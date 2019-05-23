Кондогбиа: «Любая победа над „Барселоной“ служит примером для других»

Полузащитник «Валенсии» поделился ожиданиями от финального поединка Кубка Испании против «Барселоны».

Каждая победа над «Барселоной» служит примером для других команд.

Сейчас мы находимся в своих лучших кондициях и знаем свой футбол. Мы ищем болевые точки «Барселоны».

Луис Суарес играет большую роль в «Барселоне», и мы должны быть готовы к противостоянию с ним. Месси может огорчить вас в любой момент.

Мы должны хорошо поработать и должным образом подготовиться к матчу, потому что собираемся сразиться с чемпионами Испании.