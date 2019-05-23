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Кикнадзе: «Буду очень счастлив, если „Локо“ попадётся „Реал“»

сегодня, 03:39

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после победы над «Уралом» в финале Кубка России (1:0) поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» в следующем сезоне Лиги чемпионов.

На следующий сезон задачи самые высокие везде. В Лиге чемпионов? А вы думаете, российский клуб ничего не может? Посмотрим. Если попадётся «Реал», я буду очень счастлив, потому что я испанец по образованию. Они нас примут хорошо, а мы их. 

Кикнадзе также отметил, что «Локо» готов рассмотреть вариант с проведением домашних матчей ЛЧ в «Лужниках».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 848
сегодня в 06:50
Все прям хотят как Леннорыч....)))
Вот и Кикнадзе.......Лужники .....Реал......а лучше Реал,Барса и МЮ.....и сиди потом до апреля прибыль от билетов считай...))))

Но у Гинера был ежегодный опыт в ЛЧ и Влашич........
А у Локо ???...... 1 победа в групповом этапе ЛЧ за последние 15 лет...
LOpp
LOpp
   17 / 848
сегодня в 06:27
Помнится бывший гендир Локо Геркус хотел сыграть с Атлетико. Сыграли. Итог всем известен.
Зачем повторять чужих ошибок?
Caniggia
Caniggia
   44 / 848
сегодня в 06:13
После унижений от Шальке и Порто этот неадекват-мазохист хочет быть деклассированным Реалом! Однако!
Prazdnik
Prazdnik
сегодня в 05:59
Сначала нужно выиграть последнию игру и занять второе место , чтобы оказаться с Реалом
ABir
ABir
   160 / 848
сегодня в 05:51
Сейчас многие пиарятся на пинании раненого льва
mihaluch
mihaluch
   47 / 848
сегодня в 05:33
Проиграют,то будут говорить,что проиграли команде экстра класса.
ДСА
ДСА
   91 / 848
сегодня в 04:44
Реал уже не интересно обыгрывать.
STVA 1
STVA 1
   41 / 848
сегодня в 04:42
Вася жжет!!!
cska plus
cska plus
   5 / 848
сегодня в 03:59
Лишь бы не Ливерпуль, а то может рекорд обновиться.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 03:55
Ах, Моська - знать она сильна, что лает на слона.
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   127 / 848
сегодня в 03:50
Вася, лучше не надо, отводи ребят)
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