в развитии игроков. Он сделал: Ловрена, Чэмберса, Шоу, Клайна, Шнайдерлина, Ваньяму, Уорд-Проуза, Лаллану, Родригеса, Эриксона, Вертонгена, Роуза, Уокера, Дэвиса, Дайера, Дембеле, Уинкса, Алли, Кейна, Алдервейрелда, Трипьера, Сиссоко, Фойта. Все эти игроки очень сильно прибавили при Почеттино, многие почти с нуля стали лучшими игроками лиги. И плюс к этому он создаёт отличную атмосферу в команде и чудом удерживает лучших игроков.
Почеттино потратил-267,2 млн
Аллегри-644,4.
То, о чём я написал в своём, без цифр.
но суть-то в том, что Почеттино ничего не выиграл-твой комм.
ты так уверен, что если бы Аллегри пришёл в Тоттенхэм, тогда, когда пришёл Почеттино, он чтобы то выиграл) я не уверен.
То, что в Англии выдыхаются и устают больше - это не аргумент как по мне-твой комм.
Дело не в этом, что в Англии устают больше, хотя это действительно так. В Италии чемпион известен до начало чемпионата, в Англии в последнем туре. Суть в том, что так сложились обстоятельства, что Тоттенхэм провёл намного больше матчей, чем его условный соперник ЮВЕ, конкретный соперник Аякс. Несмотря на это, в финале играют шпоры, а не Аякс, который мне очень симпатичен, и ЮВЕ. Когда перед матчами ЛЧ-Аякс отдыхал, федерация футбола-Нидерланды переносила полностью туры для всех команд, чтобы обеспечить отдых Аяксу. ЮВЕ, обеспечив звания чемпиона, играл резервным составом в Италии, Тоттенхэм в это время играл через 2-3 дня выкладываясь по полной в АПЛ, чередуя матчи в ЛЧ. И тем не менее, именно шпоры играют в финале, а не отдыхающие Аякс, и усиленный Роналду-ЮВЕ.
Что будет через пять-семь лет посмотрим. Не будем загадывать) давать оценку будущей тренерской карьере Аллегри, Почеттино. Я писал тебе ответ на твой комментарий, по факту, на сегодняшний день.
Почеттино потратил-267,2 млн
Аллегри-644,4.
То, о чём я написал в своём, без цифр.
но суть-то в том, что Почеттино ничего не выиграл-твой комм.
ты так уверен, что если бы Аллегри пришёл в Тоттенхэм, тогда, когда пришёл Почеттино, он чтобы то выиграл) я не уверен.
То, что в Англии выдыхаются и устают больше - это не аргумент как по мне-твой комм.
Дело не в этом, что в Англии устают больше, хотя это действительно так. В Италии чемпион известен до начало чемпионата, в Англии в последнем туре. Суть в том, что так сложились обстоятельства, что Тоттенхэм провёл намного больше матчей, чем его условный соперник ЮВЕ, конкретный соперник Аякс. Несмотря на это, в финале играют шпоры, а не Аякс, который мне очень симпатичен, и ЮВЕ. Когда перед матчами ЛЧ-Аякс отдыхал, федерация футбола-Нидерланды переносила полностью туры для всех команд, чтобы обеспечить отдых Аяксу. ЮВЕ, обеспечив звания чемпиона, играл резервным составом в Италии, Тоттенхэм в это время играл через 2-3 дня выкладываясь по полной в АПЛ, чередуя матчи в ЛЧ. И тем не менее, именно шпоры играют в финале, а не отдыхающие Аякс, и усиленный Роналду-ЮВЕ.
Что будет через пять-семь лет посмотрим. Не будем загадывать) давать оценку будущей тренерской карьере Аллегри, Почеттино. Я писал тебе ответ на твой комментарий, по факту, на сегодняшний день.
а почет, в свою очередь, в юве на пенсионерах и п**** ниче не построит.. ну картонный чемпик хоть возьмет.
а почет, в свою очередь, в юве на пенсионерах и п**** ниче не построит.. ну картонный чемпик хоть возьмет.
Так вот, возвращаясь к тратам, получилось следующее:
Почеттино потратил на игроков 267,2 млн. евро, а заработал с продажи 186,25 млн.. У Аллегри показатели 644,4 млн. и 445,05 млн. соответственно. Почеттино вдвое эффективнее на трансферном рынке, судя по разнице в доходах и расходах, но суть-то в том, что Почеттино ничего не выиграл, в отличии от итальянца, который и чемпионат приватизировал и в ЛЧ дважды в финале играл.
То, что в Англии выдыхаются и устают больше - это не аргумент как по мне. Для топ-клуба в принципе усталость не может быть оправданием, если ты топ-клуб, то ты должен обладать достаточным игровым, тренерским и прочими резервами чтобы не жаловаться на жизнь, а иначе вэлком в Чемпионшип, там спокойнее.
