Венгер: «Многим европейским грандам нужно обновить свои составы»

сегодня, 07:33

Бывший главный тренер «Арсенала» прокомментировал тот факт, что оба финала еврокубков в этом году будут представлены четырьмя английскими командами.

Многие команды, ранее доминировавшие в Европе, – «Реал», «Барселона», «Бавария» и «Ювентус» – потерпели крах. «Пари Сен-Жермен» в этом году имел хорошую возможность выиграть Лигу чемпионов. Средний возраст игроков в топ-клубах слегка завышен. Им нужно обновить свои составы. Футболисты, которые привыкли решать исход матчей, сейчас уже находятся в достаточно зрелом возрасте. Вот почему летом нас ждёт очень захватывающее трансферное окно.

Венгер также сообщил, что его скорое возвращение в футбол, возможно, не будет связано с работой тренера.