МЮ надеется перехватить Гризманна у «Барселоны»

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«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Барселоной» за нападающего «Атлетико» . Велика вероятность, что футболист продолжит карьеру в каталонском клубе, однако недавно появилась информация, что лидеры «Барселоны» выступают против этого трансфера. Этим и хочет воспользоваться МЮ .

Напомним, что Гризманн в середине мая объявил о том, что он покинет «Атлетико» по окончании текущего сезона.