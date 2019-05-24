МЮ надеется перехватить Гризманна у «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Барселоной» за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Велика вероятность, что футболист продолжит карьеру в каталонском клубе, однако недавно появилась информация, что лидеры «Барселоны» выступают против этого трансфера. Этим и хочет воспользоваться МЮ.
Напомним, что Гризманн в середине мая объявил о том, что он покинет «Атлетико» по окончании текущего сезона.
P.s не особо горю желанием видеть гризмана, но в мю ни 1 топ не пойдет, лч нет и намека на победу в апл тоже нет. Удачи неудачникам)))
P.s не особо горю желанием видеть гризмана, но в мю ни 1 топ не пойдет, лч нет и намека на победу в апл тоже нет. Удачи неудачникам)))