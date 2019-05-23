Прядкин: «Решение по лимиту примем в июне»

Глава РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что исполком РФС снял с повестки дня вопрос об изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

Решение по лимиту на легионеров отложили. Учитывая то, что мнение среди клубов разделилось, приняли решение провести консультации. В июне решение должно быть принято.

Решали между схемами 8-17 или оставить 6-5. На конференции тема лимита подниматься не будет. 25 декабря 2017 года было принято решение реализовать стратегию. Исполком действует в рамках того решения. Мое мнение — надо делать 8+17. В этом есть логика.