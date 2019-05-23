Гильерме: «Очень рады, что привезём Кубок России домой»

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в финале Кубка России.

Когда ты выигрываешь Кубок, то эмоции только самые лучшие. Мы очень рады, что привезём сегодня этот трофей домой.

Был ли матч сложным с вратарской точки зрения? Второй тайм, да. Может потому, что мы вели в счёте, стали действовать от обороны и делать длинные передачи, но это не наша игра, поэтому «Урал» начал давить.

Дождь не мешал, я его даже не заметил. Концентрация на игре была такая, что ничего другого не замечал.

Атмосфера на стадионе была потрясающая, всегда приятно играть при полных трибунах.