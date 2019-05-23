Хусаинов: «Пусть „Локомотив“ подает на меня в суд. Я не боюсь»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что не боится возможного судебного иска против него со стороны московского «Локомотива».

Ранее Хусаинов заявил, что «железнодорожники» работают с арбитрами благодаря помощи Станислава Сухины, бывшего сотрудника судейского состава. Генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе отреагировал на эти обвинения и пригрозил, что клуб может обратиться в суд.

Я не боюсь того, что «Локомотив» подаст на меня в суд. Пусть подает. Я от своих слов не отказываюсь. Помните, я в прошлом сезоне сказал, что Смолову показали желтую карточку за симуляцию неспроста – она умышленная? Он в итоге не смог сыграть с ЦСКА ... Тогда Мутко заявил, что мои высказывания нужно расследовать. Меня вызывали в РФС , побеседовали. Меня спросили, есть ли факт?. Я ответил: «Нет, у меня фактов нет, я такими вещами не занимаюсь. А вы по долгу службы, если хотите, займитесь, проанализируйте, проверьте...»