«Локомотив» и «Урал» объявили составы на финал Кубка России

Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
«Локомотив»: Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.
Напомним, в предыдущей стадии турнира «железнодорожники» выбили «Ростов», а «Урал» обыграл тульский «Арсенал».
Особенно после того как до ответных полуфиналов кто то уже зачислил эти клубы в финал, особенно какой то там юг старался.
Особенно после того как до ответных полуфиналов кто то уже зачислил эти клубы в финал, особенно какой то там юг старался.
Удачи Локо!!!
Удачи Локо!!!
А когда вы его выигрывали кричали всем стойлом со своими друзьями,,что это чуть ли не ушастый)))
ахаххаха
А когда вы его выигрывали кричали всем стойлом со своими друзьями,,что это чуть ли не ушастый)))
ахаххаха