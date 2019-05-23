«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

сегодня, 09:17

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.

Организация выделила клубам по 5800 билетов, однако спрос на них крайне низок. Причин этому несколько: высокая стоимость перелета, малая пропускная способность аэропорта, позднее начало матча, проблемы с визами и неадекватные цены в бакинских гостиницах.

«Арсенал» продал на матч 3500 билетов, а «Челси» - две тысячи. Оставшиеся тикеты поступят в свободную продажу для жителей Баку. На данный момент продано 23 тысячи билетов при вместимости стадиона почти в 70 тысяч.