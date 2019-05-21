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Стала известна дата чемпионского парада «Зенита»

сегодня, 16:24

«Зенит» опубликовал маршрут парада, который будет посвящен победе команды в чемпионате России.

26 мая в рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубая флотилия, в которую войдут корабли с болельщиками, начнет движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметьевского дворца.

Затем команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова.

Стала известна дата чемпионского парада «Зенита»  

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 845
сегодня в 18:00
А в это время где то ...в Тушино...

parallels
parallels
   5 / 845
сегодня в 17:53
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       88 / 845
    сегодня в 17:43
    Прямо в канун дня города Санкт - Петербурга! Отличного круиза, сине - бело - голубые)
    sashok52
    sashok52
       600 / 845
    сегодня в 17:39
    В этот день был запланирован ГЕЙ ПАРАД ! Видать решили совместить?
    FILL3286
    FILL3286 ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       25 / 845
    сегодня в 17:35
    Хорошо оторвутся, особенно на теплоходах.
    Сходи и тебя прогреют паредас с молло!!!!
    ХАХАХАХ
    Стыдно за зенит опять
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       38 / 845
    сегодня в 17:21
    LOpp
    Сегодня 17:08
    Затем команда пересядет на золотой автобус...

    Защитники:
    Ракицкий 10 млн
    Маммана 16 млн
    Иванович 10 млн
    Барриос 15 млн
    Краневиттер 8 млн
    и т.д.

    действительно "Золотой автобус"

    А ты с Ляшко на автобусе не катался случайно на ридной укроине?
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       165 / 845
    сегодня в 17:20
    Свини такой парад забыли когда проводили, их больше по 7-0 знают.
    LOpp
    LOpp
       16 / 845
    сегодня в 17:08
    Затем команда пересядет на золотой автобус...

    Защитники:
    Ракицкий 10 млн
    Маммана 16 млн
    Иванович 10 млн
    Барриос 15 млн
    Краневиттер 8 млн
    и т.д.

    действительно "Золотой автобус"
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил FILL3286
       31 / 845
    сегодня в 17:06
    Будут кричать на всю деревню Мы бакланы мы бакланы А народ смеяться(((
    Не путай Петербург и свою деревню. Ахахахаха
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       31 / 845
    сегодня в 17:05
    Хорошо оторвутся, особенно на теплоходах.
    FILL3286
    FILL3286
       25 / 845
    сегодня в 17:04
    Будут кричать на всю деревню
    Мы бакланы мы бакланы
    А народ смеяться(((
    Nimbles
    Nimbles
       32 / 845
    сегодня в 17:00
    Тарасовский парад должен возглавит капитан Глушаков, не заслуженно выгнанный из свинарника.
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 845
    сегодня в 16:59
    Свиньям о таком еще лет 13 мечтать.
    spartach091
    spartach091
       190 / 845
    сегодня в 16:58
    Лгбт парад лазурных
    Anisovich
    Anisovich
       74 / 845
    сегодня в 16:57
    В тарасовке тоже будет парад в честь пятого места, пригласят Назарова, Моисеева с Трубачем, Зверева, как самых верных фанатов свиней. впереди пойдет гей Жига.
    Albasin
    Albasin
       17 / 845
    сегодня в 16:54
    Только свиней не звать, загадят город и мороженое опять воровать начнут.
    Всехначистуюводу
    Всехначистуюводу
       784 / 845
    сегодня в 16:46
    ЛГБТ-активисты собираются провести в конце мая гей-парад в Санкт-Петербурге, а также еще несколько акций против гомофобии и в поддержку прав сексуальных меньшинств. Уведомление о проведении шествия организаторы мероприятий подали властям Северной столицы, сообщает "ЗакC.ru".

    В уведомлении говорится, что гей-парад активисты рассчитывают провести 26 мая. Участники шествия планируют начать движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметьевского дворца.

    Затем участники парада пересядут на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова.
    Великолепный Титулованный
    Великолепный Титулованный
       776 / 845
    сегодня в 16:40
    Болельщики ЦСКА тоже посетят парад, мы парады любим, приедем со своими флагами и всей атрибутикой поздравить друзей!
    FILL3286
    FILL3286
       25 / 845
    сегодня в 16:34
    Будут голубыми майками махать и кричать паредас вернись(((
    FILL3286
    FILL3286
       25 / 845
    сегодня в 16:33
    А да стыдно за зенит!!! Чуть не забыл
    FILL3286
    FILL3286
       25 / 845
    сегодня в 16:32
      Всехначистуюводу
      Всехначистуюводу
         784 / 845
      сегодня в 16:29
        kastites
        kastites
           177 / 845
        сегодня в 16:29
        Так празднует футбольная столица России
        ЗЕНИТ чемпион !!!!
        Завтра
        Завтра
           137 / 845
        сегодня в 16:29
        Эта дата была известна ещё до матча с ЦСКА.
        Может быть хотели написать: "Стал известен маршрут чемпионского парада «Зенита»"???
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