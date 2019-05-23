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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

сегодня, 09:17
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.

Организация выделила клубам по 5800 билетов, однако спрос на них крайне низок. Причин этому несколько: высокая стоимость перелета, малая пропускная способность аэропорта, позднее начало матча, проблемы с визами и неадекватные цены в бакинских гостиницах.

«Арсенал» продал на матч 3500 билетов, а «Челси» - две тысячи. Оставшиеся тикеты поступят в свободную продажу для жителей Баку. На данный момент продано 23 тысячи билетов при вместимости стадиона почти в 70 тысяч.

Ранее «Арсенал» публично высказывал претензии УЕФА по поводу проведения финала ЛЕ в Баку. Также недоумевал по этому поводу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 850
сегодня в 11:04
Просто логично, кто будет отдавать 4.000 рублей за билет и при этом 100.000 за перелет в и проживание (а еще лететь 9 часов в один конец)?

Я же говорил изначально, УЕФА просто обо$ралось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   32 / 850
сегодня в 10:55
Дак я сразу после определения английских еврофиналов сказал, что лучше бы их проводить в Англии. С сарказмом сказал, но к этому может придти! Смысл двум лондонским командам лететь к айзерам?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил 112910315
   11 / 850
сегодня в 10:52
Чтобы спустить на землю в действительности, надо было отказаться от этой поездки Арсеналу и Челси. Вот тогда бы спустили на землю. Но никто на это не пойдёт, в первую очередь побояться санкций, которые последуют в адрес бунтарей от коррумпированных , тупых чиновников УЕФА. А надо было бы! Ничего не имею ни против Азербайджана, ни против жителей это страны. Но решение провести финал ЛЕ за тридевять земель от Европы, в стране, где команды Азербайджана не играют в ЛЕ в финальной ёё стадии, в регионе, где идёт выяснение отношений на национальной почве, решение-на грани абсурда. Но ничего удивительного в этом нет, всё, что происходит в последнее время В УЕФА, ФИФА на грани абсурда. Решения насколько абсурдны, что даже не приняв их официально, эти коррумпированные бездари сами их и отменяют. Взять, хотя бы, расширения участников ЧМ-2022 до 48 команд.
Чеферин из Словении. Эта страна как побратим Азербайджана - обе возникли в результате распада более крупного государства, да ещё в одно и то же время. Поэтому не удивительно, что протаскивает подобные города для финалов, каждый тянет в свою сторону.
Муслим Османов
Муслим Османов
сегодня в 10:49
провокация агентов из тель авива , специально мешают проводить матч в Мусульманской республике , а англичане тоже шныри ведомые на поводыре крепко засели многоцветном пусть у себя в ландонии и сидят по телику сопли распускают не чего пачкать Баку своим минталитетом цвета радуги
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил 3ton
   269 / 850
сегодня в 10:46
Ну понятное дело , во время финала ЛЕ они вырастут , как и вырастают во всех больших спортивных мероприятиях . Но ты же болельщик Барсы , не ума не логики у тебя нету
melfel
melfel
   623 / 850
сегодня в 10:41
Не знаю как оценить ситуацию. На чемпионат мира в России англичане приезжали вопреки шумихи о безопасности ,не имея билетов.Я стоял в очереди за билетами в Адлере вместе с англичанами.А тут билеты есть ,но их сдают обратно. УЕФА сильно прокололась. По всей видимости будут разборки.
112910315
112910315 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   2 / 850
сегодня в 10:41
Молодцы. Давно пора было этих зажравшихся чиновников из УЕФА спустить на землю. Осталось ещё Челси победить, чтобы УЕФА вообще с грязью смешали из-за отсутствия Мхитаряна.
Чтобы спустить на землю в действительности, надо было отказаться от этой поездки Арсеналу и Челси. Вот тогда бы спустили на землю. Но никто на это не пойдёт, в первую очередь побояться санкций, которые последуют в адрес бунтарей от коррумпированных , тупых чиновников УЕФА. А надо было бы! Ничего не имею ни против Азербайджана, ни против жителей это страны. Но решение провести финал ЛЕ за тридевять земель от Европы, в стране, где команды Азербайджана не играют в ЛЕ в финальной ёё стадии, в регионе, где идёт выяснение отношений на национальной почве, решение-на грани абсурда. Но ничего удивительного в этом нет, всё, что происходит в последнее время В УЕФА, ФИФА на грани абсурда. Решения насколько абсурдны, что даже не приняв их официально, эти коррумпированные бездари сами их и отменяют. Взять, хотя бы, расширения участников ЧМ-2022 до 48 команд.
galem72
galem72
   347 / 850
сегодня в 10:29
Надо было в Сиднее проводить. Ну, чтобы никому обидно не было...

