Асенсио: «В новом сезоне обещаем до конца бороться за каждый трофей»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио в своём аккаунте в Instagram поделился ожиданиями от нового сезона. В этом году «Реал» финишировал третьим в чемпионате Испании, вылетел из Кубка Короля в полуфинале турнира и покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.
Непростой сезон, полный всяческих трудностей, подошёл к концу. Наше выступление было далеко от того уровня, который заслужили наши изумительные болельщики.
Но вы возьмём себя в руки, станем сильнее, чтобы в следующем сезоне мадридисты вновь получали удовольствие от игры команды. Чтобы вернуть вашу безоговорочную поддержку и любовь.
Обещаем, что будем с новыми силами до конца бороться за каждый трофей. «Реал» всегда возвращается. Hala Madrid!
Вчера появилась информация о том, что руководство «Реала» выделит Зинедину Зидану 600 млн евро на летние трансферы.