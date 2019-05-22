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Матч «Локомотив» - «Урал» посетили более 38 тысяч зрителей

сегодня, 21:13
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Финальный поединок Кубка России «Локомотив» - «Урал» собрал на трибунах более 38 тысяч зрителей.

Матч прошел на стадионе «Самара Арена» и завершился минимальной победой «железнодорожников».

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Все комментарии
Abris
Abris
   136 / 842
сегодня в 23:03
На свиней и не придут, просто они до финала еще лет 20 не доберутся.
Balanenok
Balanenok
   83 / 842
сегодня в 23:02
На свиней бы и десятой части от этого не пришло.
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   197 / 842
сегодня в 21:20
больше чем на зенит
и на коней пришло
у зени манекены у коней если прийдет человек 124 это нормально
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