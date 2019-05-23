Левандовски: «Сане – тот игрок, который бы мгновенно усилил „Баварию“»

Нападающий «Баварии» прокомментировал информацию о возможном приобретении мюнхенцами вингера «Манчестер Сити» .

Сане – это суперигрок с отличными качествами и огромным потенциалом. Я уже много раз убеждался в том, насколько он хорош. Это футболист, который мгновенно усилил нашу команду.

Левандовски также высказался в целом о работе «Баварии» на трансферном рынке. Напомним, летом мюнхенский клуб официально пополнят защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар и его коллега по амплуа и сборной Франции Люка Эрнандес из «Атлетико».

Трансферное окно ещё даже не открылось, а у нас уже есть два игрока. И я точно знаю, что это не всё. «Бавария» ещё не сказала своего последнего слова в отношении трансферов.

Если кто-то приходит в «Баварию», он должен немедленно начать помогать нам, сделать нас сильнее благодаря своим качествам. У нас нет времени, чтобы развивать кого-либо на протяжении двух лет. С самого первого игрового дня ты должен повысить уровень всей команды.