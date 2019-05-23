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Нету в воскресенье попрощается с болельщиками «Зенита»

сегодня, 19:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей26.05.2019 в 14:00 Не начался

Защитник «Зенита» Нету послезавтра проведет последний матч составе «сине-бело-голубых».

После игры с «Енисеем» 31-летний португалец попрощается с болельщиками команды. Летом он станет игроком лиссабонского «Спортинга».

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Все комментарии
морозз
морозз
   42 / 856
сегодня в 20:40
Сколько он голов привёз в ворота Зенита... мама не горюй, болелы лазурных вздохнут свободно!
VV V
VV V
   305 / 856
сегодня в 20:38
Нету серьёзно освежил бюджет страны и теперь будет всю оставшуюся жизнь вспоминать, как прекрасно он жил при коммунизме в Зените.
счет 7-0
счет 7-0
   99 / 856
сегодня в 20:28
Невесть какой игрок, но удачи ему на родине!
Albasin
Albasin
   17 / 856
сегодня в 20:10
В Зените достойно провожают своих игроков, в тарасятнике пока не загнобят, не отпустят.
mihaluch
mihaluch
   53 / 856
сегодня в 20:10
Доигрывать так на родине.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   27 / 856
сегодня в 20:09
Давно пора.
kastites
kastites
   96 / 856
сегодня в 20:09
Не все у него получалось,но служил верой и правдой
Удачи!!!
Footbolista
Footbolista
   22 / 856
сегодня в 20:06
Раз и нету Нету...
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
БОМЖЕКОБЫЛЬНЫЙ
   140 / 856
сегодня в 19:40
Верните Молло и Гойло!
Оставьте Заболотного!
Стыдно за Зенит
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