Ивоби: «Спасибо Эмери за то, что верит в меня»

сегодня, 18:02

Нападающий лондонского «Арсенала» похвалил за то, что тот предоставляет ему достаточно игрового времени.

Всегда непросто, когда в команду приходит новый тренер. Ты толком не понимаешь, будешь играть или нет. Но Эмери верит в меня и я благодарен ему за это. Я еще молод, мне есть, куда расти. Надеюсь провести в «Арсенале» много лет.

Напомним, что действующий контракт Ивоби с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года. Ожидается, что клуб подпишет с игроком новый долгосрочный контракт.