Нету в воскресенье попрощается с болельщиками «Зенита»

Защитник «Зенита» Нету послезавтра проведет последний матч составе «сине-бело-голубых».
После игры с «Енисеем» 31-летний португалец попрощается с болельщиками команды. Летом он станет игроком лиссабонского «Спортинга».
Защитник «Зенита» Нету послезавтра проведет последний матч составе «сине-бело-голубых».
После игры с «Енисеем» 31-летний португалец попрощается с болельщиками команды. Летом он станет игроком лиссабонского «Спортинга».
Удачи!!!
Удачи!!!
Оставьте Заболотного!
Стыдно за Зенит
Оставьте Заболотного!
Стыдно за Зенит