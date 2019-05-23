Нету: «В Санкт-Петербурге я почувствовал запах истории»

Защитник «Зенита» Луиш Нету послезавтра проведет свой последний матч в составе «сине-бело-голубых». Летом он на правах свободного агента перейдет в лиссабонский «Спортинг».

Португалец решил попрощаться с болельщиками:

Когда в феврале 2013-го самолет коснулся земли, я и представить не мог, что однажды буду писать эти слова.

Это было через какое-то время после обеда, когда я почувствовал небольшой озноб. Может, из-за погоды — было прохладно — а может, из-за волнения и просто из-за того, каким неизвестным казался Петербург. По дороге на стадион, в первый раз столкнувшись с городскими пробками, я увидел каналы, скованные льдом, и безупречно чистые улицы. А еще — почувствовал этот запах истории. Запах, который теперь никогда не забуду.

Первым делом мне сообщили, что моя фамилия, «Нету», по-русски значит что-то вроде «нет» или «ничего». Прибавив к этому свой 13-й номер, я подумал, что болельщики могут оказаться не очень-то расположены к новичку, который к тому же пришел из команды, занявшей в итальянской лиге последнее место, никогда не играл за такой большой клуб, как «Зенит», и вообще стоил этому клубу миллионы евро.

Мне предстояло понять, как с этим жить и как доказать болельщикам, чего я стою. И это двигало мной от начала до конца. Конечно, поначалу было непросто. Команда строилась, я адаптировался к новой культуре, что никогда не бывает легко. Но правда в том, что практически мгновенно я почувствовал вашу поддержку, ваше тепло, вашу верность. На стадионе, на улицах, в Удельном парке все и всегда были очень добры ко мне.

Я никогда не чувствовал себя идолом, чьим-то кумиром, но всегда чувствовал, что я — один из вас. И сегодня я могу сказать, что это вы, болельщики «Зенита», мои идолы и кумиры.

Я никогда не забуду своих прогулок по Невскому. Этот проспект стал для меня оазисом спокойствия в огромном городе. Никогда не забуду запаха весенних цветов. И того, что действительно ошеломляло меня каждый год — Дня победы. Праздника истинной гордости и уважения ко всем россиянам, пострадавшим в большой войне.

Наш с вами союз — и это еще одна правда — всегда был прекрасен и ознаменовался пятью трофеями, завоеванными рядом с настоящими чемпионами и прекрасными людьми. И я всегда, действительно ВСЕГДА, чувствовал, как гонят вперед трибуны «Петровского» и «Газпром Арены». Под солнцем, дождем, снегом или даже под крышей. Было бы неправильно выделять кого-то, но знайте, что я благодарен каждому из вас. Отдельно — штабу команды и клуба, который всегда заботился обо мне.

Это письмо, несмотря на то, как оно звучит, на самом деле не прощальное. Прошли семь лет, не семь дней. Я приехал сюда влюбленным мальчишкой, а уезжаю — мужем и отцом своего сына. Наша семья никогда не сможем вернуть вам всего того, что вы дали нам, всего того, что для нас сделали. Вы впустили нас, дали ключ и позволили остаться на все это время.

Поэтому в одном я уверен точно: я вернусь. Вернусь, потому что оставил здесь слишком много себя. Питер всегда будет моей тихой гаванью, «Зенит» навсегда останется моим домом.