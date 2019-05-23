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Мустафи: «Хотим выиграть финал Лиги Европы ради Мхитаряна»

сегодня, 14:33
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи в интервью Kicker заявил, что в финале Лиги Европы против «Челси» «канониры» будут биться в том числе и ради полузащитника Генриха Мхитаряна, который не полетит на матч из соображений безопасности.

Финал состоится в Баку, а Азербайджан запрещает въезд в страну представителям Армении, хотя для Мхитаряна страна готова была сделать исключение, а УЕФА предоставил футболисту гарантии безопасности. Однако сам Мхитарян, посоветовавшись с семьей, решил не ехать.

Мхитаряну обидно, тем более он сыграл много матчей в турнире до финала. Наша команда помнит об этом, мы хотим победить ради Генриха.

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Все комментарии
311
311
   60 / 854
сегодня в 14:40
Мхитарян вроде сам отказался ехать! Не много ли чести этому армяшке?)
Denkuz
Denkuz
   74 / 854
сегодня в 14:34
Даже ради Мхитаряна это будет сделать крайне проблематично.
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