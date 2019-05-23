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Хассельбайнк: «Мне бы очень хотелось увидеть Гризманна в „Челси“»

сегодня, 04:34

Экс-нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк выразил надежду на то, что лондонский клуб усилится форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Гризманн может выбрать себе любой клуб, который захочет. Однако мне бы очень хотелось увидеть его в «Челси» или Премьер-Лиге. Посмотреть, как он будет здесь справляться.

Если же он выберет «Барселону», то это будет замечательная связка с Луисом Суаресом и Месси. Хотя это не лучший вариант развития событий для Коутиньо. Ему будет трудно в случае прихода нового конкурента в линию атаки, но Филиппе по-прежнему остаётся игроком мирового класса.

По слухам, игроки «Барселоны» выступают против прихода Гризманна в команду.

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Все комментарии
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 06:33
В Барсу однозначно не стоит Антуану, там он затеряется, всегда будет в тени Месси. Челси считаю как вариант продолжения карьеры получше. Челси сейчас не хватает как раз забивного нападающего, а Антуан мог бы внести в нападение команды ощутимый вклад. Второй вариант считаю Ювентус, где в тандеме с Роналду они могли бы многого добиться в еврокубках. Если ещё к ним добавится Марсело, то эта троица наведёт шороху в Европе.
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 848
сегодня в 05:53
Маловероятно.
Cules2013
Cules2013
   112 / 848
сегодня в 05:39
Суареза тоже не молодым брали, но он за 1 сезон забил столько, что некоторые по 2-3 вымучивают. Вон Дибала - молодой и всё ещё перспективный. Но даже сейчас, в 32 года, Суарез ценнее и полезнее на поле.
Romeo 777
Romeo 777
   167 / 848
сегодня в 04:39
29 год уже пошёл, да и с такой бешенной зар.платой...пусть другие берут.
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