Почеттино: «Мы никого не купили, а „Ливерпуль“ платит за игроков по 70 млн»

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Главный тренер «Тоттенхэма» в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, что за последние годы «красные» потратили намного больше денег на усиление состава. Напомним, «Тоттенхэм» за два предыдущих трансферных окна не подписал ни одного новичка.

Сейчас пойдёт третья неделя, как мы готовимся к финалу, и я спокоен. Исход финальной встречи решат эмоции, а не тактическая дуэль между Почеттино и Клоппом. «Ливерпуль» планировал выиграть Лигу чемпионов и АПЛ . Нашей же задачей было просто провести этот сезон как можно лучше. Мы никого не подписали, а они заплатили по 70 млн за вратаря [Алиссона] и центрального защитника [Вирджила ван Дейка].

Почеттино также заявил, что сфокусирован на продолжении работы в «Тоттенхэме», но хочет, чтобы клуб был более активен на трансферном рынке.