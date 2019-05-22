Президент «Урала»: «Бог любит троицу - постараемся еще раз выйти в финал»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0:1) в финальном матче Кубка России.

Мы старались, бились. В первом тайме «Локомотив» нас переиграл, но во втором, думаю, все согласятся, мы были лучше. У них получилось забить, а у нас нет. Поздравляю «Локомотив» с победой.

Благодарю нашу команду за то, что проявила характер. У нас не было основных игроков - Эрика Бикфалви и Николая Димитрова. У нас короткая скамейка, у «Локомотива» длиннее, чем у нас. Игра была хорошая, думаю, она понравилась болельщикам - все хотели победить.

Бог любит троицу - постараемся еще раз выйти в финал и победить.