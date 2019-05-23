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Кондогбиа: «Любая победа над „Барселоной“ служит примером для других»

сегодня, 07:22
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия25.05.2019 в 21:00 Не начался

Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбиа поделился ожиданиями от финального поединка Кубка Испании против «Барселоны».

Каждая победа над «Барселоной» служит примером для других команд.

Сейчас мы находимся в своих лучших кондициях и знаем свой футбол. Мы ищем болевые точки «Барселоны».

Луис Суарес играет большую роль в «Барселоне», и мы должны быть готовы к противостоянию с ним. Месси может огорчить вас в любой момент.

Мы должны хорошо поработать и должным образом подготовиться к матчу, потому что собираемся сразиться с чемпионами Испании.

Вчера стало известно, что основной голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сможет принять участия в финале Кубка.

 

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 08:00
Барселона если проигрывает, так проигрывает конкретно.
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