))
aNOOBis
aNOOBis ответил классный руководитель
   219 / 850
сегодня в 10:24
...Оставшиеся тикеты поступят в свободную продажу... До чего довели великий могучий русский язык. Пушкин с Гоголем сейчас в гробу перевернулись. Глупо требовать от мира уважения для себя, если не уважаем сами себя, свою страну, свою историю, свой язык. После прочтения этой фразы появилось ощущение, что читаю не массовый информационный портал, рассчитанный на широкую аудиторию читателей, а захудалый полулегальный журнал жёлтой прессы. Впрочем, вероятно Соккер себя так и позиционирует, тогда, возможно, зря я придираюсь.
Уважение такая вещь, ты хоть затребуйся, а оно или есть или нету.
...и ТРЕБУЮТ уважения как правило те, кто его не заслужил (или не заслуживает в принципе)
ДСА
ДСА
   93 / 850
сегодня в 10:23
Пожалуй это первый и последний финал в Баку.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   152 / 850
сегодня в 10:23
Да пофиг. Один раз перебьются.
allemz
allemz ответил классный руководитель
   51 / 850
сегодня в 10:22
...Оставшиеся тикеты поступят в свободную продажу... До чего довели великий могучий русский язык. Пушкин с Гоголем сейчас в гробу перевернулись. Глупо требовать от мира уважения для себя, если не уважаем сами себя, свою страну, свою историю, свой язык. После прочтения этой фразы появилось ощущение, что читаю не массовый информационный портал, рассчитанный на широкую аудиторию читателей, а захудалый полулегальный журнал жёлтой прессы. Впрочем, вероятно Соккер себя так и позиционирует, тогда, возможно, зря я придираюсь.
Автор явно прогуливал уроки по твоему предмету)
kasyak7
kasyak7
   149 / 850
сегодня в 10:15
айзербаджанцы в шоке.
LOpp
LOpp ответил Брулин
   14 / 850
сегодня в 10:14
Не собрать аншлаг на финал еврокубкового матча с вывеской Арсенал - Челси - это надо сильно постараться, но организаторам, кажется, это удается) скажите, знающие, а в Азербайджане есть практика бесплатной раздачи билетов бюджетникам?
нет, такая практика существует только в Питере
Zimmer
Zimmer
сегодня в 10:11
Другого места для финала ЛЕ видимо не могли найти.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   28 / 850
сегодня в 10:09
Кому только в голову пришло провести финал в Баку?
классный руководитель
классный руководитель
   95 / 850
сегодня в 10:06
...Оставшиеся тикеты поступят в свободную продажу...

До чего довели великий могучий русский язык. Пушкин с Гоголем сейчас в гробу перевернулись. Глупо требовать от мира уважения для себя, если не уважаем сами себя, свою страну, свою историю, свой язык.
После прочтения этой фразы появилось ощущение, что читаю не массовый информационный портал, рассчитанный на широкую аудиторию читателей, а захудалый полулегальный журнал жёлтой прессы. Впрочем, вероятно Соккер себя так и позиционирует, тогда, возможно, зря я придираюсь.
311
311
   56 / 850
сегодня в 10:02
Манекенов пусть рассаживают, только чур поровну!)
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   11 / 850
сегодня в 09:57
Молодцы. Давно пора было этих зажравшихся чиновников из УЕФА спустить на землю. Осталось ещё Челси победить, чтобы УЕФА вообще с грязью смешали из-за отсутствия Мхитаряна.
Брулин
Брулин
   133 / 850
сегодня в 09:53
Не собрать аншлаг на финал еврокубкового матча с вывеской Арсенал - Челси - это надо сильно постараться, но организаторам, кажется, это удается) скажите, знающие, а в Азербайджане есть практика бесплатной раздачи билетов бюджетникам?
cska plus
cska plus
   4 / 850
сегодня в 09:50
Я бы предложил англосаксам вообще не ехать, отказаться.
Galaxy real way
Galaxy real way ответил удав
   279 / 850
сегодня в 09:45
И лучше в странах топ 5 лиr.
3ton
3ton
   194 / 850
сегодня в 09:43
Не знаю , какие сейчас там цены ,но, когда был в Баку ,цены в гостиницах ниже минских .
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 850
сегодня в 09:41
Скажите фанам Ливерпуля и Боруссии о трудностях.
удав
удав ответил Galaxy real way
   262 / 850
сегодня в 09:41
Казахстан еще дальше.
к тому и написано, что если УЕФА нравятся полупустые трибуны на финалах,то могут там провести. Конечно есть еще вариант не проданые билеты в последний день продавать за бесценок местным, но тогда УЕФА лишится прибыли, а деньги там считать умеют.Так что думаю следующие финалы будут все в западной Европе
112910315
112910315
   2 / 850
сегодня в 09:40
Абсолютно ожидаемое решение фанов Арсенала и Челси.
Galaxy real way
Galaxy real way ответил удав
   279 / 850
сегодня в 09:38
Казахстан еще дальше.
kastites
kastites
   104 / 850
сегодня в 09:37
Играли бы в Москве,вернули все билеты
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 850
сегодня в 09:34
Лошки
GGGringOOO
GGGringOOO
   790 / 850
сегодня в 09:31
Ну на такие мероприятия цены везде и всегда поднимают, тут видать даже с перебором.
Но может сам финал будет крут и про Азербайджан многие узнаю вообще
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