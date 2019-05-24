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Смолов может вернуться в «Динамо»

сегодня, 20:28

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в московском «Динамо». Форвард находится первым в списке потенциальных новичков «бело-голубых».

Напомним, что Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» прошлым летом.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   243 / 846
сегодня в 21:52
поможет фк Динамо закрепиться
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил drug01
   307 / 846
сегодня в 21:47
Эх Фёдор!! Пора браться за игру!
За икру ! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Морозовский
   307 / 846
сегодня в 21:47
Федя в депо лишний.
Он везде лишний ! ))))
mondial18
mondial18
   532 / 846
сегодня в 21:38
сливают парня
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 846
сегодня в 21:36
Смолов уже сбитый лётчик.
beefs
beefs
   153 / 846
сегодня в 21:33
Пошел по рукам на пенсию...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 846
сегодня в 21:32
Круговорот Смолы в при ... футболе...
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки
   182 / 846
сегодня в 21:31
Когда свиньи успевают всё придумывать, диву даешься!!!
Leningrad 84
Leningrad 84
   262 / 846
сегодня в 21:26
Летун...
Alex-96
Alex-96 ответил Байкал-38
   183 / 846
сегодня в 21:26
Ага Локо в ЛЧ играть будет, а Смолов в Динамо пойдёт, смех да и только. Там у Динамо в списке Месси с Роналду случаем нету?
Месси с Роналду запасной вариант, если Федя не согласится.
Alex-96
Alex-96
   183 / 846
сегодня в 21:25
    Башмакоса
    Башмакоса ответил Сп62
       501 / 846
    сегодня в 21:18
    Не согласен. В Урале и Краснодаре он сразу же заиграл. Тут больше вопрос мотивации.
    Albasin
    Albasin
       14 / 846
    сегодня в 21:06
    Федя, конечно, мог бы поменять Локомотив (Москва) на Свиньи (Москва), и ЛЧ на ЛЕ, но он не сошел с ума и сильно брезгует.
    Байкал-38
    Байкал-38
       16 / 846
    сегодня в 21:02
    Ага Локо в ЛЧ играть будет, а Смолов в Динамо пойдёт, смех да и только.
    Там у Динамо в списке Месси с Роналду случаем нету?
    Сп62
    Сп62
       371 / 846
    сегодня в 21:00
    Феде надо играть с постоянным составом. Он слишком долго находит общий язык с партнёрами. Поэтому ему лучше не дёргаться.
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 846
    сегодня в 20:59
    Федя в депо лишний.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       456 / 846
    сегодня в 20:57
    Гнилой но слишком востребован. Федя геморой.
    ДАША Д
    ДАША Д
       148 / 846
    сегодня в 20:54
    Динамо не потянет.
    particular
    particular
       2 / 846
    сегодня в 20:42
    Локо вздохнёт с облегчением, но мину лица сделают, типа, с сожалением..:))
    Учитывая заявленные монеты на трансферы и серое кардинальство руководства, Динамо будет источником слухов ещё продолжительное время..:))
    ошалевший
    ошалевший
       826 / 846
    сегодня в 20:41
    федя крут,над ним стебутся даже буки,перед финалом были ставки на паненку смолова
    drug01
    drug01
       139 / 846
    сегодня в 20:39
    Эх Фёдор!! Пора браться за игру!
    FILL3286
    FILL3286
       9 / 846
    сегодня в 20:37
    Сто пудова лазурные купят Федю,им все нужны,не важно кто,главное что бы был((ХАХА
    Смешно за зенит
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       89 / 846
    сегодня в 20:32
    Пошел по рукам Федя.
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