Сам, честно говоря не ввосторге от тренерского таланта Аллегри и считаю его так себе тренером, но Почеттино ещё слабее в моём понимании. Мне кажется, что этот год вообще высшая точка развития аргентинца, а дальше пойдёт спад где бы он не тренировал. В итоге, лет через пять-семь, увидим его тренером какого-нибудь Сток Сити или Бетиса. Аллегри же, даже если уйдёт в условную Фиорентину, уже останется в когорте топ-тренеров для истории.
Так вот, возвращаясь к тратам, получилось следующее:
Почеттино потратил на игроков 267,2 млн. евро, а заработал с продажи 186,25 млн.. У Аллегри показатели 644,4 млн. и 445,05 млн. соответственно. Почеттино вдвое эффективнее на трансферном рынке, судя по разнице в доходах и расходах, но суть-то в том, что Почеттино ничего не выиграл, в отличии от итальянца, который и чемпионат приватизировал и в ЛЧ дважды в финале играл.
То, что в Англии выдыхаются и устают больше - это не аргумент как по мне. Для топ-клуба в принципе усталость не может быть оправданием, если ты топ-клуб, то ты должен обладать достаточным игровым, тренерским и прочими резервами чтобы не жаловаться на жизнь, а иначе вэлком в Чемпионшип, там спокойнее.
Сам, честно говоря не ввосторге от тренерского таланта Аллегри и считаю его так себе тренером, но Почеттино ещё слабее в моём понимании. Мне кажется, что этот год вообще высшая точка развития аргентинца, а дальше пойдёт спад где бы он не тренировал. В итоге, лет через пять-семь, увидим его тренером какого-нибудь Сток Сити или Бетиса. Аллегри же, даже если уйдёт в условную Фиорентину, уже останется в когорте топ-тренеров для истории.
Почеттино, в отличие от Аллегри не получает деньги на покупку новых игроков. У него нет возможности обновить состав на своё усмотрение.
На данный, текущий момент, ЮВЕ, возглавляемый Аллегри, вылетает от Аякса в 1/4 финала ЛЧ, имея преимущество перед повторным матчем, проигрывая дома 1:2. Тоттенхэм, выигрывает у этого Аякса в 1/2 финала ЛЧ в гостях 3 2. Проиграв дома 0 1.
Хочу обратить внимания, что ЮВЕ, играя в Серии-А намного меньше устал физически, чем Тоттенхэм, у которого на период матчей 1/4 и 1/2 ЛЧ был самый напряжённый график в АПЛ, учитывая матчи АПЛ И ЛЧ. Хочу отметить, что ЮВЕ, купил для усиления Роналду, под ЛЧ, нравится это кому-то или нет, но именно Роналду был лучшим в составе ЮВЕ. Именно просчёты Аллегри, во втором матче с Аяксом, не позволили выиграть у себя дома у Аякса.
Поэтому не будем говорить о том, что было в прошлом, тем более не совсем корректно сравнивать Аллегри, который был в Серии-А, с Почеттино в АПЛ. Да и тренерский стаж отличается и по годам, и по количеству командам, одного и другого.
По факту, на сегодняшний день, Почеттино сильнее, ценнее, чем Аллегри. Факты я изложил выше в комментарии.
Почеттино, в отличие от Аллегри не получает деньги на покупку новых игроков. У него нет возможности обновить состав на своё усмотрение.
На данный, текущий момент, ЮВЕ, возглавляемый Аллегри, вылетает от Аякса в 1/4 финала ЛЧ, имея преимущество перед повторным матчем, проигрывая дома 1:2. Тоттенхэм, выигрывает у этого Аякса в 1/2 финала ЛЧ в гостях 3 2. Проиграв дома 0 1.
Хочу обратить внимания, что ЮВЕ, играя в Серии-А намного меньше устал физически, чем Тоттенхэм, у которого на период матчей 1/4 и 1/2 ЛЧ был самый напряжённый график в АПЛ, учитывая матчи АПЛ И ЛЧ. Хочу отметить, что ЮВЕ, купил для усиления Роналду, под ЛЧ, нравится это кому-то или нет, но именно Роналду был лучшим в составе ЮВЕ. Именно просчёты Аллегри, во втором матче с Аяксом, не позволили выиграть у себя дома у Аякса.
Поэтому не будем говорить о том, что было в прошлом, тем более не совсем корректно сравнивать Аллегри, который был в Серии-А, с Почеттино в АПЛ. Да и тренерский стаж отличается и по годам, и по количеству командам, одного и другого.
По факту, на сегодняшний день, Почеттино сильнее, ценнее, чем Аллегри. Факты я изложил выше в комментарии.
Ну куда ж тогда он уйдет )) он там пожизненно
Ну куда ж тогда он уйдет )) он там пожизненно