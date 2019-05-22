ГлавнаяНовости

Президент «Урала»: «Бог любит троицу - постараемся еще раз выйти в финал»

вчера, 23:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0:1) в финальном матче Кубка России.

Мы старались, бились. В первом тайме «Локомотив» нас переиграл, но во втором, думаю, все согласятся, мы были лучше. У них получилось забить, а у нас нет. Поздравляю «Локомотив» с победой.

Благодарю нашу команду за то, что проявила характер. У нас не было основных игроков - Эрика Бикфалви и Николая Димитрова. У нас короткая скамейка, у «Локомотива» длиннее, чем у нас. Игра была хорошая, думаю, она понравилась болельщикам - все хотели победить.

Бог любит троицу - постараемся еще раз выйти в финал и победить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Страндберг: «„Урал“ мог рассчитывать на большее, но это футбол»
Сегодня, 01:50 Комментарии0
Баринов: «Играл до конца, хотя последствия могли быть самыми серьёзными»
Сегодня, 01:30 Комментарии0
Гильерме: «Очень рады, что привезём Кубок России домой»
Сегодня, 01:15 Комментарии0
Хусаинов: «Пусть „Локомотив“ подает на меня в суд. Я не боюсь»
Сегодня, 00:57 Комментарии8
В. Игнатьев: «Остался месяц контракта. Тяжело работать в таком режиме»
Сегодня, 00:26 Комментарии1
Спайич: «„Краснодар“ должен закончить сезон на втором месте»
Сегодня, 00:07 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oncha
oncha
   180 / 846
сегодня в 01:03
Удачи Уралу!
minai
minai
   266 / 846
сегодня в 00:40
Удачи вам, братцы !
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 846
вчера в 23:58
Уралу за кубковую компанию - респект. Молодцы!!! Но тягаться с Локо в финале конечно же было трудно. Все же Локо - более мастеровитая команда.
И все равно уральцы молодцы!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100