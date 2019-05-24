Барцальи сообщил, что в «Ювентус» перейдет Ромеро

38-летний защитник «Ювентуса» , проводящий последний сезон в карьере, спокоен за будущее итальянских оборонцев. Футболист также сообщил, что в туринский клуб перейдет защитник «Дженоа» Кристиан Ромеро.

Надеюсь, что Ругани и Романьоли смогут стать столпами обороны. Думаю, у них есть потенциал, но для защитника также крайне важно быть ориентиром для одноклубников.

Эти игроки всё еще молоды, растут, и они талантливы. У Ромеро также огромный потенциал. Он присоединится к футболистам, которые смогут многому его научить. Бонуччи и Кьеллини - великолепные защитники.