Смолов может вернуться в «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в московском «Динамо». Форвард находится первым в списке потенциальных новичков «бело-голубых».
Напомним, что Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» прошлым летом.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в московском «Динамо». Форвард находится первым в списке потенциальных новичков «бело-голубых».
Напомним, что Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» прошлым летом.
Там у Динамо в списке Месси с Роналду случаем нету?
Там у Динамо в списке Месси с Роналду случаем нету?
Учитывая заявленные монеты на трансферы и серое кардинальство руководства, Динамо будет источником слухов ещё продолжительное время..:))
Учитывая заявленные монеты на трансферы и серое кардинальство руководства, Динамо будет источником слухов ещё продолжительное время..:))
Смешно за зенит
Смешно за зенит