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Хусаинов: «Пусть „Локомотив“ подает на меня в суд. Я не боюсь»

сегодня, 00:57

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что не боится возможного судебного иска против него со стороны московского «Локомотива».

Ранее Хусаинов заявил, что «железнодорожники» работают с арбитрами благодаря помощи Станислава Сухины, бывшего сотрудника судейского состава. Генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе отреагировал на эти обвинения и пригрозил, что клуб может обратиться в суд.

Я не боюсь того, что «Локомотив» подаст на меня в суд. Пусть подает. Я от своих слов не отказываюсь. Помните, я в прошлом сезоне сказал, что Смолову показали желтую карточку за симуляцию неспроста – она умышленная? Он в итоге не смог сыграть с ЦСКА... Тогда Мутко заявил, что мои высказывания нужно расследовать. Меня вызывали в РФС, побеседовали. Меня спросили, есть ли факт?. Я ответил: «Нет, у меня фактов нет, я такими вещами не занимаюсь. А вы по долгу службы, если хотите, займитесь, проанализируйте, проверьте...»

Я не собираюсь ничего доказывать. Смотрите игры. Вот одна желтая, вот вторая. Почему удалили Бикфалви? Я имел в виду определенную солидарность. Мне нечего бояться. Я в интервью сказал, что это братство началось не с Сухины. А еще с советских времен. Такая практика была и есть. И никто уже ничего не поменяет... Ни один глава РФС. Мне один авторитетный товарищ как-то сказал: «Серега, не лезь. Это не твое. Здесь уже все давным давно...» Ну вы понимаете.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:54
достал это беспредел судейский
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:29
Правильно .Я то же так думаю.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:12
напомнил о себе серёжа
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил -Хостинский-
сегодня в 01:08
Смешно ей Богу,сами все прос....ли,а теперь ищите виноватых....Вы лучше Локо играли в очном матче???Нет,не лучше,а гораздо хуже.Да,согласен,судья принял не правильное решение,но умышленно или нет не знаю,поэтому не чешу языком.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 01:04
Да и так все, всё видят, там пеналь и победа, там пеналь и победа, там удаление и пеналь и спасение, как бесят эти дырявые очки, которые покупаются.
Abverin
Abverin
сегодня в 01:02
Чего это Хусаинов у свиней судейский беспредел москалева, кукуяна и лампочкина не замечает?
trimetil
trimetil
сегодня в 01:00
Бикфалви удалили неспроста...
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 00:58
Очередной скандал разразился, будет смешно.
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