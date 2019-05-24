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Ивоби: «Спасибо Эмери за то, что верит в меня»

сегодня, 18:02

Нападающий лондонского «Арсенала» Алекс Ивоби похвалил Унаи Эмери за то, что тот предоставляет ему достаточно игрового времени.

Всегда непросто, когда в команду приходит новый тренер. Ты толком не понимаешь, будешь играть или нет. Но Эмери верит в меня и я благодарен ему за это. Я еще молод, мне есть, куда расти. Надеюсь провести в «Арсенале» много лет.

Напомним, что действующий контракт Ивоби с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года. Ожидается, что клуб подпишет с игроком новый долгосрочный контракт.

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drug01
drug01
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сегодня в 18:24
Он добрый всем верит
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