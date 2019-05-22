Матч «Локомотив» - «Урал» посетили более 38 тысяч зрителей

Финальный поединок Кубка России «Локомотив» - «Урал» собрал на трибунах более 38 тысяч зрителей.
Матч прошел на стадионе «Самара Арена» и завершился минимальной победой «железнодорожников».
Финальный поединок Кубка России «Локомотив» - «Урал» собрал на трибунах более 38 тысяч зрителей.
Матч прошел на стадионе «Самара Арена» и завершился минимальной победой «железнодорожников».
и на коней пришло
у зени манекены у коней если прийдет человек 124 это нормально
и на коней пришло
у зени манекены у коней если прийдет человек 124 это нормально