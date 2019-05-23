«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Организация выделила клубам по 5800 билетов, однако спрос на них крайне низок. Причин этому несколько: высокая стоимость перелета, малая пропускная способность аэропорта, позднее начало матча, проблемы с визами и неадекватные цены в бакинских гостиницах.
«Арсенал» продал на матч 3500 билетов, а «Челси» - две тысячи. Оставшиеся тикеты поступят в свободную продажу для жителей Баку. На данный момент продано 23 тысячи билетов при вместимости стадиона почти в 70 тысяч.
Ранее «Арсенал» публично высказывал претензии УЕФА по поводу проведения финала ЛЕ в Баку. Также недоумевал по этому поводу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Я же говорил изначально, УЕФА просто обо$ралось.
Я же говорил изначально, УЕФА просто обо$ралось.
))
))
...и ТРЕБУЮТ уважения как правило те, кто его не заслужил (или не заслуживает в принципе)
...и ТРЕБУЮТ уважения как правило те, кто его не заслужил (или не заслуживает в принципе)
До чего довели великий могучий русский язык. Пушкин с Гоголем сейчас в гробу перевернулись. Глупо требовать от мира уважения для себя, если не уважаем сами себя, свою страну, свою историю, свой язык.
После прочтения этой фразы появилось ощущение, что читаю не массовый информационный портал, рассчитанный на широкую аудиторию читателей, а захудалый полулегальный журнал жёлтой прессы. Впрочем, вероятно Соккер себя так и позиционирует, тогда, возможно, зря я придираюсь.
До чего довели великий могучий русский язык. Пушкин с Гоголем сейчас в гробу перевернулись. Глупо требовать от мира уважения для себя, если не уважаем сами себя, свою страну, свою историю, свой язык.
После прочтения этой фразы появилось ощущение, что читаю не массовый информационный портал, рассчитанный на широкую аудиторию читателей, а захудалый полулегальный журнал жёлтой прессы. Впрочем, вероятно Соккер себя так и позиционирует, тогда, возможно, зря я придираюсь.
Но может сам финал будет крут и про Азербайджан многие узнаю вообще
Но может сам финал будет крут и про Азербайджан многие узнаю вообще