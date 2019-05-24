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Рамос может уйти из «Реала»

сегодня, 16:48

Испанская пресса сообщает, что капитан «Реала» Серхио Рамос может покинуть Мадрид после 14 лет в рядах «галактикос».

Защитник недоволен некоторыми изменениями в клубе, которые произошли на протяжении последнего сезона, и впервые всерьез задумался об уходе. Сообщается, что в услугах 33-летнего оборонца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Также была информация о «Ювентусе». Ранее Рамос отказывался от предложений других клубов, но теперь готов рассмотреть варианты.

Отмечается также, что Рамос пока не сообщил руководству «Реала» о своих планах.

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Balanenok
Balanenok
   67 / 853
сегодня в 17:01
Хоть людей меньше ломать будет, подленький тип.
SxMx
SxMx ответил Gelious
сегодня в 16:58
Жаль будет. Такой игрок. Настоящий лидер на поле. Один из пары игроков основы, которые не сдали сегодня. Но скоро пенсия все равно.
Рамос испортился, он подлец (вспомни, как он поломал Салаха). В последние годы всё меньше нравится поведение Серхио, хотя поддерживаю Реал и по уровню игры Рамос всё ещё хорош. И всё-таки будет жаль, если он покинет клуб.
Bеликий Князь
Bеликий Князь
   25 / 853
сегодня в 16:56
Вместе с Марселой в Ювентус. Аха-ха)
Этот старпёр своё отбегал. Пусть валит.
SxMx
SxMx
сегодня в 16:53
Руководство Реала не знает, зато соккер.ру уже в курсе :))
Gelious
Gelious
   404 / 853
сегодня в 16:51
Жаль будет. Такой игрок. Настоящий лидер на поле. Один из пары игроков основы, которые не сдали сегодня. Но скоро пенсия все равно.
Ice van Reed
Ice van Reed
   229 / 853
сегодня в 16:49
Опять контракт выбивает пожирнее!!!
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