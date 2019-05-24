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Пьянич: «Роналду является образцом психологически сильного игрока»

сегодня, 08:00

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду.

Футболист должен всегда оставаться сконцентрированным. Для игрока топ-класса крайне важно быть сильным психологически.

Образцом такого игрока является Криштиану Роналду. Он всегда поддерживает запредельный уровень концентрации, независимо от того, как хорошо идут дела на поле.

Он так силён психологически и настолько уверен в себе, что всегда движется только вперёд.

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл недавно выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» должен получить Роналду.

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