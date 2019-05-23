ГлавнаяНовости

Нету: «В Санкт-Петербурге я почувствовал запах истории»

сегодня, 22:23

Защитник «Зенита» Луиш Нету послезавтра проведет свой последний матч в составе «сине-бело-голубых». Летом он на правах свободного агента перейдет в лиссабонский «Спортинг».

Португалец решил попрощаться с болельщиками:

Когда в феврале 2013-го самолет коснулся земли, я и представить не мог, что однажды буду писать эти слова. 

Это было через какое-то время после обеда, когда я почувствовал небольшой озноб. Может, из-за погоды — было прохладно — а может, из-за волнения и просто из-за того, каким неизвестным казался Петербург. По дороге на стадион, в первый раз столкнувшись с городскими пробками, я увидел каналы, скованные льдом, и безупречно чистые улицы. А еще — почувствовал этот запах истории. Запах, который теперь никогда не забуду.

Первым делом мне сообщили, что моя фамилия, «Нету», по-русски значит что-то вроде «нет» или «ничего». Прибавив к этому свой 13-й номер, я подумал, что болельщики могут оказаться не очень-то расположены к новичку, который к тому же пришел из команды, занявшей в итальянской лиге последнее место, никогда не играл за такой большой клуб, как «Зенит», и вообще стоил этому клубу миллионы евро.

Мне предстояло понять, как с этим жить и как доказать болельщикам, чего я стою. И это двигало мной от начала до конца. Конечно, поначалу было непросто. Команда строилась, я адаптировался к новой культуре, что никогда не бывает легко. Но правда в том, что практически мгновенно я почувствовал вашу поддержку, ваше тепло, вашу верность. На стадионе, на улицах, в Удельном парке все и всегда были очень добры ко мне.

Я никогда не чувствовал себя идолом, чьим-то кумиром, но всегда чувствовал, что я — один из вас. И сегодня я могу сказать, что это вы, болельщики «Зенита», мои идолы и кумиры.

Я никогда не забуду своих прогулок по Невскому. Этот проспект стал для меня оазисом спокойствия в огромном городе. Никогда не забуду запаха весенних цветов. И того, что действительно ошеломляло меня каждый год — Дня победы. Праздника истинной гордости и уважения ко всем россиянам, пострадавшим в большой войне.

Наш с вами союз — и это еще одна правда — всегда был прекрасен и ознаменовался пятью трофеями, завоеванными рядом с настоящими чемпионами и прекрасными людьми. И я всегда, действительно ВСЕГДА, чувствовал, как гонят вперед трибуны «Петровского» и «Газпром Арены». Под солнцем, дождем, снегом или даже под крышей. Было бы неправильно выделять кого-то, но знайте, что я благодарен каждому из вас. Отдельно — штабу команды и клуба, который всегда заботился обо мне.

Это письмо, несмотря на то, как оно звучит, на самом деле не прощальное. Прошли семь лет, не семь дней. Я приехал сюда влюбленным мальчишкой, а уезжаю — мужем и отцом своего сына. Наша семья никогда не сможем вернуть вам всего того, что вы дали нам, всего того, что для нас сделали. Вы впустили нас, дали ключ и позволили остаться на все это время. 

