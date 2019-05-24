Преемник Роббена и Рибери. «Бавария» покупает Сане

Ули Хеннес подтвердил, что «Бавария» занимается трансфером Лероя Сане из «Манчестер Сити». «Соккер.ру» уверен, что это будет прекрасный трансфер для мюнхенцев.
Сане недоволен своим статусом в «Манчестер Сити»
Ни о каком трансфере из состава чемпиона Англии в «Баварию» не могло бы идти и речи, если бы не явное недовольство футболиста своим положением в «Манчестер Сити». «Бавария» отреагировала именно на это обстоятельство и на то, что в футбольном мире, как шило в мешке, не утаишь: представители Сане последовательно отвергли ряд предложений «горожан» о продлении контракта. Действующее соглашение Лероя истекает в 2021 году, поэтому сейчас самое время озаботиться пролонгацией отношений с 23-летним игроком, однако Сане на сегодняшний день не видит причин оставаться в Манчестере. Отказ от предложений «Сити» не является частью торгов, немец явно дал понять, что не удовлетворен долей ответственности, которая выпадает на его счет в команде Гвардиолы.
В завершившемся для «Сити» сезоне Сане только 21 раз появился в стартовом составе в 38 турах АПЛ (еще 10 раз вышел на замену). В Лиге чемпионов Лерой 4 раза сыграл в старте и 4 раза вышел на замену в 10 поединках «Манчестер Сити», сыграл всего лишь 395 минут, в то время как у Рахима Стерлинга, например, 871 минута. При этом у Лероя самый высокий в команде показатель затраченных минут на результативное действие: в АПЛ он забил 10 голов и отдал 10 результативных передач, в среднем тратит 93 минуты на прямое участие в голе. Тому же Стерлингу требуется 102 минуты. В Лиге чемпионов Сане делал результативное действие раз в 49 минут («4+4» за 395 минут), но по количеству игрового времени не входит даже в топ-11. Недовольство Лероя выглядит вполне обоснованным.
«Манчестер Сити» не будет чинить препятствий
Сделка обещает получиться довольно гладкой, и если так и выйдет, то «Бавария» должна будет сказать спасибо своему бывшему главному тренеру Гвардиоле, который ведет себя по-джентльменски. Во-первых, Хосеп не дает Сане несбыточных обещаний: мол, сделаю тебя со следующего сезона ключевым игроком, не будешь вылезать из стартового состава, забьешь победный гол в финале Лиги чемпионов. Тренер мог бы убедить Лероя остаться в Манчестере и продлить контракт, но не делает этого. Во-вторых, с подачи Гвардиолы «Манчестер Сити» не препятствует контактам между «Баварией» и Сане, но такая привилегия распространяется только на мюнхенцев!
Откуда такая лояльность? Если не считать хороших отношений Гвардиолы с «Баварией», в «Манчестер Сити» понимают, что Сане логично отпустить этим летом, чтобы заработать на его трансфере, весьма ограниченный круг клубов потянет трансфер Лероя, и многие из них обитают в АПЛ. В общем, «горожане» дружат с «Баварией», потому что не хотят усиливать конкурентов на внутренней арене сильным футболистом. Потерю Сане можно стерпеть, если он уедет на родину. При этом «Манчестер Сити» даже не собирается заламывать цену, пока в прессе фигурируют вполне пристойные цифры, от которых глаза на лоб не лезут.
«Бавария» ищет замену Роббену и Рибери
«Бавария» уже интересовалась Лероем Сане три года назад, когда молодой игрок провел сильный сезон в «Шальке», но тогда мюнхенцы не решились на сделку, так как фланги атаки были укомплектованы, и вингер укатил в «Манчестер Сити». Теперь «Бавария» рассталась с многолетними лидерами – Арьеном Роббеном и Франком Рибери, и активный поиск усиления на эти позиции логичен. Да, есть Гнабри и Коман, которые заканчивали сезон в стартовом составе, но они вряд ли достигнут высот Рибери и Роббена, а вот Сане может даже превзойти француза и голландца. Лерой – потенциальная суперзвезда.
Роберт Левандовски, который с интересом следит за формированием новой «Баварии», не скупился на комплименты в адрес Сане: «Сане – это суперигрок с отличными качествами и огромным потенциалом. Я уже много раз убеждался в том, насколько он хорош. Это футболист, который мгновенно усилил бы нашу команду».
Ули Хенесс подтверждает. В чем подвох?
В «Баварии» даже не пытаются опровергнуть или как-то замолчать информацию о готовящемся трансфере Сане, а это говорит о большой уверенности в успешности мероприятия. Ули Хенесс краток, но категоричен: «Мы работаем над этим». Сейчас клубы будут договариваться о сумме отступных, и первое предложение «Баварии» выглядит достаточно скромно: мюнхенский гранд намерен купить талантливого немецкого игрока за 80 миллионов евро. Учитывая способность боссов «Баварии» договариваться на выгодных условиях, не думаю, что реальная сумма трансфера будет сильно больше этой цифры.
Впрочем, нужно понимать, что ради достижения сиюминутных целей приходится идти на некоторые до поры скрытые компромиссы. Могу предположить, что «Бавария» получит возможность приобрести Сане по адекватной и даже несколько заниженной стоимости в условиях взорванного рынка только в том случае, если «Манчестер Сити» включит в сделку свой интерес. Это вполне может быть дополнительный договор о возвращении Лероя в Манчестер через пару лет и уж, как минимум, запрет на продажу его клубам АПЛ в течение определенного срока. У больших трансферов всегда есть подводные камни, но такая сделка в любом случае пойдет на пользу и «Баварии», и Сане.