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Спайич: «„Краснодар“ должен закончить сезон на втором месте»

сегодня, 00:07

Защитник «Краснодара» Урош Спайич подвел итоги выступления команды в этом сезоне.

Мы провели хороший сезон, но я думаю, что закончить его мы должны на втором месте, после «Зенита». Потому что в этом году в России две лучшие команды — мы с «Зенитом». Именно в этом году. У нас команда молодая, и мы теряли очки в матчах, которые должны выигрывать. Это тоже опыт, это нормально. Я рад этому историческому сезону для «Краснодара», потому что если мы закончим третьими, нас ожидает квалификация в Лиге чемпионов. Думаю, это был хороший сезон.

Сможет ли «Уфа» дать бой «Локомотиву»? Да. Самое главное — какая у них будет мотивация, потому что «Уфа» — хорошая команда. Мы знаем, как они играли против нас здесь, и мы тогда не сумели выиграть. Если их мотивация будет на сто процентов, тогда «Локомотиву» будет тяжело. Но если они в своих головах уже закончили сезон, то для «Локомотива» это будет лёгкая работа, поскольку это тоже очень хорошая команда. Но мы не будем думать об этом. Мы сделаем то, что нужно: одержим победу перед нашими болельщиками.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:12
Угар будет если Краснодар сам обделается с немотивированным Рубином,но на каждом углу все равно будут кричать,что Локо с судьями работает....
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Leha-ha50
сегодня в 01:06
С помощью опять левого пенальти?
dargo
dargo
сегодня в 01:04
всё правильно, по игре Зенит, Краснодар и Арсенал - вот троика призеров
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Leha-ha50
сегодня в 00:43
Никто , никому, ничего не должен!!! Локо выиграет у Уфы и достаточно легко!!!
Хоть здесь без помощи судей обошлись.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:22
Никто , никому, ничего не должен!!!
Локо выиграет у Уфы и достаточно легко!!!
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