«Ростов» - «Зенит»: Мусаев и Заболотный выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чернов, Плиев, Сигурдссон, Калачев, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
«Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.
В другом матче тура «Енисей» и «Динамо» сыграли вничью.
Антону Заболотному в последних двух турах ввязаться в гонку бомбардиров...
Антону Заболотному в последних двух турах ввязаться в гонку бомбардиров...