Стала известна дата чемпионского парада «Зенита»  

«Зенит» опубликовал маршрут парада, который будет посвящен победе команды в чемпионате России.
26 мая в рамках первой части чемпионского парада зенитовцы пройдут на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубая флотилия, в которую войдут корабли с болельщиками, начнет движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметьевского дворца.
Затем команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова.
https://youtu.be/5iTXcS-tayY
ХАХАХАХ
Стыдно за зенит опять
ХАХАХАХ
Стыдно за зенит опять
Сегодня 17:08
Затем команда пересядет на золотой автобус...
Защитники:
Ракицкий 10 млн
Маммана 16 млн
Иванович 10 млн
Барриос 15 млн
Краневиттер 8 млн
и т.д.
действительно "Золотой автобус"
А ты с Ляшко на автобусе не катался случайно на ридной укроине?
Сегодня 17:08
Затем команда пересядет на золотой автобус...
Защитники:
Ракицкий 10 млн
Маммана 16 млн
Иванович 10 млн
Барриос 15 млн
Краневиттер 8 млн
и т.д.
действительно "Золотой автобус"
А ты с Ляшко на автобусе не катался случайно на ридной укроине?
Защитники:
Ракицкий 10 млн
Маммана 16 млн
Иванович 10 млн
Барриос 15 млн
Краневиттер 8 млн
и т.д.
действительно "Золотой автобус"
Защитники:
Ракицкий 10 млн
Маммана 16 млн
Иванович 10 млн
Барриос 15 млн
Краневиттер 8 млн
и т.д.
действительно "Золотой автобус"
Мы бакланы мы бакланы
А народ смеяться(((
Мы бакланы мы бакланы
А народ смеяться(((
В уведомлении говорится, что гей-парад активисты рассчитывают провести 26 мая. Участники шествия планируют начать движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметьевского дворца.
Затем участники парада пересядут на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова.
В уведомлении говорится, что гей-парад активисты рассчитывают провести 26 мая. Участники шествия планируют начать движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметьевского дворца.
Затем участники парада пересядут на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион «Петровский», куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова.
ХРЮ ХРЮ ХРЮ!!!
ХРЮ ХРЮ ХРЮ!!!
ЗЕНИТ чемпион !!!!
ЗЕНИТ чемпион !!!!
Может быть хотели написать: "Стал известен маршрут чемпионского парада «Зенита»"???
Может быть хотели написать: "Стал известен маршрут чемпионского парада «Зенита»"???