Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»

Главный тренер ПСЖ допустил уход из команды нападающих Неймара и .

Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.

У Мбаппе большие амбиции и большая уверенность в своих силах. Он умен и знает, что делает. Этот парень хочет забивать много голов и завоевать все возможные трофеи. Такие парни особенные, мы должны это принять.

Это футбол. Мне нравится Неймар и Мбаппе, но, понятно, что они интересны и другим клубам, мы не настолько наивны. Как тренер я хочу, чтобы они остались в ПСЖ , но если этого не случится, мы найдем выход.

Я не собираюсь сходить с ума из-за этой речи Мбаппе, мы общаемся с ним каждый день, у нас сложились доверительные отношения.