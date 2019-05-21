Директор «Арсенала» рассказал о трансферной политике лондонского клуба

Управляющий директор «Арсенала» Винай Венкатешам рассказал о трансферной политике клуба.

Когда мы продаем игроков, нам нужно максимизировать средства, которые мы получаем, чтобы реинвестировать их в команду. Мы должны очень внимательно следить за ситуацией с игроками, у которых заканчиваются контракты.

Это означает, что мы должны начать принимать тяжелые решения, когда у них остается два года по контракту. Либо мы их продаем, либо продлеваем договор.