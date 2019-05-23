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Асенсио: «В новом сезоне обещаем до конца бороться за каждый трофей»

сегодня, 05:00

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио в своём аккаунте в Instagram поделился ожиданиями от нового сезона. В этом году «Реал» финишировал третьим в чемпионате Испании, вылетел из Кубка Короля в полуфинале турнира и покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала.

Непростой сезон, полный всяческих трудностей, подошёл к концу. Наше выступление было далеко от того уровня, который заслужили наши изумительные болельщики.

Но вы возьмём себя в руки, станем сильнее, чтобы в следующем сезоне мадридисты вновь получали удовольствие от игры команды. Чтобы вернуть вашу безоговорочную поддержку и любовь.

Обещаем, что будем с новыми силами до конца бороться за каждый трофей. «Реал» всегда возвращается. Hala Madrid!

Вчера появилась информация о том, что руководство «Реала» выделит Зинедину Зидану 600 млн евро на летние трансферы. 

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kotmyshka
kotmyshka
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