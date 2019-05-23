Хассельбайнк: «Мне бы очень хотелось увидеть Гризманна в „Челси“»

Экс-нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк выразил надежду на то, что лондонский клуб усилится форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Гризманн может выбрать себе любой клуб, который захочет. Однако мне бы очень хотелось увидеть его в «Челси» или Премьер-Лиге. Посмотреть, как он будет здесь справляться.
Если же он выберет «Барселону», то это будет замечательная связка с Луисом Суаресом и Месси. Хотя это не лучший вариант развития событий для Коутиньо. Ему будет трудно в случае прихода нового конкурента в линию атаки, но Филиппе по-прежнему остаётся игроком мирового класса.
По слухам, игроки «Барселоны» выступают против прихода Гризманна в команду.