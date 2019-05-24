Рамос может уйти из «Реала»

сегодня, 16:48

Испанская пресса сообщает, что капитан «Реала» может покинуть Мадрид после 14 лет в рядах «галактикос».

Защитник недоволен некоторыми изменениями в клубе, которые произошли на протяжении последнего сезона, и впервые всерьез задумался об уходе. Сообщается, что в услугах 33-летнего оборонца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ . Также была информация о «Ювентусе». Ранее Рамос отказывался от предложений других клубов, но теперь готов рассмотреть варианты.

Отмечается также, что Рамос пока не сообщил руководству «Реала» о своих планах.