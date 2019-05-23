Мустафи: «Хотим выиграть финал Лиги Европы ради Мхитаряна»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи в интервью Kicker заявил, что в финале Лиги Европы против «Челси» «канониры» будут биться в том числе и ради полузащитника Генриха Мхитаряна, который не полетит на матч из соображений безопасности.
Финал состоится в Баку, а Азербайджан запрещает въезд в страну представителям Армении, хотя для Мхитаряна страна готова была сделать исключение, а УЕФА предоставил футболисту гарантии безопасности. Однако сам Мхитарян, посоветовавшись с семьей, решил не ехать.
Мхитаряну обидно, тем более он сыграл много матчей в турнире до финала. Наша команда помнит об этом, мы хотим победить ради Генриха.