Поэтому в одном я уверен точно: я вернусь. Вернусь, потому что оставил здесь слишком много себя. Питер всегда будет моей тихой гаванью, «Зенит» навсегда останется моим домом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нету в воскресенье попрощается с болельщиками «Зенита»
Сегодня, 19:34 ВидеоКомментарии13
Останкинская башня окрасилась в цвета «Локомотива»
Вчера, 21:34 ФотоКомментарии5
Тульский «Арсенал» сыграет в Лиге Европы
Вчера, 20:36 Комментарии263
«Енисей»: «Верим, что у нас всё получится с вашей поддержкой»
Вчера, 10:48 ВидеоКомментарии7
Ивановский «Текстильщик» обеспечил себе выход в ФНЛ
20 мая Комментарии10
«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу
20 мая ФотоКомментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   33 / 856
сегодня в 23:37
Нету: "На Открывашке я почувствовал запах"
Alpribas
Alpribas
   81 / 856
сегодня в 23:35
Уголовник породил спартак, так всю жизнь его братва и кормила тюремная и партийные функционеры с Ельцыным.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил severnyj84
   205 / 856
сегодня в 23:30
История свиней богатая, достаточно того, что основал уголовник, обокравший детей в голодные годы.
Ну куда уж до вашей истории, обворовывающей по сей день и детей и стариков.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Риелтор с берегов Невы
   205 / 856
сегодня в 23:28
Спасибо, очень трогательно. А Насчет местных свиней, у меня дочь на Щукинской живёт. Я возле открывашки 7-8 раз в году бываю. Вот думаю наложить 62а, как нибудь ночью, вашему рабу на пьедестале. Вы думаете своими здесь высказываниями, вы восхищение вызываете. Нет, только желание на....ь вам в душу. Вы здесь не за спартак боритесь, вы здесь унижаете спартак своим свинским поведением.
А че она у тебя там живет? Че не живет там, где дышится газовой историей? Или дышать на Щукинской престижней, а остальное все понты патриотичные?
severnyj84
severnyj84
   69 / 856
сегодня в 23:28
История свиней богатая, достаточно того, что основал уголовник, обокравший детей в голодные годы.
Anisovich
Anisovich
   56 / 856
сегодня в 23:25
У свиней только склоки, лайканья и подсиживания, нет ничего человеческого, оттого и позорятся постоянно.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   281 / 856
сегодня в 23:24
Спасибо, очень трогательно.
А Насчет местных свиней, у меня дочь на Щукинской живёт. Я возле открывашки 7-8 раз в году бываю. Вот думаю наложить 62а, как нибудь ночью, вашему рабу на пьедестале. Вы думаете своими здесь высказываниями, вы восхищение вызываете. Нет, только желание на....ь вам в душу.
Вы здесь не за спартак боритесь, вы здесь унижаете спартак своим свинским поведением.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   5 / 856
сегодня в 23:24
-А какая кухня в Питере!!! Хожу и жмурюсь.
zubila
zubila
   480 / 856
сегодня в 23:20
Аммиачный?
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Григорий Абрамов
   205 / 856
сегодня в 23:11
Я так понял, что вам помог ПитерскАй запах истории?
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   205 / 856
сегодня в 23:05
Орлов прослезился...…...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 856
сегодня в 23:03
Старался...боролся...что то получалось...что то нет.....
По самоотдаче вопросов вообще к нему нет....
Старательный парень...
5 титулов в России...в 31 год - 3-х летний контракт со Спортингом....
Думаю...неплохая карьера...
Удачи Луиш !!!!!!!!!!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   571 / 856
сегодня в 23:00
    cska plus
    cska plus
       6 / 856
    сегодня в 22:59
    Нету нет и всё.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
       312 / 856
    сегодня в 22:53
    Думается неплохо спичрайтер приподнял за эту вьюшку!

    А уж "теплых" слов в твою поддержку...,было высказано и в самом деле немало.)))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил severnyj84
       4 / 856
    сегодня в 22:51
    Удачи Нету в Спортинге.
    В Спортинге есть удача.......
    CSKA2012
    CSKA2012
       381 / 856
    сегодня в 22:50
    Нету больше нет в Зените, удачи и хорошей игры.
    Юрий Климов 1
    Юрий Климов 1
       205 / 856
    сегодня в 22:49
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         29 / 856
      сегодня в 22:42
      Спасибо Нетту за хорошие слова. удачи тебе по жизни.
      minai
      minai
         257 / 856
      сегодня в 22:41
      Спасибо, Луиш ..
      ziborock
      ziborock
         26 / 856
      сегодня в 22:39
      Мог бы вкратце написать: "Мне предстояло понять, как с этим жить.."
      P.S. Откуда в Питере весенние цветы?! Дурь наверное где-то на болоте унюхал?!)))
      счет 7-0
      счет 7-0
         97 / 856
      сегодня в 22:37
      Стыдно за свиней с уголовной историей.
      Balanenok
      Balanenok
         74 / 856
      сегодня в 22:35
      Не правда, в притарасове тоже есть история, позоров и неудач, то 7-0, то 1-18, потом следует отпаочивание, отаечивание и в конце отрапидевание с вылетом.
      handreb
      handreb
         64 / 856
      сегодня в 22:33
        Left Boy
        Left Boy
           178 / 856
        сегодня в 22:33
          БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
          БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
             123 / 856
          сегодня в 22:31
          Там запах болота ты что то перепутал бро!
          ХА ХА ХА ХА
          Спартак Spartak
          Спартак Spartak
             279 / 856
          сегодня в 22:31
            severnyj84
            severnyj84
               69 / 856
            сегодня в 22:29
            Удачи Нету в Спортинге.
            11-и метровый
            11-и метровый
               24 / 856
            сегодня в 22:28
            Ни один из тарасни про Свиньи (Москва) так не скажет, только горький осадок у каждого.
            Artemon9
            Artemon9
               375 / 856
            сегодня в 22:25
            А запах газа не почувствовал?
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100