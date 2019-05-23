Мустафи: «Хотим выиграть финал Лиги Европы ради Мхитаряна»

сегодня, 14:33

Защитник «Арсенала» в интервью Kicker заявил, что в финале Лиги Европы против «Челси» «канониры» будут биться в том числе и ради полузащитника , который не полетит на матч из соображений безопасности.

Финал состоится в Баку, а Азербайджан запрещает въезд в страну представителям Армении, хотя для Мхитаряна страна готова была сделать исключение, а УЕФА предоставил футболисту гарантии безопасности. Однако сам Мхитарян, посоветовавшись с семьей, решил не ехать.