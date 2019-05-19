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«Ростов» - «Зенит»: Мусаев и Заболотный выйдут с первых минут

19 мая 2019, 17:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чернов, Плиев, Сигурдссон, Калачев, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

«Зенит»: Кержаков, Анюков, Смольников, Набиуллин, Нету, Маммана, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.

В другом матче тура «Енисей» и «Динамо» сыграли вничью.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Nimbles
   31 / 840
19 мая в 19:13
Зениту вторым составом нужно нагнуть никакущий ростов.
Или нагнуться!)
OLESOCC
OLESOCC
   538 / 840
19 мая в 19:12
Заболотный? Не, не знаю!.
igkorol123
igkorol123 ответил Jeck Denielse
   537 / 840
19 мая в 18:58
Дзюбу,Дриусси,Азмуна,Ивановича,Барриоса,Ракицкого,Лунёва,Кузяева,Мака,Анюкова,Жиркова,Ерохина,Шатова,Оздоева, и Нобоа с заслуженным отпуском... Антону Заболотному в последних двух турах ввязаться в гонку бомбардиров...
У Вас Ерохин почему-то в квадрате.....))
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Морозовский
   439 / 840
19 мая в 18:52
Как остановить ЗАболотного??? Я в смятении!
Манекен поставить в защиту. Иначе никак.
Danrog
Danrog ответил Garrincha58
   97 / 840
19 мая в 18:48
сегодня Зенит трёшку получит к бабке не ходи
Ты пишешь так, как говорит Гамула.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
19 мая в 18:42
Зениту вторым составом нужно нагнуть никакущий ростов.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
19 мая в 18:39
Зениту только победы над пердивным ростовом.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
19 мая в 18:37
Зенит вторым составом решил поиграть. Шансы у Ростова появились. )))
Garrincha58
Garrincha58
   395 / 840
19 мая в 18:36
сегодня Зенит трёшку получит к бабке не ходи
yeychanin23
yeychanin23
   335 / 840
19 мая в 18:33
Удачи "Ростову"!
Лакшери
Лакшери
   151 / 840
19 мая в 18:30
Разве можно так не уважать своих болельщиков ? Просто на ***тпослали . И по *** на то что сезон не закончен
Groove000
Groove000
   149 / 840
19 мая в 18:30
Зе Болотный сделает покер
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 840
19 мая в 18:13
Где Дзюбиньо?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
19 мая в 18:13
Дзюбу,Дриусси,Азмуна,Ивановича,Барриоса,Ракицкого,Лунёва,Кузяева,Мака,Анюкова,Жиркова,Ерохина,Шатова,Оздоева, и Нобоа с заслуженным отпуском...

Антону Заболотному в последних двух турах ввязаться в гонку бомбардиров...
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
19 мая в 18:12
Как остановить ЗАболотного??? Я в смятении!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
19 мая в 18:09
Игра за просто так!!!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
19 мая в 18:07
Манекен всех порвёт.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
19 мая в 18:04
Удачи Ростову .
parallels
parallels
   5 / 840
19 мая в 18:01
всего 1 игрок основы. валера, это твой шанс 😄
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
19 мая в 17:57
Заболотный нагрузит, гыгы
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