ГлавнаяНовости

Винисиус: «Это был отличный год для меня»

сегодня, 05:20

18-летний нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвёл итоги своего первого сезона в «Королевском клубе».

Это был отличный год для меня. Я начал с выступления за «Кастилью», но знал, что дебют за первую команду рано или поздно случится. Я начал выходить за основу и многому научился.

Жаль, что мы не преуспели ни в одном из трёх турниров, но эта команда ранее выиграла три Лиги чемпионов [подряд]. К несчастью, [после] бывают и такие сезоны. 

Недавно появился слух о том, что легенда сборной Бразилии Роналдо хочет пригласить Винисиуса в «Вальядолид».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Педро: «Малое число английских болельщиков в финале ЛЕ – это проблема»
Сегодня, 06:10 Комментарии2
Асенсио: «В новом сезоне обещаем до конца бороться за каждый трофей»
Сегодня, 05:00 Комментарии1
Хассельбайнк: «Мне бы очень хотелось увидеть Гризманна в „Челси“»
Сегодня, 04:34 Комментарии4
Тим Кэхилл: «В этом году „Золотой мяч“ заслужил Роналду»
Сегодня, 04:07 Комментарии7
Ленгле: «Мы должны насладиться финалом Кубка Испании»
Вчера, 16:50 Комментарии2
Алькасер не будет болеть за «Барселону» в финале Кубка Испании
Вчера, 16:37 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100