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10 тысяч болельщиков «Локомотива» посетят финал Кубка России

сегодня, 15:41
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 18:30 Не начался

Пресс-служба «Локомотива» заявила, что на грядущий финал Кубка России в Самаре планируют поехать около 10 тысяч болельщиков.

Что касается «Урала», то с их стороны на стадионе будет присутствовать 3 тысячи фанатов.

Напомним, что стадион «Самара-Арена» вмещает 45 тысяч зрителей. Вчера сообщалось, что на поединок уже продана большая часть билетов.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   103 / 845
сегодня в 17:17
Желательно свиней не пускать, а то они кубок сколько лет взять не могут, умрут от зависти, для них это самый главный трофей.
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 845
сегодня в 16:29
неплохо для рабочего дня...
drug01
drug01
   129 / 845
сегодня в 16:21
Ждут с нетерпением......
FILL3286
FILL3286 ответил Zametka
   25 / 845
сегодня в 16:19
Почему нельзя такие матчи проводить в выходной день ??? Я бы хотел приехать с друзьями в Самару и посмотреть матч, но в среди недели ? Что за подход к финалу кубка страны ?
Да потому что он всем до одного места,кроме КОНЕБОМЖЕЙ для них престиж,как и ЛЕ
Zametka
Zametka
сегодня в 16:17
Почему нельзя такие матчи проводить в выходной день ???
Я бы хотел приехать с друзьями в Самару и посмотреть матч, но в среди недели ? Что за подход к финалу кубка страны ?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   60 / 845
сегодня в 16:06
ТЯЖКО БУДЕТ УРАЛУ ИГРАТЬ ВДЕСЯТЕРОМ ПРОТИВ 12-ТИ
НАВЕРНЯКА СУХИНА УЖЕ ЗАКАЗАЛ УДАЛЕНИЕ И ПЕНАЛЬТИ

ГЫ-ГЫ
Albasin
Albasin
   17 / 845
сегодня в 15:54
Свиней бы и сотни не набралось.
Паровозов
Паровозов
   71 / 845
сегодня в 15:52
В Сочи на финале было около 7 тыс, а тут аж 10, не плохо не плохо.
МКС
МКС
   29 / 845
сегодня в 15:50
Сезон на дворе

Откуда столько проводниц собрать

Все на работе
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 15:45
Главное что бы дырофеев43 и фернандес блистали в конюшне,а кубок то так не то!!!!
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