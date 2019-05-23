Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
Ранее Мбаппе во время своей речи по случаю признания его лучшим игроком сезона в чемпионате Франции заявил, что он, возможно, попробует свои силы в другом проекте.
У Мбаппе большие амбиции и большая уверенность в своих силах. Он умен и знает, что делает. Этот парень хочет забивать много голов и завоевать все возможные трофеи. Такие парни особенные, мы должны это принять.
Это футбол. Мне нравится Неймар и Мбаппе, но, понятно, что они интересны и другим клубам, мы не настолько наивны. Как тренер я хочу, чтобы они остались в ПСЖ, но если этого не случится, мы найдем выход.
Я не собираюсь сходить с ума из-за этой речи Мбаппе, мы общаемся с ним каждый день, у нас сложились доверительные отношения.
Нет нормального скаута, который утряс бы вратарскую проблему в конце то концов. 10 вратарей уже апробировали, толку 0.
То же самое с полузащитой. Рабьо и тае не блистал сгноили нп лавке. Ло челсо сплавили а тот играет прекрасно. Зато прикупили неаюведомого паредеса. Нет нормального разрушителя. Один Вератти не справится. В атаке опять хайст Кавани...
И след сезон будет такой же провпльный. Потому что неудачи ничему их не учат. Только хуже все с каждым годом.
Что касается Мбаппе, то куда бы он не ушел все равно будет всех нагибать в футболке сб. Франции. Так что пусть уходит хоть в Реал, хоть в балетную школу😁
Нет нормального скаута, который утряс бы вратарскую проблему в конце то концов. 10 вратарей уже апробировали, толку 0.
То же самое с полузащитой. Рабьо и тае не блистал сгноили нп лавке. Ло челсо сплавили а тот играет прекрасно. Зато прикупили неаюведомого паредеса. Нет нормального разрушителя. Один Вератти не справится. В атаке опять хайст Кавани...
И след сезон будет такой же провпльный. Потому что неудачи ничему их не учат. Только хуже все с каждым годом.
Что касается Мбаппе, то куда бы он не ушел все равно будет всех нагибать в футболке сб. Франции. Так что пусть уходит хоть в Реал, хоть в балетную школу😁