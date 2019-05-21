10 тысяч болельщиков «Локомотива» посетят финал Кубка России

сегодня, 15:41

Пресс-служба «Локомотива» заявила, что на грядущий финал Кубка России в Самаре планируют поехать около 10 тысяч болельщиков.

Что касается «Урала», то с их стороны на стадионе будет присутствовать 3 тысячи фанатов.

Напомним, что стадион «Самара-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей. Вчера сообщалось, что на поединок уже продана большая часть билетов.