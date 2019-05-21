ГлавнаяНовости

Директор «Арсенала» рассказал о трансферной политике лондонского клуба

сегодня, 14:27

Управляющий директор «Арсенала» Винай Венкатешам рассказал о трансферной политике клуба. 

Когда мы продаем игроков, нам нужно максимизировать средства, которые мы получаем, чтобы реинвестировать их в команду. Мы должны очень внимательно следить за ситуацией с игроками, у которых заканчиваются контракты. 

Это означает, что мы должны начать принимать тяжелые решения, когда у них остается два года по контракту. Либо мы их продаем, либо продлеваем договор. 

Недавно сообщалось, что руководство «Арсенала» планирует предложить новое соглашение хавбеку Маттео Гендузи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бэйл: «Футболисты - роботы. Мы будто теряем свою жизнь»
Сегодня, 18:55 Комментарии3
Жиру: «Рад остаться в „Челси“ еще на один сезон»
Сегодня, 17:22 Комментарии0
Хендерсон: «Прекрасно знаем, насколько хороши „шпоры“»
Сегодня, 17:16 Комментарии1
Дешам объяснил, почему не вызвал в сборную Ляказетта
Сегодня, 17:11 Комментарии1
Эмери: «„Ливерпуль“ - прекрасный пример для нас»
Сегодня, 16:41 Комментарии0
Ривалдо: «Коутиньо должен больше доверять своему таланту»
Сегодня, 15:24 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   392 / 845
сегодня в 14:42
Возникает резонный вопрос о качестве выполнения Винаем своих обязанностей,так как мы вечно продаем всех за бесценок и ещё допускаем чтобы случались ситуации подобные Рэмзи. Ну и инвестиции подобныджаке тоже на ххх не нужны! короче,твердая двойка!
Медив
Медив
   50 / 845
сегодня в 14:34
Гениально, осталось вернуться на два года назад и продать Рэмзи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100