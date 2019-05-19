«Тоттенхэм» и «Ювентус» могут обменяться тренерами

19 мая 2019, 13:45

В Англии сообщают, что «Тоттенхэм» планирует пригласить на пост главного тренера, а «Ювентус», в свою очередь, претендует на .

Аргентинский специалист намекал, что покинет лондонский клуб в случае победы в Лиге чемпионов. «Бьянконери» же объявили, что Аллегри в следующем сезоне не будет работать с командой.

Отмечается, что «шпоры» готовы предоставить Аллегри достаточно денег на летнюю трансферную кампанию.