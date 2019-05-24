Преемник Роббена и Рибери. «Бавария» покупает Сане

сегодня, 14:20

Ули Хеннес подтвердил, что «Бавария» занимается трансфером Лероя Сане из «Манчестер Сити». «Соккер.ру» уверен, что это будет прекрасный трансфер для мюнхенцев.

Сане недоволен своим статусом в «Манчестер Сити»

Ни о каком трансфере из состава чемпиона Англии в «Баварию» не могло бы идти и речи, если бы не явное недовольство футболиста своим положением в «Манчестер Сити». «Бавария» отреагировала именно на это обстоятельство и на то, что в футбольном мире, как шило в мешке, не утаишь: представители Сане последовательно отвергли ряд предложений «горожан» о продлении контракта. Действующее соглашение Лероя истекает в 2021 году, поэтому сейчас самое время озаботиться пролонгацией отношений с 23-летним игроком, однако Сане на сегодняшний день не видит причин оставаться в Манчестере. Отказ от предложений «Сити» не является частью торгов, немец явно дал понять, что не удовлетворен долей ответственности, которая выпадает на его счет в команде Гвардиолы.

В завершившемся для «Сити» сезоне Сане только 21 раз появился в стартовом составе в 38 турах АПЛ (еще 10 раз вышел на замену). В Лиге чемпионов Лерой 4 раза сыграл в старте и 4 раза вышел на замену в 10 поединках «Манчестер Сити», сыграл всего лишь 395 минут, в то время как у Рахима Стерлинга, например, 871 минута. При этом у Лероя самый высокий в команде показатель затраченных минут на результативное действие: в АПЛ он забил 10 голов и отдал 10 результативных передач, в среднем тратит 93 минуты на прямое участие в голе. Тому же Стерлингу требуется 102 минуты. В Лиге чемпионов Сане делал результативное действие раз в 49 минут («4+4» за 395 минут), но по количеству игрового времени не входит даже в топ-11. Недовольство Лероя выглядит вполне обоснованным.

«Манчестер Сити» не будет чинить препятствий

Сделка обещает получиться довольно гладкой, и если так и выйдет, то «Бавария» должна будет сказать спасибо своему бывшему главному тренеру Гвардиоле, который ведет себя по-джентльменски. Во-первых, Хосеп не дает Сане несбыточных обещаний: мол, сделаю тебя со следующего сезона ключевым игроком, не будешь вылезать из стартового состава, забьешь победный гол в финале Лиги чемпионов. Тренер мог бы убедить Лероя остаться в Манчестере и продлить контракт, но не делает этого. Во-вторых, с подачи Гвардиолы «Манчестер Сити» не препятствует контактам между «Баварией» и Сане, но такая привилегия распространяется только на мюнхенцев!

Откуда такая лояльность? Если не считать хороших отношений Гвардиолы с «Баварией», в «Манчестер Сити» понимают, что Сане логично отпустить этим летом, чтобы заработать на его трансфере, весьма ограниченный круг клубов потянет трансфер Лероя, и многие из них обитают в АПЛ . В общем, «горожане» дружат с «Баварией», потому что не хотят усиливать конкурентов на внутренней арене сильным футболистом. Потерю Сане можно стерпеть, если он уедет на родину. При этом «Манчестер Сити» даже не собирается заламывать цену, пока в прессе фигурируют вполне пристойные цифры, от которых глаза на лоб не лезут.

«Бавария» ищет замену Роббену и Рибери

«Бавария» уже интересовалась Лероем Сане три года назад, когда молодой игрок провел сильный сезон в «Шальке», но тогда мюнхенцы не решились на сделку, так как фланги атаки были укомплектованы, и вингер укатил в «Манчестер Сити». Теперь «Бавария» рассталась с многолетними лидерами – Арьеном Роббеном и Франком Рибери, и активный поиск усиления на эти позиции логичен. Да, есть Гнабри и Коман, которые заканчивали сезон в стартовом составе, но они вряд ли достигнут высот Рибери и Роббена, а вот Сане может даже превзойти француза и голландца. Лерой – потенциальная суперзвезда.

Роберт Левандовски, который с интересом следит за формированием новой «Баварии», не скупился на комплименты в адрес Сане: «Сане – это суперигрок с отличными качествами и огромным потенциалом. Я уже много раз убеждался в том, насколько он хорош. Это футболист, который мгновенно усилил бы нашу команду».

Ули Хенесс подтверждает. В чем подвох?

В «Баварии» даже не пытаются опровергнуть или как-то замолчать информацию о готовящемся трансфере Сане, а это говорит о большой уверенности в успешности мероприятия. Ули Хенесс краток, но категоричен: «Мы работаем над этим». Сейчас клубы будут договариваться о сумме отступных, и первое предложение «Баварии» выглядит достаточно скромно: мюнхенский гранд намерен купить талантливого немецкого игрока за 80 миллионов евро. Учитывая способность боссов «Баварии» договариваться на выгодных условиях, не думаю, что реальная сумма трансфера будет сильно больше этой цифры.