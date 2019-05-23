Винисиус: «Это был отличный год для меня»

18-летний нападающий «Реала» подвёл итоги своего первого сезона в «Королевском клубе».

Это был отличный год для меня. Я начал с выступления за «Кастилью», но знал, что дебют за первую команду рано или поздно случится. Я начал выходить за основу и многому научился.

Жаль, что мы не преуспели ни в одном из трёх турниров, но эта команда ранее выиграла три Лиги чемпионов [подряд]. К несчастью, [после] бывают и такие сезоны.