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Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»

сегодня, 15:54

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.

У Мбаппе большие амбиции и большая уверенность в своих силах. Он умен и знает, что делает. Этот парень хочет забивать много голов и завоевать все возможные трофеи. Такие парни особенные, мы должны это принять.

Это футбол. Мне нравится Неймар и Мбаппе, но, понятно, что они интересны и другим клубам, мы не настолько наивны. Как тренер я хочу, чтобы они остались в ПСЖ, но если этого не случится, мы найдем выход.

Я не собираюсь сходить с ума из-за этой речи Мбаппе, мы общаемся с ним каждый день, у нас сложились доверительные отношения.

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Все комментарии
Букмекер920
Букмекер920
   463 / 856
сегодня в 18:02
Неймар так просто не уйдет, сначала он упадёт, потом будет кататься по полу, подержится за ножки, встанет и прихрамывая направится в сторону Китая за $!
Neymar 10
Neymar 10
   558 / 856
сегодня в 17:05
ну если и уйдут то нужно вытрясти с покупателей ВСЁ что есть и что припрятано на черный день в сбербанке тоже ! вот мне честно говоря плевать куда уйдет бегунок мбаппе , главное чтобы маргариновый мешок со своими гнилыми деньгами держался подальше от Неймара ! я лично за камбэк в барсу но это крайне маловероятно да и этот путь я считаю пройден .
Nazi
Nazi
   622 / 856
сегодня в 17:03
С таким подходом менеджмента Парижской команды и Мбаппе уйдет и Неймар да и все чего то стоящие.. Потому что нет тренера (харизматичного, уверенного в себе, мотиватора, просто сильной личности) который сплотил бы команду, заставил бы драться не на жизнь а насмерть.

Нет нормального скаута, который утряс бы вратарскую проблему в конце то концов. 10 вратарей уже апробировали, толку 0.

То же самое с полузащитой. Рабьо и тае не блистал сгноили нп лавке. Ло челсо сплавили а тот играет прекрасно. Зато прикупили неаюведомого паредеса. Нет нормального разрушителя. Один Вератти не справится. В атаке опять хайст Кавани...

И след сезон будет такой же провпльный. Потому что неудачи ничему их не учат. Только хуже все с каждым годом.

Что касается Мбаппе, то куда бы он не ушел все равно будет всех нагибать в футболке сб. Франции. Так что пусть уходит хоть в Реал, хоть в балетную школу😁
kotmyshka
kotmyshka
   114 / 856
сегодня в 16:47
выход с противоположной стороны
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 856
сегодня в 16:33
Повторят путь Монако после ухода лидеров.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 856
сегодня в 16:26
Тогда вас ждет судьба Монако.
Ptaha91
Ptaha91
   481 / 856
сегодня в 16:26
проект ПСЖ заканчиватеся?
No problem
No problem
   142 / 856
сегодня в 16:19
Давай старик Перес,как когда то Роналду-Кака...).
STVA 1
STVA 1
   40 / 856
сегодня в 16:11
Мы найдем выход в Лигу 2 - сказал Тухель )))
cska plus
cska plus
   5 / 856
сегодня в 16:01
Негритёнок уйдёт точно а плаксе место в псж.
ilyafrom
ilyafrom
   119 / 856
сегодня в 15:59
Мбаппе уйдет, Неймара выгонят
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