Педро: «Малое число английских болельщиков в финале ЛЕ – это проблема»

сегодня, 06:10

Полузащитник «Челси» Педро расстроен тем, что во время финального матча Лиги Европы с «Арсеналом» стадион в Баку не будет заполнен английскими фанатами. Ожидается, что игру в столице Азербайджана посетят чуть более 6 тысяч лондонских болельщиков, притом что стадион вмещает около 70 тысяч зрителей.

Нам очень жаль, что мы почти не будем ощущать присутствие наших болельщиков. Было бы лучше выделить болельщикам команд много билетов. Это проблема для УЕФА , потому что, я считаю, что на поле нас ждёт весьма зрелищный финал.

Напомним, по соображениям безопасности финал Лиги Европы пропустит армянский полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян.