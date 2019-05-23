Кикнадзе: «Буду очень счастлив, если „Локо“ попадётся „Реал“»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы над «Уралом» в финале Кубка России (1:0) поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» в следующем сезоне Лиги чемпионов.

На следующий сезон задачи самые высокие везде. В Лиге чемпионов? А вы думаете, российский клуб ничего не может? Посмотрим. Если попадётся «Реал», я буду очень счастлив, потому что я испанец по образованию. Они нас примут хорошо, а мы их.