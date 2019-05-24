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Венгер: «Многим европейским грандам нужно обновить свои составы»

сегодня, 07:33

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал тот факт, что оба финала еврокубков в этом году будут представлены четырьмя английскими командами.

Многие команды, ранее доминировавшие в Европе, – «Реал», «Барселона», «Бавария» и «Ювентус» – потерпели крах. «Пари Сен-Жермен» в этом году имел хорошую возможность выиграть Лигу чемпионов. 

Средний возраст игроков в топ-клубах слегка завышен. Им нужно обновить свои составы. Футболисты, которые привыкли решать исход матчей, сейчас уже находятся в достаточно зрелом возрасте.

Вот почему летом нас ждёт очень захватывающее трансферное окно.

Венгер также сообщил, что его скорое возвращение в футбол, возможно, не будет связано с работой тренера.

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Все комментарии
particular
particular
   1 / 859
сегодня в 08:09
Это факт... Заезженные лошадки теряют мотивацию и нюх...
А опыт и сыгранность уже не компенсируют снижение возрастных кондиций...
ZaZizu
ZaZizu
   216 / 859
сегодня в 08:03
Дед прав,но есть одно НО-на всех рандов молодых топов не хватит, молодёжь, получая космическую зп,не прогрессирует.И вот вам яркий пример: сейчас какому-то сопливому гендузи,который не умеет петрвым касанием тдать обостряющую передачу,оставить за спиной несколько соперников и ыстро доставить мяч на чужуполовину,идёт назад пешком после своих обрезов даже Арсенал готов платить 80 тр в неделю! Я хочу напомнить,что не так давно 120 тр получали сеск и рвп,а весь тот остальной Арсенал по 80,точно также зп распределялась в том звёздном Милане.....так зачем им ассти,когда их покупают за стольник,у них разу корона аырастает и все мысли заняты,какие тату и причесон сделать!
ДСА
ДСА
   95 / 859
сегодня в 07:53
Сыгранность - залог успеха.
cska plus
cska plus
   6 / 859
сегодня в 07:51
Например та же Барселона не сможет без пристарелого гнома иначе некому руководить клубом.
Ruslik1982
Ruslik1982
   162 / 859
сегодня в 07:49
шейхи уже расчехляют кубышки и законсервированные месторождения нефти
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