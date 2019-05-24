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МЮ надеется перехватить Гризманна у «Барселоны»

сегодня, 18:42

«Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Барселоной» за нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Велика вероятность, что футболист продолжит карьеру в каталонском клубе, однако недавно появилась информация, что лидеры «Барселоны» выступают против этого трансфера. Этим и хочет воспользоваться МЮ.

Напомним, что Гризманн в середине мая объявил о том, что он покинет «Атлетико» по окончании текущего сезона.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   66 / 847
сегодня в 20:08
а нужен ли этот радужный нормальным клубам?ну каталония таких любит,это понятно
pomor45
pomor45
   60 / 847
сегодня в 20:06
Гризман на перехвате ловит удачу.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   124 / 847
сегодня в 20:05
Гризманну нужно было поменьше выступать в поддержку гомиков, тогда в Барселоне никто против него не выступал бы. Теперь пусть катится в МЮ - всё же там сама марокканская давалка раскрыла своё нутро, поэтому в своих богопротивных взглядах Гризманн найдёт понимание...
particular
particular
   2 / 847
сегодня в 19:55
Переход Гризмана, скорее, будет обусловлен желанием зацепить что-нибудь из титулов, ибо, кроме короны признания в Атлетико, пора, и Кубки над головой подержать... География событий не важна... У МЮ мало шансов...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   214 / 847
сегодня в 19:49
пропадет на альбионе
zzz-
zzz-
   815 / 847
сегодня в 19:16
мю как раз партнерские соглашения имеет с лгбт...все для Гризмана..
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Барсамания1988
   560 / 847
сегодня в 19:11
у МЮ есть бабло и полные стадионы дома и на выездах) а так да ,не густо
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил 25процентный клоун
   367 / 847
сегодня в 19:07
Даже в той убогой форме в которой находится барса, она на голову выше мю который уже никто не воспринимает как топ клуб, аля милан.
P.s не особо горю желанием видеть гризмана, но в мю ни 1 топ не пойдет, лч нет и намека на победу в апл тоже нет. Удачи неудачникам)))
офигенный
офигенный
   789 / 847
сегодня в 18:49
афигеть
25процентный клоун
25процентный клоун
   560 / 847
сегодня в 18:48
МЮ не хуже барсы,что и доказал в 1/4 лч,но судьи...((
FILL3286
FILL3286
   9 / 847
сегодня в 18:48
гризман не уйдет к гному по любому
Zenit_84
Zenit_84
   147 / 847
сегодня в 18:46
Маловероятно
дурман
дурман
   336 / 847
сегодня в 18:44
Я тоже на это надеюсь
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