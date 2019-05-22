ГлавнаяНовости

«Локомотив» и «Урал» объявили составы на финал Кубка России

сегодня, 17:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралИдет второй тайм

Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».

«Локомотив»: Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.

Напомним, в предыдущей стадии турнира «железнодорожники» выбили «Ростов», а «Урал» обыграл тульский «Арсенал».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тер Штеген и Кроос не вызваны в сборную Германии, Нойер - в заявке
Сегодня, 13:13 Комментарии7
Аргентина огласила заявку на Кубок Америки
Вчера, 20:42 Комментарии27
Сборная Бельгии объявила состав на отборочные матчи Евро-2020
Вчера, 20:11 Комментарии2
Погба и Гризманн - в заявке сборной Франции на матчи отбора Евро-2020
Вчера, 17:06 Комментарии4
СлухиИкарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Вчера, 04:59 Комментарии11
«Рубин» - «Анжи»: стартовые составы
20 мая Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
   164 / 837
сегодня в 18:41
Ждём упорной и спортивной борьбы, победит сильнейший....
EAGuar As
EAGuar As ответил Байкал-38
   41 / 837
сегодня в 18:29
Не всегда желаемое и действительное совпадают . 🤩😍😋
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGuar As
   9 / 837
сегодня в 18:20
Жаль что в финале кубка России нет Арсенала и Ростова .
Так это же хорошо, что Арсенала с Ростовом нет в финале, когда в финале Локо и Урал!!!
Особенно после того как до ответных полуфиналов кто то уже зачислил эти клубы в финал, особенно какой то там юг старался.
За адекватность
За адекватность
   22 / 837
сегодня в 18:20
При всей своей нейтральности сегодня буду болеть за "Урал" Пусть "ЦСКА" и "Спартак" доказывают свое право на участие в ГЭ ЛЧ в квалифай раундах, клубный рейтинг позволяет. А "Локо" успешного выступления в ЛЧ. Просто полностью мое (пусть и никому ненужное) мнение.
Байкал-38
Байкал-38
   9 / 837
сегодня в 18:17
Лысов под вопросом, в остальном боевой состав!
Удачи Локо!!!
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   208 / 837
сегодня в 17:57
Ой и тяжело нам будет)
EAGuar As
EAGuar As
   41 / 837
сегодня в 17:51
Жаль что в финале кубка России нет Арсенала и Ростова .
drug01
drug01
   124 / 837
сегодня в 17:51
Сегодня, против Семина......!
КЭТиК
КЭТиК
   149 / 837
сегодня в 17:35
Главное не обёртка, а что внутри.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   31 / 837
сегодня в 17:24
За Урал.
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   427 / 837
сегодня в 17:21
Конебомжи а вам ща этот кубок как вы говорите не нужен и он не престижен?
А когда вы его выигрывали кричали всем стойлом со своими друзьями,,что это чуть ли не ушастый)))
ахаххаха
Mixacka
Mixacka
   393 / 837
сегодня в 17:17
Идову - слабое звено ! Удачи нам , Паровозы !
Abris
Abris
   158 / 837
сегодня в 17:14
Хорошего финала и честной борьбы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100