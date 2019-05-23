Спайич: «„Краснодар“ должен закончить сезон на втором месте»

Защитник «Краснодара» подвел итоги выступления команды в этом сезоне.

Мы провели хороший сезон, но я думаю, что закончить его мы должны на втором месте, после «Зенита». Потому что в этом году в России две лучшие команды — мы с «Зенитом». Именно в этом году. У нас команда молодая, и мы теряли очки в матчах, которые должны выигрывать. Это тоже опыт, это нормально. Я рад этому историческому сезону для «Краснодара», потому что если мы закончим третьими, нас ожидает квалификация в Лиге чемпионов. Думаю, это был хороший сезон.

Сможет ли «Уфа» дать бой «Локомотиву»? Да. Самое главное — какая у них будет мотивация, потому что «Уфа» — хорошая команда. Мы знаем, как они играли против нас здесь, и мы тогда не сумели выиграть. Если их мотивация будет на сто процентов, тогда «Локомотиву» будет тяжело. Но если они в своих головах уже закончили сезон, то для «Локомотива» это будет лёгкая работа, поскольку это тоже очень хорошая команда. Но мы не будем думать об этом. Мы сделаем то, что нужно: одержим победу перед нашими болельщиками.