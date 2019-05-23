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Левандовски: «Сане – тот игрок, который бы мгновенно усилил „Баварию“»

сегодня, 07:59

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал информацию о возможном приобретении мюнхенцами вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Сане – это суперигрок с отличными качествами и огромным потенциалом. Я уже много раз убеждался в том, насколько он хорош. Это футболист, который мгновенно усилил нашу команду.

Левандовски также высказался в целом о работе «Баварии» на трансферном рынке. Напомним, летом мюнхенский клуб официально пополнят защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар и его коллега по амплуа и сборной Франции Люка Эрнандес из «Атлетико».

Трансферное окно ещё даже не открылось, а у нас уже есть два игрока. И я точно знаю, что это не всё. «Бавария» ещё не сказала своего последнего слова в отношении трансферов.

Если кто-то приходит в «Баварию», он должен немедленно начать помогать нам, сделать нас сильнее благодаря своим качествам. У нас нет времени, чтобы развивать кого-либо на протяжении двух лет. С самого первого игрового дня ты должен повысить уровень всей команды.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   153 / 850
сегодня в 10:03
На самом деле, Левандовски, в конце вполне разумно высказался что Топ-клубы сегодня уже не обязаны никого развивать, а могут просто искать игроков сразу под основу... А то многие до сих комплексуют по этому поводу... Другое дело, что тогда нужно менять трансферную политику, и не бояться тратить по 60-70-80 лимонов на игрока =))
STVA 1
STVA 1
   39 / 850
сегодня в 08:27
Мне кажется у него пошло бы в Баварии.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 850
сегодня в 08:13
Надо брать
КЭТиК
КЭТиК
   148 / 850
сегодня в 08:01
Чем лучше игроки, тем проще Левандовски забивать.
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