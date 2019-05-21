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Мхитарян: «Мне больно пропускать такую игру»

сегодня, 14:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о решении не лететь с командой на финал Лиги Европы в Баку. Это будет сделано в целях безопасности из-за сложных политических отношений между Азербайджаном и Арменией.

Это было очень непростое решение. Футболистам редко выпадает шанс сыграть в таких матчах. Мне больно пропускать такую игру, но я буду болеть за команду! Надеюсь, что наши игроки привезут трофей домой!

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Все комментарии
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   214 / 845
сегодня в 18:02
Безопасность обеспечена официально. Остальное уже из категории "балабол"...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   105 / 845
сегодня в 16:09
Дичь какая-то.
azkan
azkan
   428 / 845
сегодня в 15:48
Наверное некоторым на британских островах очень нужно раскрутить эту тему.
Думаю это решение не только самого Мхитаряна и Арсенала.
barcamilan
barcamilan
   309 / 845
сегодня в 15:41
а почему тут нет дизлайков?
Илья85
Илья85
   648 / 845
сегодня в 15:36
Если кому интересно по этой теме,вот нашел в инете:Посол Азербайджана в Великобритании пообещал обеспечить безопасность Мхитаряну
2316
09:41 21.05.2019
Посол Азербайджана в Великобритании пообещал гарантировать безопасность 30-летнему футболисту в Баку. Он предложил армянину связаться с ним напрямую.
ЕРЕВАН, 21 мая — Sputnik. Баку предоставил все гарантии армянскому футболисту "Арсенала" Генриху Мхитаряну. Об этом посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде сообщил в интервью изданию Sky News.

"Это мероприятие класса А. Если наша цель - играть в политические игры вокруг него, тогда другое дело. Но Мхитаряну платят как футболисту, а не политику. Поэтому давайте оставим в стороне другие вопросы", - отметил посол.

Тагизаде предложил Мхитаряну связаться с ним напрямую, чтобы он мог гарантировать его безопасность в Азербайджане.

"Я был бы рад, если он поговорит со мной", - сказал Тагизаде.

Посол напомнил, что проблема Мхитаряна в том, что он посетил Карабах без разрешения Баку и поэтому его занесли в черный список. Но по его словам, это никак не повлияет на обеспечение его безопасности.

В "Арсенале" возмущены: Мхитаряна заставляют пропустить финал ЛЕ из-за национальности>>

Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также обещал обеспечить безопасность атлету и помочь в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

Болельщик футбольного клуба Арсенал во время товарищеского матча против Чивас Гвадалахара (31 июля 2016). Карсон
© AFP 2018 / RINGO CHIU
Когда футбол путает берега: а что если на стадион в Баку придут шесть тысяч "мхитарянов"?
29 мая "канониры" сыграют в столице Азербайджана с английским "Челси" в финале Лиги Европы. Одной из главных интриг встречи, однако, остается не исход принципиальной встречи, а приезд в Баку футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Мхитарян сможет беспрепятственно прилететь в Баку. И у него не возникнет проблем с въездом на территорию Азербайджана и пребыванием в стране.

В лондонском клубе опасались, что у Мхитаряна могут возникнуть проблемы с въездом, так как граждане Армении и других стран с армянскими фамилиями ужe с подобными сложностями в прошлом сталкивались. "Арсенал" потребовал гарантий безопасности своего футболиста. Сам Мхитарян ранее дважды пропустил еврокубковые матчи против азербайджанских команд.
При этом ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане, и что будут приняты все необходимые меры безопасности. По ходу ,сами британцы заинтересованны в раскрутки темы,так как ресур который пишет армянский.
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 845
сегодня в 15:25
Неприкосновенность была бы обеспечена.
За адекватность
За адекватность
   24 / 845
сегодня в 15:13
"Футболистам редко выпадает шанс сыграть в таких матчах" Да как бы не принципиально, что Вы господин Мхитарян далеко не твердый игрок основы. "Отряд не заметит потери бойца" это больше Вам подходит. Но если "Арсенал" проиграет, то Вы станете просто в тренде, бедный Азербайджан и Баку будет, про УЕФА скромно промолчу.
311
311
   67 / 845
сегодня в 14:52
Генрих предпочел душевную боль физической!)
Abris
Abris
   166 / 845
сегодня в 14:51
Жаль, что так получилось. Иногда финалы проводят не там где нужно было бы.
allemz
allemz
   59 / 845
сегодня в 14:50
Ссанная политота все испортила. Ну вот чья идея проводить финал в Баку?!
ZaZizu
ZaZizu
   392 / 845
сегодня в 14:49
Генрих, да бред же-отказаться от финала,чтобы в 21м веке попытаться кого-то убедить,что Азербайджан страна одичалых? Это не по-мужски и некрасиво!
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