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Барцальи сообщил, что в «Ювентус» перейдет Ромеро

сегодня, 15:28

38-летний защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи, проводящий последний сезон в карьере, спокоен за будущее итальянских оборонцев. Футболист также сообщил, что в туринский клуб перейдет защитник «Дженоа» Кристиан Ромеро.

Надеюсь, что Ругани и Романьоли смогут стать столпами обороны. Думаю, у них есть потенциал, но для защитника также крайне важно быть ориентиром для одноклубников. 

Эти игроки всё еще молоды, растут, и они талантливы. У Ромеро также огромный потенциал. Он присоединится к футболистам, которые смогут многому его научить. Бонуччи и Кьеллини - великолепные защитники.

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Agro1987
Agro1987
сегодня в 15:50
Миланские 30ки будут сожжены
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
сегодня в 15:39
Может он про сборную говорил?) Какой Романьоли в Ювентуснтусе xD Скорей бонуччи опять в милан перейдет)))) Фантазёры)
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