Хассельбайнк: «Мне бы очень хотелось увидеть Гризманна в „Челси“»

Экс-нападающий «Челси» выразил надежду на то, что лондонский клуб усилится форвардом «Атлетико» .

Гризманн может выбрать себе любой клуб, который захочет. Однако мне бы очень хотелось увидеть его в «Челси» или Премьер-Лиге. Посмотреть, как он будет здесь справляться.

Если же он выберет «Барселону», то это будет замечательная связка с Луисом Суаресом и Месси. Хотя это не лучший вариант развития событий для Коутиньо. Ему будет трудно в случае прихода нового конкурента в линию атаки, но Филиппе по-прежнему остаётся игроком мирового класса.