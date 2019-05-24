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Почеттино: «Мы никого не купили, а „Ливерпуль“ платит за игроков по 70 млн»

сегодня, 06:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, что за последние годы «красные» потратили намного больше денег на усиление состава. Напомним, «Тоттенхэм» за два предыдущих трансферных окна не подписал ни одного новичка.

Сейчас пойдёт третья неделя, как мы готовимся к финалу, и я спокоен. Исход финальной встречи решат эмоции, а не тактическая дуэль между Почеттино и Клоппом.

«Ливерпуль» планировал выиграть Лигу чемпионов и АПЛ. Нашей же задачей было просто провести этот сезон как можно лучше. Мы никого не подписали, а они заплатили по 70 млн за вратаря [Алиссона] и центрального защитника [Вирджила ван Дейка].

Почеттино также заявил, что сфокусирован на продолжении работы в «Тоттенхэме», но хочет, чтобы клуб был более активен на трансферном рынке.

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Все комментарии
Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa
   253 / 859
сегодня в 08:18
Уже представляю как будет бомбить у фонатов ливера, от очередного второго места
spartak never die
spartak never die
   182 / 859
сегодня в 08:16
Тем приятнее играть в финале.
Zenit_84
Zenit_84
   147 / 859
сегодня в 08:07
Сдается уже что ли?
particular
particular
   1 / 859
сегодня в 08:01
Исход встречи решат не и эмоции и тактика, а способность игроков в одном матче показать максимум своих возможностей, ошибки соперников и удачные действия в отдельных эпизодах, что и приведёт к голам..:))
Деньги координируют действительность, но не регулируют удачу..:))
ДАША Д
ДАША Д
   146 / 859
сегодня в 07:55
Талант Почеттино ясен всем
parallels
parallels
   3 / 859
сегодня в 07:52
хряки вон ваще 250 потратили - ну, главный трофей в своей жизни взяли (копадельсол), так что вложения в тарасовке считаются более чем оправданными 😂
cska plus
cska plus
   6 / 859
сегодня в 07:48
Я бы порадовался за Маурисио если куры заклюют колбасню.
Ruslik1982
Ruslik1982
   162 / 859
сегодня в 07:47
Тотенхем обыграет Ливер на одной ноге
azkan
azkan
   297 / 859
сегодня в 07:44
...ном ты не был и до вершин не добрался)
Но сейчас есть шанс до вершины дойти и исправить эти слова Фарелла.
Жду игру-огонь!
League1
League1 ответил kasyak7
   85 / 859
сегодня в 07:22
Это все отмазки
Это объективная реальность.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   12 / 859
сегодня в 07:22
Тренер Аякса не ныл, что Ювентус потратил 100 млн. на Роналду, а просто взял и обыграл итальянский клуб. Да и ты обыграл Гвардиолу, который половину мира скупил. Сейчас-то чего ты про траты вспомнил, соломку стелешь?
kasyak7
kasyak7
   153 / 859
сегодня в 07:18
Это все отмазки
shlifen
shlifen
   134 / 859
сегодня в 07:18
Ну как-бы Леви сам захотел строить новый стадион, а не вкладывать в состав (абсолютно не осуждаю), просто Почет оказался заложником финансовой политики клуба. Так то у Тоттенхема деньги есть... Другое дело что от Почетино никто и не ждал финала ЛЧ - думаю вначале сезона Леви был бы счастлив попаданию в четвёрку и выходу в 1/8 - кто же знал что их так прорвёт?? =)))
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   548 / 859
сегодня в 07:17
М сити на много больше потратил покажи характер
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   548 / 859
сегодня в 07:16
уже знает что проиграет Ливеру финал
Ruslan Abdiyev
Ruslan Abdiyev
сегодня в 07:13
Купили и ест резултат. Это радует.
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